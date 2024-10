Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Partire per un viaggio è sempre emozionante ma, per godere appieno di questo piacere, è importante prepararsi al meglio a partire dall’organizzazione dell’attrezzatura, perchè si sa, gli imprevisti sono dietro l’angolo, ma con questi gadget must have non dovrai più temerli. La tecnologia ci viene in soccorso con una serie di accessori progettati per semplificare e migliorare le nostre esplorazioni: che si tratti di caricabatterie ultra-portatili, accessori per tenere in ordine i bagagli o strumenti per documentare al meglio ogni momento.

Insta360 per video spettacolari in prima persona

Insta360, nel modello GO 3S, è una action cam versatile e super compatta, perfetta per chi ama immortalare i propri viaggi senza troppi ingombri e vuole provare un punto di vista particolare… che non necessita l’uso delle mani. Come? Grazie ai suoi agganci e alle funzioni speciali di stabilizzazione può essere posizionata su vestiti, cappelli, zaini e su qualsiasi oggetto ti venga in mente per riprendere tutto ciò che avviene dal tuo punto di vista. È perfetta per fa spesso attività come escursioni o sport d’avventura, e con la sua portabilità si adatta facilmente a qualsiasi situazione.

Powerbank ad alta capacità per restare connessa

Un powerbank capiente è essenziale per ogni viaggiatrice che non vuole perdere tempo ferma ad attendere che i dispositivi si ricarichino. Con come smartphone, tablet e videocamere in uso continuo, è fondamentale avere una fonte di energia portatile che permetta di ricaricare più volte e in modo rapido: un powerbank di alta capacità, da 10.000 a 20.000 mAh, ti garantisce diverse ricariche complete, così da non restare mai senza energia per le tue foto e le comunicazioni importanti nei momenti più critici, come durante escursioni o lunghe giornate di esplorazione. Online trovi davvero una vastissima scelta per questi dispositivi: un powerbank da considerare potrebbe essere quello di Anker, PowerCore 20K II, con doppia possibilità di ricarica.

Borsa per cavi e accessori: tutto in ordine

Uno degli aspetti più frustranti quando siamo in viaggio può essere il disordine causato dai cavi, caricabatterie e piccoli accessori, che si attorcigliano tra loro e si perdono nella valigia. Una borsa dedicata ai cavi è la soluzione perfetta per tenere tutto in ordine e a portata di mano: dotata di tasche e scomparti per cavi, schede di memoria, adattatori e altri accessori, ti aiuterà ad evitare grovigli e trovare facilmente quello che ti serve. Una buona scelta per tutti gli spazi e scomparti a disposizione potrebbe essere quella di OrgaWise, compatta e perfetta per portare con te in ordine tutto ciò che serve.

Cover da collo per smartphone: praticità a portata di mano

La cover con laccetto da collo è un gadget particolarmente utile per le viaggiatrici, perché permette di avere il telefono sempre a portata di mano, senza doverlo cercare nello zaino o nella borsa. Questo accessorio è ideale per scattare foto al volo, consultare mappe o rispondere a chiamate rapidamente, per lasciare semplicemente penzolare il dispositivo quando avrai finito. Per cercare il modello giusto per il tuo smartphone, con colori e design che preferisci, ti basterà cercare su Amazon “Cover con cordino per modello dispositivo” per avere l’imbarazzo della scelta. Potrai anche optare per un modello universale da inserire direttamente nella tua cover preferita, come quello di Bigcousin, disponibile in tantissimi colori.

Drone portatile: selfie da una prospettiva differente con DJI Neo

Il gadget perfetto per le viaggiatrici che non vogliono rinunciare a foto mozzafiato o che vogliono liberarsi della necessità di cavalletti o di chiedere ad altri di scattare, è sicuramente un mini drone portatile. Leggero e compatto, facile da trasportare anche in borsetta, DJI Neo offre riprese e scatti aerei di qualità, ideale per farsi selfie da prospettive uniche e catturare paesaggi da angolazioni originali.

Adattatore universale per viaggiare all’estero

Un adattatore universale è essenziale per chi viaggia in paesi con prese di corrente differenti da quella italiana. Dotato di più opzioni di ingresso e uscita, permette di ricaricare i dispositivi in qualsiasi parte del mondo senza preoccupazioni, evitando di acquistare adattatori specifici in ogni paese e facilitando così l’organizzazione del viaggio.

A seconda dei casi, abbassando una levetta potrai scegliere la presa che ti serve e attaccare anche più cavi contemporaneamente: l’adattatore Tessan è uno dei più venduti e apprezzati online per affidabilità e qualità dei materiali. Davvero un must have per ogni occasione.

Phon pocket styler Dreame: tanti stili in uno spazio compatto

Dreame Pocket è il compagno ideale per chi non vuole rinunciare a capelli sempre in ordine, anche in viaggio. Questo asciugacapelli super compatto (venduto con la pochette in cui è possibile trasportarlo) offre buone prestazioni e, grazie alle sue dimensioni ridotte, si adatta facilmente al bagaglio a mano. Ideale per chi vuole uno strumento versatile che combina asciugatura e styling grazie alla diverse bocchette presenti, per capelli lisci o boccoli.

Kindle o lettore e-book: portare con sé la propria libreria

Per chi ama leggere in viaggio, un Kindle o un lettore e-book è un gadget insostituibile. Grazie al suo display antiriflesso e alla lunga durata della batteria, permette di portare con sé centinaia di libri senza il peso fisico e l’ingombro della carta, che in viaggio potrebbe essere un problema. Questo dispositivo è perfetto per i momenti di relax, come durante le attese in aeroporto o le lunghe trasferte in treno. Il più famoso è sicuramente Amazon Kindle, su cui potrai scaricare tutti i tuoi libri preferiti per averli sempre con te, in uno spazio da borsetta.

Smart tracker per non perdere mai di vista i tuoi oggetti

Con una varietà di funzioni avanzate e design versatili, questi dispositivi ti aiutano a mantenere sotto controllo gli oggetti a cui tieni di più, dal portafoglio alle chiavi, fino alla tua valigia da viaggio. All’apparenza sembrano semplici portachiavi, ma dentro nascondono un cuore tecnologico che ti consente di tracciare la loro posizione e, di conseguenza, di sapere sempre dove si trova l’oggetto a cui lo attacchi, direttamente sul tuo smartphone. Se hai iPhone, ad esempio, il dispositivo ideale, integrato con l’app “Dov’è” già presente sul tuo telefono, è l’AirTag.

Ogni gadget aggiunge valore al tuo viaggio, rendendolo più piacevole, organizzato e memorabile. Che tu sia una viaggiatrice minimalista o amante della tecnologia, questi strumenti si adattano a diverse esigenze e ti permettono di vivere al meglio ogni esperienza: con gli accessori giusti, sarai sempre pronta per nuove avventure.