Quali sono i soprannomi dei Windsor in famiglia

Tutti, in famiglia, abbiamo qualche soprannome che viene adottato solo dalle persone a noi più care. Ebbene, questo accade anche tra i membri della Royal Family: ciascuno di loro ha uno o più nomignoli che solitamente rimangono ben celati all’interno dalle mura domestiche, tuttavia nel corso degli anni alcuni di questi sono stati resi pubblici.

Si potrebbe pensare che siano i più piccini ad avere principalmente dei simpatici soprannomi. In effetti, il Principe George a scuola viene chiamato PG, per abbreviare il suo nome compreso di titolo reale. A casa è invece Georgie, come aveva rivelato nonno Carlo già poco tempo dopo la nascita del primo nipotino. Tuttavia, lui stesso si è dato un nome molto particolare: in pubblico, in almeno un’occasione, si è presentato come Archie – ancora prima che Harry e Meghan chiamassero così loro figlio.

Per quanto riguarda Charlotte, i suoi genitori la chiamano Lottie oppure Mignonette – quest’ultimo deriva dal termine francese “mignon”, che significa piccolo e carino. In classe, ad emergere è stato però il carattere esuberante della secondogenita di Kate e William, tanto da essersi guadagnata il soprannome di Warrior Princess (ovvero Principessa guerriera). Non sappiamo invece come viene chiamato il piccolo Louis in casa, ma sicuramente anche per lui c’è un tenero nomignolo.

Ma anche gli adulti hanno molti soprannomi con i quali si chiamano affettuosamente quando sono in famiglia. Kate, ad esempio, è Babykins (che significa “little baby”) oppure Poppet (“amore”), oltre al più classico Cath. Mentre nella sua gioventù veniva chiamata Squeak, come il nome di uno dei due porcellini d’India che erano le mascotte della scuola che frequentava da bambina.

William è invece Babe, nell’intimità della coppia. Ai tempi dell’università, per mantenere un basso profilo, si faceva chiamare Steve. Ma il nomignolo più tenero deriva dalla sua infanzia: mamma Diana lo aveva soprannominato Wombat, come il simpatico marsupiale australiano. Il Principe aveva confessato che era stato chiamato così per la prima volta quando, a due anni, era in viaggio in Australia con la famiglia.

Carlo e Camilla utilizzano soprannomi da tantissimi anni. Si dice che, alla vigilia delle sue nozze con il primogenito della Regina Elisabetta II, la Principessa Diana abbia trovato dei gemelli con incise le iniziali dei due nomignoli con cui ancora oggi il Duca e la Duchessa di Cornovaglia sono soliti chiamarsi – ovvero rispettivamente Fred e Gladys. Per quanto riguarda Carlo, qualche anno fa suo figlio Harry ha rivelato che in famiglia è soprannominato Pa.

A questa simpatica tradizione di famiglia non si sottrae, naturalmente, la Regina Elisabetta II. Anche per lei ci sono diversi nomignoli affettuosi. Uno dei più famosi è Gan-Gan: così la chiamava il piccolo George, non riuscendo a pronunciare “bisnonna” (che in inglese si dice “great-grandmother”). Allo stesso modo, il Principe William da bambino faceva fatica a dire “granny” (ovvero “nonna”), quindi la chiamava Gary. Molto particolari, invece, i soprannomi con cui il Principe Filippo si approccia a sua moglie: a quanto pare, la chiama Cabbage (“cavolo”) oppure Sausage (“salsiccia”). Da piccola, infine, la Regina si faceva chiamare Lilibet – il nome che lei stessa utilizzava, non riuscendo a pronunciare correttamente il suo.

Che dire invece di Harry e Meghan? Sebbene non appartengano più in senso stretto alla Famiglia Reale, meritano anch’essi un cenno. Non tutti sanno che Harry è un soprannome, dal momento che il Principe si chiama in realtà Henry. Sua mamma, inoltre, da piccolo lo chiamava Ginger – per i suoi capelli rossi. Per gli amici è infine Spike, nomignolo che aveva utilizzato anche per un profilo segreto su Facebook. Sua moglie Meghan è semplicemente Meg, mentre il loro bimbo Archie è teneramente soprannominato Bubba.