Dibattito Harris-Trump, Kamala vince anche con lo stile: il significato dei look degli sfidanti

Fonte: IPA Kamala Harris

Non si parla d’altro: l’attesissimo dibattito tra i candidati alle elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre, come noto Donald Trump e Kamala Harris, è andata in onda questa notte in diretta tv. Se a Philadelphia erano le ore 21:00, gli italiani più curiosi hanno avuto la possibilità di assistervi sintonizzandosi sul canale Abc alle 3:00. L’avvincente diretta, condita di acceso botta e risposta, si è protratta per ben 90 minuti durante i quali il repubblicano e la democratica, dietro ai loro podi, rincorrevano la vittoria. E questo anche attraverso la propria immagine, ovviamente. Un aspetto importantissimo del linguaggio non verbale, in grado di esercitare un’influenza potentissima sul pubblico all’ascolto. Ad avere la meglio è stata la Harris, ed anche sotto tale aspetto. Perché? Ve lo spieghiamo subito.

Donald Trump vs Kamala Harris: vince lei, anche per merito del look

Era il dibattito d’esordio per la candidata democratica Kamala Harris, motivo per il quale ogni dettaglio avrebbe avuto il proprio peso e lei (appoggiata ovviamente da chi l’ha seguita) ha dimostrato d’esserne totalmente consapevole. Il look della donna mostrava grande sobrietà, e ciò anche affinché il focus restasse ben fisso sui contenuti espressi e meno sull’apparenza.

Fonte: IPA

La mise si componeva di una blusa in bianco ottico dal collo lavallière, con nodo al centro, a spiccare con forza sul tailleur nero. Questa la nuance predominante, vivacizzata però da alcuni strategici guizzi di luce costituiti da simbolici gioielli: sull’anulare brillava l’anello di ametista di sua madre, mentre degli orecchini di perle – preziose per Kamala in ricordo della confraternita a cui apparteneva ai tempi della Howard University – le incorniciavano il viso. Il terzetto di accessori era completato dalla spilla con la bandiera americana appuntata sul petto, come unico punto in comune del dibattito con l’avversario. Delle décolleté lucide, dotate di discreto tacco kitten, chiudevano il tutto.

In quanto al beauty look Kamala Harris ha mantenuto la medesima moderazione trasudata dal resto del look: la manicure rosa teneva ben fissa l’attenzione sulle mani, curatissime, mentre il make-up essenziale le valorizzava lo sguardo con l’aiuto di un preciso tratto di eyeliner nero ed ombre ben posizionate. Sulle labbra, invece, un gloss che aveva il compito di accenderle l’incarnato ambrato.

Il look di Donald Trump: niente di nuovo

Solito completo blu, invece, per Donald Trump. Unico e solo elemento distintivo del look del candidato la nota cravatta rossa: la tonalità non è solo da considerarsi emblematica per il suo partito, ma gli esperti dell’immagine si sono più volte soffermati in merito a come questo sia un power color. Simbolo, dunque, di potere. Basti pensare che la cravatta in oggetto, fin troppo lunga e letteralmente immancabile negli ensemble di Trump, è persino acquistabile nel suo store online, forse nel tentativo di avvicinarsi e solidarizzare con l’americano medio.

Fonte: IPA

In quanto al beauty look del 78enne ancora niente di nuovo: come da copione eccolo apparire con la sua vaporosa chioma biondo-arancio, a tratti oramai caricaturale. L’incarnato – come sempre – un filo troppo abbronzato, probabilmente da un make-up eccessivo. Che dire? Oltre ogni aspettativa appare chiaro il perché Kamala Harris abbia avuto la meglio sull’avversario, anche in quanto a stile.