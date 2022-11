Jill Biden presenta le splendide decorazioni natalizie alla Casa Bianca

Più di 83.000 luci natalizie, 77 alberi di Natale e persino una casa di marzapane (vera) addobbata con quasi 20 chili di glassa. Jill Biden ha presentato le decorazioni natalizie scelte per le feste alla Casa Bianca ed è un vero tripudio di luce e speranza. Come ogni hanno non poteva mancare l'appuntamento tanto atteso con la First Lady che ha svelato il tema scelto per l'occasione, lasciandosi andare a un commovente ricordo del figlio Beau Biden.