Dopamenus, come questo trend di TikTok può trasformare la vostra produttività

Se sei una regina della procrastinazione come me, allora sai cosa significa ignorare quell’infinta lista delle cose da fare a favore di un sano dolce far niente. Ma di certo non siamo le uniche, anzi. È super comune sentirsi poco motivati o concentrati. Ed è proprio per questo che il trend dopamenus ha preso piede su TikTok.

Ma di cosa si tratta? I dopamenus sono essenzialmente delle liste personalizzate di attività, compiti o esperienze che ci rendono felice. Altro che la nostra to-do-list che continuiamo a rimandare. L’idea alla base di questo trend è fare qualcosa di divertente presente sulla lista, aumentare il livello di dopamina, un ormone legato alla felicità, e cavalcare quella onda di felicità per fare altre cose meno entusiasmanti.

Come funziona il trend dopamenus?

Quello del dopamenus è un’approccio psicologico che sfrutta la natura della dopamina, un neurotrasmettitore legato alle sensazioni di piacere e gratificazione. L’idea di base del trend consiste nel creare una lista personalizzata di attività che portano gioia e soddisfazione – che possono variare da piccole gratificazioni, come gustarsi un dolce, a compiti che vengono spesso procrastinati, come fare esercizio fisico.

Il processo è semplice ma efficace: mentre si spuntano le cose da fare sulla propria to-do-list, si pianifica di ricompensarsi con una di queste attività piacevoli. Questa ricompensa è legata alla liberazione di dopamina nel cervello, che può aumentare la motivazione, l’energia e l’umore positivo. Ed è su questo che si basa il trend: usare deliberatamente la dopamina per strutturare la vostra giornata e sentirsi più felici e motivati.