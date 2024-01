La relazione più importante dell'ex calciatore, scomparso a 79 anni, che ha fatto scalpore negli anni Sessanta, quando il divorzio non c'era ancora in Italia

Con quella faccia da dio greco, il sinistro potente e fulmineo e i pettorali larghi come piazze, Gigi Riva si è guadagnato un posto d’onore tra i miti del calcio italiano. Ma l’ex attaccante è finito anche al centro della cronaca rosa per via delle sue scelte private, che hanno scandalizzato l’Italia degli anni Sessanta. All’epoca lo sportivo, classe 1944, si innamorò infatti di una donna sposata: Gianna Tofanari.

Addio a Gigi Riva

È morto Gigi Riva. Si è spento a 79 anni l’amatissimo Rombo di Tuono, ricoverato nelle ultime ore. Le sue condizioni sembravano essersi stabilizzate, ma purtroppo è giunta la notizia che nessuno avrebbe voluto leggere.

Il cuore del campione del Cagliari e della Nazionale italiana si è fermato dopo aver resistito a un infarto accusato ieri. Ricoverato nel reparto di Cardiologia del Brotzu di Cagliari, avrebbe dovuto subire un delicato intervento.

La notizia è giunta a pochi minuti dal fischio d’inizio della finale di Supercoppa tra Napoli e Inter. Non si è però fatto in tempo a ricordarlo, se non in telecronaca, con un doveroso minuto di silenzio. Il calcio tutto, a ogni livello, non mancherà però di omaggiare in tutt’Italia una leggenda degna di un romanzo.

Fatale un nuovo malore, che ha colto tutti alla sprovvisa, considerando il bollettino medico diffuso dall’ospedale cagliaritano: “Il paziente è sereno e le sue condizioni generali sono stabili”. La leggenda del calcio ha però avuto nuovamente necessità di un rapido soccorso, risultato però vano.

Gigi Riva e la storia d’amore con Gianna Tofanari

“Era 1968, il divorzio ancora non esisteva. Fu una cosa enorme, per quei tempi. Mi misero sulla copertina di Stop e di Novella 2000. Me ne innamorai perdutamente. Lei era già separata ma aveva un marito. Così la chiamarono la “Dama bionda” e quando attraversavo momenti di crisi, scrissero che era colpa sua, della donna fatale. Stupidaggini. Gianna è diventata mia moglie e mi ha dato due figli”, ha raccontato Gigi Riva. Anche se l’ha definita più volte sua moglie, l’ex calciatore non ha mai sposato la sua Gianna, neppure quando la Tofanari ha divorziato dal marito (che prima l’ha però denunciata per adulterio).

Al Corriere della Sera il campione ha fornito la sua spiegazione in merito alle nozze mancate: “Ma te lo immagini cosa succede se due si sposano? Non ero il tipo che stava a casa in pigiama. Quando smisi di giocare cominciarono gli impegni come team manager. Ero sempre fuori”. Insieme per scelta, dunque, e non per contratto. Una storia scandalosa quella tra Gigi Riva e Gianna Tofanari, culminata dalla nascita di due figli, Nicola e Mauro, che hanno poi regalato alla coppia cinque splendide nipoti. La più grande è Virginia, la figlia di Nicola, ha 21 anni e sogna di diventare una giornalista sportiva.

A Varesenoi la giovane Riva ha parlato del suo legame con il nonno, che è sempre stato molto forte: “Tutti noi nipoti abbiamo un rapporto speciale con lui, per noi è sempre presente. Personalmente quando ho da prendere qualche decisione importante è lui la luce che mi illumina. Anche adesso che sono in Spagna per questo stage, mi sta aiutando molto, come quando a 16 anni sono andata negli Stati Uniti per imparare meglio le lingue che studiavo”. Riva è orgogliosissimo della sua famiglia.

E ha poi aggiunto: “Con nonno ho un rapporto particolare: quando ero piccola veniva tutte le sere a trovarmi a casa, portandomi ogni volta un regalo diverso. Ho avuto la fortuna di essere la prima nipote. Ora che sono qui mi manca il suo sguardo profondo e i suoi occhi che si illuminano quando sono con lui. Il nostro rapporto è di poche parole ma di intensi e profondi sguardi: percepisco dai suoi occhi il grande affetto che ha nel suo cuore”.

Tornando al rapporto tra Gianni Riva e Gianna Tofanari l’ex calciatore ha confessato che oggi “lei mi viene a trovare tutti i giorni. Era un nostro desiderio: per me è un punto di riferimento“. Un’intesa che ha saputo resistere a tutto: allo scandalo, alle malelingue, ai pettegolezzi e pure all’inevitabile tempo che passa.