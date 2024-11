Fonte: Getty Ethan James Green

A neppure 35 anni si è guadagnato il ruolo di autore in uno dei lavori più fotografici più famosi e iconici del nostro secolo. Si chiama Ethan James Green il nuovo fotografo del Calendario Pirelli 2025. Arriva da New York, ha un passato da modello e tra i suoi modelli ha scelto anche una famosissima italiana.

Ethan James Green, da modello a fotografo

Ethan James Green nasce nella piccola cittadina di Grand Rapids, nel profondo Michigan, ma non ci resta a lungo. Appena 17enne firma un contratto con la Ford Models e si trasferisce a New York. Lo sguardo di ghiaccio lo rende perfetto per stare davanti all’obiettivo, ma lui ha sempre preferito stare dietro la fotocamera. Così, tra una sfilata e l’altra per pagare l’affitto, prende lezioni da uno dei più grandi fotografi del 2000, David Armstrong. Cosa fotografa Ethan? I suoi amici, i suoi collaboratori, le aspirazioni e le istanze della comunità queer. Le foto si trasformano in un libro, Young New York del 2019.

Un libro che, secondo il New Yorker, “ha reso democratico il glamour della fotografia di moda”. E così nel mondo della moda Green ci entra davvero. Tra i più apprezzati fotografi del settore, il 34enne collabora con i più importanti fashion magazine del mondo, Vogue, Harper’s Bazaar, i-D, The Newyork e W Magazine. Scatta campagna per brand come Louis Vuitton, Dior e Alexander McQueen e immortala divi del calibro di Margot Robbie, Hunter Schafer e Mariah Carey.

Ethan James Green ha ritratto alcune delle donne più belle e affascinanti del nostro tempo, ma lo ha fatto a modo loro. Per realizzare la raccolta Bombshell (in gergo “bomba sexy”) ha chiesto alle sue modelle di interpretare la loro idea di femminilità, fascino e sex appeal, scegliendo lo stylist e le pose secondo la loro visione: “La persona entra sul set avendo modo di essere come desidera. Posa come desidera. Io la seguo e realizzo lo scatto” ha spiegato a Dazed.

Autore del Calendario Pirelli 2025

È proprio quest’approccio delicato alla femminilità, scevro di sovrastrutture e liberato dal cosiddetto male gaze, che ha convinto Pirelli a scegliere Green come 40esimo fotografo a scattare il suo iconico calendario. A neppure 35 anni, l’artista coprirà il ruolo che fu di grandi maestri come Helmut Newton, Annie Leibotvitz, Richard Avedon e Steven Meisel.

Prende il titolo di Refresh and Reveal il Cal del 2025. Così come dal nome, un lavoro che ha al centro il corpo dei suoi protagonisti, nudo da abiti e imposizioni. Mostrato in studio o in mezzo alla natura, in posa plastica o in movimento. Non c’è niente di prescritto, nulla di giusto o sbagliato nel set di Green. Sono tutti liberi di essere sé stessi, così come viene loro più naturale. “Il concetto generale di bellezza si è molto ampliato rispetto al passato. – ha spiegato il fotografo – Volevo esplorare la bellezza di oggi e proporla in un contesto come il Calendario Pirelli che da sempre la celebra. Con il lavoro di quest’anno celebriamo il corpo in nuovi modi che riflettono il presente”.

Tra i protagonisti anche Elodie

Refresh and Reveal conta 24 pagine e 12 protagonisti, entrambi doppiamente ritratti a colori su spiagge paradisiache e in bianco e nero sul set. A posare per Green l’ex modella e scrittrice indiano-americana Padma Lakshimi; gli attori John Boyega, Vincent Cassel, Simone Ashley di Bridgerton e Hoyeon di Squid Game e Jodie Turner-Smith. Ancora, l’artista Martine Gutierrez, la modella musa di Vivienne Westwood Connie Fleming, l’ex fidanzata di Angelina Jolie Jenny Shimizu, e la star icona di moda Hunter Schafer. Infine, anche una bellezza italiana: c’è anche Elodie nel Calendario Pirelli 2025. E, piccolo cammeo, in una delle pagine compare anche lo stesso fotografo.