Elizabeth del Belgio inizia la scuola militare ed è pronta a mettere in ombra Kate Middleton

Chi è Elisabetta del Belgio, la rivale di Kate Middleton

La Principessa Elizabeth, erede al trono del Belgio e maggiorenne dall’ottobre del 2019, ha appena compiuto un passo molto importante per il suo futuro, entrando a far parte dei 169 studenti del primo anno dell’Accademia Militare Reale di Bruxelles.

La giovane, che ha il titolo di Duchessa di Brabante, proprio come suo padre Filippo e come la maggior parte dei funzionari del Paese riceverà la severa educazione della scuola sopra citata. La sua quotidianità sarà leggermente diversa da quello che era stato inizialmente previsto.

A causa della pandemia, infatti, la Principessa al centro di una sorta di ‘effetto Kate Middleton’ nel suo Paese non passa le notti in dormitorio ma in una stanza individuale. Lo stesso, ovviamente, vale per gli altri studenti dell’Accademia.

Elizabeth del Belgio ha già iniziato questo nuovo capitolo della sua vita. Le lezioni, infatti, hanno preso il via lo scorso 31 agosto alle 9.00 in punto. Quel giorno, tutti gli alunni hanno ricevuto un kit caratterizzato dalla presenza di un’uniforme dell’esercito. Hanno trovato anche un sacco a pelo, del lucido da scarpe, un coltellino tascabile e altri oggetti utili per la quotidianità tra le mura dell’Accademia.

I cadetti hanno ricevuto il benvenuto del Colonnello Thierry Pirenne, direttore dell’ufficio di addestramento, il quale ha spiegato loro cosa si troveranno ad affrontare nei prossimi mesi. Ha altresì elencato i cinque valori cardine della scuola, ossia coraggio, disciplina, senso dell’onore, impegno e rispetto.

Dopo una sessione introduttiva terminata il 2 settembre, la figlia di Filippo e Matilde del Belgio è entrata nel periodo di iniziazione militare vera e propria a Camp Elsenborn. La Duchessa, nata il 25 ottobre 2001, ha tre fratelli minori: Gabriel, Manuel e Leonor. In virtù dell’abolizione della legge salica avvenuta nel 1991, succederà a suo padre sul trono.

Elizabeth del Belgio, che è una bellissima ragazza bionda dai lineamenti perfetti, non ha un account Instagram personale (altra cosa in comune con la moglie di William). La Famiglia Reale belga, infatti, ha un canale social ufficiale unico, @belgianroyalpalace. Festeggiata con celebrazioni importanti a Palazzo in occasione del compimento dei 18 anni nell’autunno dello scorso anno, si è diplomata in estate all’UWC Atlantic College, prestigioso istituto scolastico fondato negli anni ’60.

Adesso non resta che attendere per vedere cosa riserverà il futuro alla splendida Principessa che, come già detto, ha tutte le carte in regola per sfidare Kate Middleton.