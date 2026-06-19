Dove fare il bagno in Lombardia: 10 posti incredibili

Fare il bagno in Lombardia fra cascate e fiumi è possibile grazie a tanti posti incredibili da scoprire.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Laghi in cui fare il bagno in Lombardia

Con l’arrivo del caldo cresce la voglia di trovare un riparo dall’afa, magari a pochi passi dalla città. In Lombardia esistono moltissimi luoghi, fra laghi, cascate e laghetti, in cui fare il bagno. Posti incredibili, immersi nella natura, per rilassarsi e rinfrescarsi.

Piscinette di Porto d’Adda

Le prime consigliate da Wisesociety sono situate vicino a Cornate d’Adda. Si tratta delle Piscinette di Porto d’Adda. Dei bacini d’acqua perfetti per sfuggire al caldo, ma soprattutto per accogliere famiglie con bambini. Si trovano ad appena un’ora da Milano in un’area ad accesso libero in mezzo alla natura e con una vista meravigliosa.

Pozze di Erve

Nascoste fra i boschi, le pozze di Erve sono un vero e proprio paradiso naturale. Il luogo giusto per affrontare le giornate afose, magari dopo un piccolo trekking perfetto per tutta la famiglia. Il percorso per raggiungerlo infatti è adatto anche per i bambini. A soli 10 minuti da Lecco.

Il Sentiero delle Vasche di Valmadrera

A Valmadrera, in provincia di Lecco, si trova il Sentiero delle Vasche di Valmadrera, un luogo avventuroso oltre che freschissimo. Il percorso è piuttosto impegnativo, ma ne vale la pena, soprattutto per chi ama arrampicarsi in montagna per scoprire paesaggi unici. Il panorama dall’alto d’altronde è davvero splendido.

Le Maldive di Bergamo

In provincia di Bergamo si trova invano invece le famose Maldive di Bergamo. In Val Vertova infatti si trova uno dei fiumi balneabili più belli della Lombardia, in una valle caratterizzata da cascatelle e piscine naturali dall’acqua cristallina. Per accedere alla Val Vertova bisogna pagare un biglietto d’ingresso, disponibile online sul sito ufficiale.

Le Marmitte dei Giganti

Raggiungendo la Val Seriana, sino a Valzurio si raggiungono le Marmitte dei Giganti, create dalle acque del fiume Ogna. Si tratta di profondità cilindriche, frutto di millenni di vortici di acque gelide particolarmente suggestive.

Il luogo, anche in questo caso, non è adatto a tutti. Le Marmitte dei Giganti infatti non sono regolamentate e le rocce possono diventare scivolose, per questo è importante fare molta attenzione.

Il lago di Cassiglio

Vicina a Bergamo si può fare il bagno con tutta la famiglia al Lago di Cassiglio, un luogo magico dell’Alta Val Brembana. Questo laghetto artificiale è stato creato grazie ad una diga ed è non solo balneabile, ma anche dotato di una spiaggia e di un prato attrezzato con tavoli, panche di legno e barbecue. Per accedere è necessario comprare un biglietto.

Le Cascate dell’Acquafraggia

Le Cascate dell’Acquafraggia sono state dichiarate nel 1984 Monumento naturale dalla Regione Lombardia. Posizionate in Valchiavenna, per la precisione a Piuro, si raggiungono con facilità. Per fare il bagno però è essenziale prestare grandissima attenzione: le correnti possono essere forti e l’area non è attrezzata.

La Val di Mello

In provincia di Sondrio troviamo la Riserva Naturale di Val di Mello. Un luogo straordinario che si raggiunge grazie ad un sentiero che parte da San Martino e incrocia laghetti spettacolari. Un’occasione unica per fare un bagno, rinfrescarsi e sostare sulle sponde.

Le Cascate di Ferrera

In provincia di Varese si snoda il torrente Margorabbia, caratterizzato da numerose cascatelle e da un salto di più di 30 metri. Qui è possibile fare il bagno e godersi l’ombra del bosco, immersi in una natura incontaminata.

Parco del Ticino

Il Parco del Ticino è un luogo di relax dal caos cittadino grazie alla presenza del suo fiume. Lungo le sponde troviamo diverse spiagge in cui rilassarsi e prendere il sole, ma va segnalato che esistono diverse aree con divieto di balneazione.