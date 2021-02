La musica dell’amore. La nostra playlist per San Valentino

editato in: da

Cosa c’è di più iconico della musica per rappresentare l’amore?

Fin da quando esiste, la musica, ha sempre parlato di storie connotate da amori impossibili, forti, irresistibili, crudeli e a volte anche scabrosi.

Ogni artista del panorama musicale, sia del passato che del presente, ha all’interno dei suoi brani almeno una canzone che parla di questo sentimento, unico nel suo genere, che tutti proviamo almeno una volta nella vita. E non c’è da stupirsi quando pensiamo a quante volte da ragazzine, sdraiate sul letto nella nostra cameretta, sognavamo o ci sfogavamo in lunghi pianti ascoltando quella canzone che raccontava di noi, della nostra storia d’amore del momento, come se fosse stata davvero scritta basandosi sulle nostre emozioni.

Quasi ogni coppia se ci pensate, ha la sua canzone. Non per forza una che ci è stata dedicata dal partner ma magari, quella che riproducevano nel locale dove ci siamo conosciuti oppure quella che trasmettevano in radio la prima volta che ci siamo baciati.

La musica ha un grande potere, non solo di evocare ma anche di accompagnare, come un’amica silenziosa, tanti momenti della nostra vita. Come se fosse lì per consigliarci o per aiutarci a far scattare quella scintilla che non si può azionare a comando.

Per questo abbiamo creato per voi la nostra playlist “La Musica dell’amore” dedicata a San Valentino ma che va benissimo tutto l’anno, per accompagnare una serata romantica, un momento con la persona che amiamo o semplicemente un momento tutto nostro, una colonna sonora per un momento magico e inspiegabile, come è l’amore stesso, che quando è pulito e sano diventa la cosa più bella che possa esistere.

“Love is in the air” dicevano e noi, ci auguriamo che resti sempre nell’aria per accompagnare ogni nostro sospiro.

Buona festa degli innamorati, da festeggiare ogni giorno dell’anno e non solo a San Valentino e… buon ascolto!