Journaling e manifestazioni, i “nuovi” hobby (che non ti aspetti)

iStock L'uncinetto delle nonne, il crochet delle nipoti

Vi sarà sicuramente capitato di imbattervi in un video social in cui una ragazza pratica il journaling appena sveglia, oppure storie di persone che hanno desiderato talmente tanto che qualcosa accadesse, che alla fine… è accaduto. Questi sono solo due degli hobby (per così dire) che stanno prendendo sempre più piede, ricoprendo pian piano le home di TikTok, Instagram o altri social. E sì, potrebbero avere potenzialità interessanti.

Il journaling come rivisitazione del nostro diario personale

Tenere un semplice diario personale, in cui si scrive ciò che è accaduto durante la giornata, potrebbe essere scambiato per journaling. In realtà quest’ultima è una pratica molto più profonda: consiste nel trascrivere su carta le emozioni correlate a ciò che ci è accaduto.

Entrare in contatto con i propri sentimenti è il primo passo per intraprendere un percorso di autoanalisi, che spesso porta al raggiungimento degli obiettivi che ci si prefissa, anch’essi trascritti sul diario. Il journaling in tal senso è proprio una pratica adatta alla gestione dello stress e richiede un doppio sforzo: riconoscere le proprie emozioni da una parte e, dall’altra, sfruttarle per capire i propri punti deboli. Insomma, le cose da migliorare per avere una vita soddisfacente.

iStock

E se potessimo manifestare la vita dei nostri sogni?

Viene chiamata manifestazione l’applicazione della cosiddetta Legge dell’Attrazione. Secondo questo principio della fisica quantistica, le onde di energia, se combinate nel modo corretto, possono riproporre il risultato ottenuto nella realtà. In poche parole, tutto ciò che di positivo pensiamo si manifesta e palesa nella nostra quotidianità.

In questo campo, la mente assume un ruolo potente: i pensieri influenzano la nostra vita, nel bene o nel male. La realtà inizia a cambiare quando cambiamo e lavoriamo su noi stessi e solo allora elaboreremo dei pensieri differenti da quelli avuti fino a quel momento.

Non è raro, infatti, imbattersi in video su TikTok di creator che promuovono questo approccio alla vita, incitando a comportarsi come se ciò che si desidera fosse già nostro, impegnandosi allo stesso tempo a raggiungere l’obiettivo.

Manifestazione e journaling vanno spesso di pari passo, poiché entrambi richiedono una forte consapevolezza e l’accettazione della propria identità per poter seguire le giuste strade che portano a una vita soddisfacente.

Nonna, mi insegni a fare l’uncinetto?

Sebbene dire “Faccio l’uncinetto” suoni un po’ fuori moda, proporre alle amiche una clutch bag completamente lavorata a mano riscuote molto successo.

L’hashtag #crochet è virale sui social e sono centinaia gli small business che propongono prodotti all’uncinetto: borse in cotone, lana, ma anche paillettes a impreziosire o ciondoli.

Il punto forte di praticare l’uncinetto come hobby è che propone uno stile di vita rilassato: sedersi sul divano e preparare le borse o gli accessori richiesti dai clienti, dalle amiche o dai famigliari. Il tutto in chiave moderna, con tessuio brillantinati, in pelle e di mille sfumature colorate.

iStock

Il WitchTok, uno sguardo alla “stregoneria”

Tarocchi, numeri angelici, palo santo. Le witchcraft coach sono creator che si concentrano sul diffondere i dogmi della “stregoneria”.

L’uso di determinati cristalli in una specifica fase lunare può garantire prosperità e abbondanza, attraverso i tarocchi possiamo sapere del nostro futuro nel campo che più ci piace (amore, salute, lavoro…), eliminare le energie negative per lasciare spazio agli incantesimi che farebbero avverare ciò che vogliamo.

Questi sono gli elementi che possiamo ritrovare nei video dei creator che sono andati virali su TikTok e che propongono una visione di vita diversa, più spirituale, dove si lascia fare il proprio corso alla magia.

Guardare il mondo in diretta da un’app di streaming

Negli ultimi anni ha preso sempre più piede Twitch, app di streaming in diretta in cui i creator propongono delle live dove interagiscono con gli spettatori o propongono i propri format.

Lo potremmo paragonare a quello che prima era guardare YouTube, quando il pomeriggio dopo scuola ci si sedeva davanti al proprio computer a guardare i video degli youtuber. Oggi hanno assunto una nuova identità, quella di streamer. Di format se ne trovano tra i più disparati: gaming, podcast e ancora interviste o challenge. Persino persone che restano live sulla piattaforma per giorni…

Gaming, una piccola spinta per il mondo del lavoro

Il gaming resta sempre un hobby molto popolare. Capita, almeno una volta nella vita, di prendere in mano una console e giocarci.

La PlayStation del padre, il Nintendo dell’amico o la Wii a casa delle amiche. Dall’avvento di internet, il gaming è stato e resta uno dei passatempi con cui più facilmente entriamo a contatto.

Tutt’ora è altrettanto popolare e in alcuni casi potrebbe aiutare a essere assunti in un posto di lavoro. Chi gioca regolarmente, sviluppa pensiero strategico, impara a gestire lo stress e si adatta facilmente alle circostanze.

iStock

I “nuovi hobby”, vecchie abitudini rivisitate

Manifestazione, journaling, le live su Twitch. Alla fine, sono tutte rivisitazioni moderne di hobby che hanno sempre fatto parte della vita degli adolescenti.

La manifestazione è un po’ l’indottrinamento che i nostri genitori cercavano, a loro modo, di inculcarci: “Non essere sempre triste, su col morale che sei giovane”. Ecco, non è propriamente così che si applica la Legge dell’Attrazione, ma apprezziamo lo sforzo.

I diari che ci piaceva tanto tenere alle elementari, in cui scrivevamo la disavventura del giorno, ha subito sviluppi e nuove interpretazioni fino ad arrivare al journaling di oggi.

E poi l’uncinetto. Come dimenticare i pomeriggi passati a casa delle nonne in cui cercavano in tutti modi di insegnarci il ricamato. Nonostante sembrassero delle pratiche obsolete e noiose, sono state prese e rivisitate in chiave moderna: proposte di borse molto eleganti e che seguono la moda attuale senza risultare vecchio stampo, pur mantenendo quelle che sono le cosiddette metodologie della nonna.

La parte interessante degli hobby che sono più in voga oggi è rendersi conto che le mode e le passioni restano sempre le stesse, semplicemente vengono adattate ai nuovi contesti sociali. Oggi siamo molto più interessati alla crescita personale e interiore, e questo aspetto si riflette sulle passioni: il crochet ci piace perché ci rilassa, la manifestazione ci pone di fronte ai nostri limiti, il journaling ci aiuta a superarle.

Ed è proprio lì che avviene la magia: l’incastro perfetto tra il vecchio e il nuovo, nel rendere omaggio a vecchi saperi con una ventata di aria fresca delle nuove consapevolezze, dei nuovi gusti.

È bello pensare a tutto ciò come a un cerchio che si trascina vecchi stili di vita. Perché, in fondo, siamo sempre gli stessi bambini dentro, anche se di epoche differenti.