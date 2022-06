Damiano Tommasi, chi è la moglie Chiara Pigozzi e madre dei suoi 6 figli

Fonte: Instagram Damiano Tommasi e la moglie Chiara Pigozzi

Da calciatore a politico, Damiano Tommasi è candidato sindaco alle elezioni amministrative di Verona, e come sempre, al suo fianco, c’è una persona speciale: la moglie Chiara Pigozzi. I due, che si conoscono fin dai banchi di scuola, si sono innamorati e mai più lasciati, mettendo al mondo ben sei figli, in 26 anni di matrimonio. Chiara è una persona riservata, che non ha mai calcato il palcoscenico della ribalta, a differenza di altre mogli di calciatori. Scopriamo di più su di lei, che potrebbe diventare la “first lady” di Verona.

Damiano Tommasi e la moglie Chiara Pigozzi: un amore nato tra i banchi di scuola

L’ex centrocampista della Roma e della Nazionale è uno di quei calciatori che non hanno mai fatto scandalo con la propria vita privata. Damiano Tommasi è infatti sposato da ben 26 anni, dal 1996, con la moglie Chiara Pigozzi, madre dei suoi sei figli.

La coppia ha detto sì a soli 22 anni, un amore giovanissimo e intenso sbocciato tra i banchi di scuola. Frequentavano entrambi l’Istituto Ragionieri “Lorenzo Calabrese” di San Pietro in Cariano, e da allora non si sono mai più lasciati. Chiara, schiva e riservata, ha appoggiato tutti i progetti del marito, collaborando anche con lui.

Infatti, la coppia ha fondato insieme una scuola paritaria bilingue, dedicata a Don Lorenzo Milani, considerato un istituto d’eccellenza e d’avanguardia sul territorio. “Ho avuto la fortuna di incontrare una persona speciale” ha raccontato Tommasi in un’intervista a Cittanuova.it.

Non solo, i due non hanno condiviso solo le gioie lavorative, sportive e non, ma anche quelle familiari. Damiano e Chiara hanno sei figli: Beatrice (24 anni), Camilla (22), Susanna (18), Samuele (15), Emanuele (11) e Aurora, la piccola di casa, che ha compiuto da poco 7 anni.

Una scelta impegnativa quella di mettere al mondo sei figli, ma della quale l’ex campione non si è mai pentito, come ha svelato in una intervista all’Arena: “Hanno pregi e difetti, ma siamo contenti di aver messo al mondo delle persone in gamba”.

Ora alla famiglia Tommasi aspetta un’altra prova che, come afferma fiducioso Damiano, supereranno comunque insieme.

Damiano Tommasi, l’ex calciatore si candida a sindaco di Verona

Damiano Tommasi, classe 1974, è nato a Negrar, in provincia di Verona, ed è noto per essere stato un centrocampista della Roma e della Nazionale Italiana. Terminata la sua parentesi da giocatore è stato poi presidente dell’Associazione Italiana Calciatori.

Ma ancora una volta Tommasi ha scelto di cambiare rotta, puntando alla politica. Oggi è infatti un sindaco alle elezioni amministrative di Verona, un percorso nuovo che ha deciso di intraprendere per il bene della sua città.

“Voglio un domani diverso per la città̀ in cui stanno crescendo i miei sei figli” ha dichiarato Tommasi, in testa al primo turno delle amministrative. Tanti gli impegni civili in questi anni, dalla lotta alla violenza contro le donne alla difesa dei diritti della comunità LGBTQ+, e una fede immensa, che lo ha ispirato in ogni suo passo, grazie agli insegnamenti di Don Lorenzo Milani. Non per niente, ai tempi del calcio, lo chiamavano il chierichetto.