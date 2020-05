Kate, abito colorato per la chiamata con la Famiglia Reale. Ed è stupenda

editato in: da

È raro vedere i membri della Famiglia Reale insieme: capita solo nelle occasioni speciali. Questa volta, però, Carlo, Camilla, William, Kate, la Principessa Anna, la Principessa Alexandra e Sophie, la Contessa di Wessex, hanno deciso di unire le forze per celebrare la Giornata Mondiale dell’Infermiere. E la Duchessa di Cambrige è apparsa in splendida forma.

I Reali di Inghilterra hanno deciso di riunirsi per un’evento speciale: la Giornata Mondiale dell’Infermiere. Lo hanno fatto virtualmente, attraverso una video-chiamata in cui tutti, dal Principe Carlo e il Principe William a Sophie, la Contessa di Wessex, hanno parlato e ascoltato alcuni operatori sanitari che lavorano in tutto il mondo. Gli occhi, però, erano puntati tutti su Kate Middleton che, meravigliosa ed elegante come sempre, ha interagito con grande carisma.

Per l’occasione la Duchessa di Cambridge, ha indossato un bellissimo abito colorato a pois a sfondo azzurro che i più attenti hanno subito riconosciuto. Si tratta, infatti, di un vestito già indossato nel 2016 da Kate Middleton. All’outfit riciclato ha abbinato degli orecchini pendenti molto luminosi ed un’acconciatura estremamente semplice. Impossibile negarlo: bellissima, è riuscita a mettere in ombra tutte le altre donne della Famiglia Reale.

A conquistare, però, non è solo il look di Kate Middleton. Nella chiamata con gli infermieri, la Duchessa di Cambridge ha dimostrato grande empatia:

Non so come riuscite a fare questo – ha dichiarato durante la video-chiamata – e continuare ad andare avanti nonostante le forti pressioni che subite e le condizioni complicate. Questo ha dimostrato quanto sia vitale il ruolo che gli infermieri hanno in tutto il mondo. Dovreste essere orgogliosi del lavoro che fate.

Anche la Regina Elisabetta ha fatto la sua parte. Pur non comparendo nella video-chiamata, dal Castello di Windsor ha contattato la professoressa Kathleen McCourt, Presidentessa della Federazione delle Infermiere e delle Ostetriche del Commonwealth, esprimendo la sua ammirazione.

La Famiglia Reale, seppur virtualmente, si è riunita per celebrare gli infermieri di tutto il mondo. Unici assenti Harry e Meghan Markle, che hanno preso alla lettera il loro spontaneo allontanamento da Buckingham Palace. Kate Middleton, con il suo sorriso rassicurante, è riuscita, però, a non far notare la mancanza dei Duchi di Sussex. E non vi sono dubbi: le redini della monarchia, con lei, saranno in ottime mani.