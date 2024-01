Fonte: IPA Gabriel Attal, premier di Francia

La Francia cambia marcia e accoglie il più giovane primo ministro della Quinta Repubblica, Gabriel Attal. Battuto il record di Laurent Fabius, che nel 1984 aveva 37 anni. Questa è la prima mossa di Emmanuel Macron, presidente francese, per rilanciare il suo mandato. Preso il posto di Elisabeth Born, Gabriel Attal passa dal ruolo di ministro dell’Educazione a premier. Si è ritrovato di colpo sotto una lente d’ingrandimento internazionale. Tutti, al di fuori dei confini francesi, si domandano chi sia. La giovane età di certo intriga e il fascino fa il resto. Proviamo quindi a capire chi è questo fedelissimo macroniano.

Chi è Gabriel Attal

Nato il 16 marzo 1989, ha mosso i primi passi nel mondo della politica all’interno del Partito socialista, di cui è stato membro fino al 2016. L’anno dopo è divenuto deputato con il partito di Macron. Ha ricoperti svariati incarichi, fino a divenire ministro dell’Istruzione la scorsa estate. Per quanto in Italia il suo nome non fosse di certo noto, se non tra chi segue le news di politica estera, in tanti hanno letto di una sua decisione. A settembre 2023 ha infatti vietato l’abaya, ovvero l’abito tradizionale islamico, nelle scuole francesi. Una scelta che ha destato grande scalpore, eppure un sondaggio di Le Figaro lo mostra come il più apprezzato dei ministri.

Sotto quest’aspetto, una scelta intelligente quella di Macron. Grande la stima, evidenziata anche dalle recenti lodi, legate alla sua capacità di portare fino in fondo le battaglie che reputa importanti. Restando in ambito istruzione, ha attuato il ritorno della necessità di superamento dell’esame di terza media per accedere alle superiori, la divisione delle classi per livello degli studenti e la lotta al bullismo.

La vita privata di Gabriel Attal: primo premier dichiaratamente gay

Guardiamo alla sfera più intima del nuovo primo ministro francese, sappiamo che è cresciuto a Parigi. Figlio di un padre impegnato nel mondo del cinema in veste di produttore, e di una madre impiegata in una società di produzione. Cresciuto in una famiglia a trazione femminile, circondato da ben tre sorelle.

È stato vittima di bullismo a scuola, studiando dapprima presso l’Ecole Alsacienne di Parigi, per poi laurearsi in scienze politiche presso la Sciences Po. Per quanto si parli tanto della sua età, c’è un altro record segnato da questa sua carica. Attal è il primo premier francese dichiaratamente gay.

Nel 2017 si è unito civilmente a Stéphane Séjourné, europarlamente macroniano. Ha poi fatto coming out in maniera pubblica l’anno dopo. Tiene molto alla sua vita privata ma questo gesto è divenuto necessario per evitare di finire al centro di un particolare interesse della stampa.

Non è però tutto oro ciò che luccica. Mentre oltre i confini si affronta il tema quasi unicamente sotto l’aspetto sociale, in Francia si discute ovviamente maggiormente di politica. In tale ambito le polemiche sono feroci. La sinistra fa sentire la propria protesta, come ben dimostrato da Jean-Luc Melanchon: “Gabriel Attal ha ritrovato la sua posizione di portavoce del governo. La carica di primo ministro è scomparsa, perché il monarca presidenziale governerà da solo con la sua corte”.