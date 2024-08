Ecco come scoprire quanti like su Instagram vi ha messo la vostra crush

La nuova funzione di "Attività condivisa" su Instagram vi permette di vedere facilmente quante volte la persona che vi piace ha interagito con il vostro profilo. Scoprite come vedere quanti like vi ha messo, i commenti e i tag in pochi semplici passaggi

Quante volte avreste voluto controllare da quanto tempo quella persona che vi piace vi segue su Instagram? A quali foto ha messo un like o che genere di commenti ha scritto sul vostro profilo? Ora, finalmente, si può fare (facilmente, e senza dover passare ore a controllare ogni post nel dettaglio).

Instagram ha introdotto una nuova funzionalità chiamata “Attività condivisa” che permette di scoprire tutte le interazioni tra due account in modo semplice e veloce. Se siete curiosi di sapere quanto la vostra crush interagisce con il vostro profilo, questa guida vi spiegherà come utilizzare questa nuova funzione per ottenere tutte le informazioni che desiderate.

Attività condivisa: come funziona

L’attività condivisa è una nuova funzionalità introdotta da Instagram che consente agli utenti del social di vedere un riepilogo delle interazioni tra due account. Questa funzione è particolarmente utile per chi desidera sapere quanto è attivo un determinato utente nei confronti del proprio profilo, senza dover scorrere manualmente attraverso tutte le foto e i post.

Ma cosa include esattamente l’attività condivisa? Questa funzione permette di vedere:

I like che vi siete scambiati

I commenti che vi siete lasciati

I post in cui vi siete taggati a vicenda

La data in cui avete iniziato a seguirvi reciprocamente

Grazie a queste informazioni, è possibile ottenere una panoramica completa delle interazioni con la propria crush su Instagram, rendendo più facile capire se c’è un interesse reciproco.

Come vedere le attività di qualcuno su Instagram

Ora che sapete cos’è l’attività condivisa, vediamo come utilizzarla per scoprire quante interazioni ha avuto la persona che vi piace con il vostro profilo. Seguite questi semplici passaggi per accedere alla funzione:

Accedete a Instagram : aprite l’app di Instagram sul vostro telefono e accedete al vostro account.

: aprite l’app di Instagram sul vostro telefono e accedete al vostro account. Visitate il profilo della vostra crush : andate sul profilo della persona di cui volete vedere le attività. Questo procedimento funziona sia che vi seguiate reciprocamente sia che non lo facciate.

: andate sul profilo della persona di cui volete vedere le attività. Questo procedimento funziona sia che vi seguiate reciprocamente sia che non lo facciate. Selezionate i tre puntini : in alto a destra del profilo, troverete un’icona con tre puntini. Cliccate su di essa per aprire un menù a tendina.

: in alto a destra del profilo, troverete un’icona con tre puntini. Cliccate su di essa per aprire un menù a tendina. Scegliete “Vedi attività condivisa”: nel menù a tendina, cercate l’opzione “Vedi attività condivisa” e selezionatela.

Una volta completati questi semplici passaggi, Instagram vi mostrerà una schermata con tutte le interazioni che avete avuto con quella persona. Potrete vedere quanti like vi ha messo, quali commenti vi ha lasciato e se vi ha taggato in qualche post. Inoltre, potrete scoprire quando avete iniziato a seguirvi reciprocamente.

Questa funzione è estremamente utile per chi desidera monitorare l’interesse della propria crush senza dover perdere tempo a scorrere manualmente attraverso ogni singolo post. Ma oltre a scoprire quante interazioni avete avuto con la persona che vi piace, la funzione attività condivisa può essere utilizzata anche per monitorare le interazioni con altri amici o familiari. Questo vi permette di tenere traccia di tutte le attività che avvengono sul vostro profilo, aiutandovi a capire meglio chi interagisce di più con i vostri contenuti e chi potrebbe essere più interessato a ciò che condividete.