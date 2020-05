Ecco cosa succede nello spazio il giorno del tuo compleanno

editato in: da

C’è chi lo attende tutto l’anno per dedicare l’intera giornata a ogni sorta di celebrazione, chi invece lo considera un giorno come un altro e anzi, meglio se non si faccia sapere troppo in giro. Indipendentemente da come si sceglie di viverlo, il giorno del compleanno è importante ed è inutile negarlo.

Si tratta infondo di una celebrazione nei confronti della vita, la nostra. Il compleanno marca inevitabilmente il rapporto che abbiamo con il tempo, ci ricorda chi siamo state e chi siamo adesso e anche tutte le cose belle che abbiamo realizzato, i successi e i fallimenti, perché tutto ci ha portato a oggi.

Che il compleanno sia speciale lo dimostrano anche le stelle, i pianeti e lo spazio, che a modo loro ci celebrano proprio durante il nostro giorno di nascita. Vedere per credere: il telescopio spaziale Hubble, ha catturato quello che è accaduto nello spazio il giorno del nostro compleanno, immagini incredibili e inaspettate di tutto quello che avviene sopra il nostro cielo, invisibile però ai nostri occhi.

Forse non sarà accaduto niente di speciale sulla Terra il giorno della nostra nascita, al contrario però chissà, i pianeti avranno danzato con le stelle e Marte si sarà mostrato più bello che mai ad una Superluna tutta rosa. Stiamo viaggiando con la fantasia? Forse un po’, ma del resto quello che succede nello spazio è uno dei più affascinanti misteri nella vita che sta, in parte, per essere svelato.

La NASA infatti, in occasione dell’anniversario di Hubble, ha messo a disposizione tutte le immagini e gli eventi catturati con il telescopio che ruota attorno alla terra da 30 anni. L’agenzia spaziale ha creato una pagina dedicata proprio al compleanno di tutti: connettendoci al sito, nella speciale sezione What Did Hubble See on Your Birthday, possiamo scoprire cosa è successo nello spazio il giorno della nostra nascita.

Dopo aver inserito data del giorno e del mese ecco la magia: possiamo scoprire cosa ci ha riservato lo spazio come regalo di compleanno, sarà nata una stella? O è stata scoperta una nuova nebulosa? Il sito della Nasa ci mostrerà attraverso le immagini cosa è accaduto e sicuramente ci ritroveremo ad essere orgogliose di essere nate proprio in quel giorno.