Achille Occhetto: chi era suo figlio Malcom, stroncato da un infarto

Fonte: IPA Achille Occhetto

Malcom Occhetto si è spento all’età di 52 anni, stroncato improvvisamente da un infarto mentre si trovava alle Canarie: era il figlio di Achille Occhetto, storico leader del PCI ed ex senatore italiano. Proprio il padre ha dato l’annuncio su Facebook, condividendo tutto il suo dolore per la terribile notizia che lo ha raggiunto nelle scorse ore.

Achille Occhetto, la scomparsa di suo figlio

Ultimo segretario del PCI sul finire degli anni ’80, Achille Occhetto ha scritto pagine della storia politica italiana, ricoprendo anche il ruolo di senatore tra il 2001 e il 2006. Ed è in un giorno importante per il nostro Paese, con l’insediamento di Giorgia Meloni al governo, che arriva una notizia terribile. Nelle ultime ore, Occhetto è stato colpito da un lutto devastante: ha perso suo figlio Malcom, vittima di un malore che lo ha strappato alla vita ad appena 52 anni.

Achille ha dato l’annuncio su Facebook, con un messaggio straziante condiviso accanto ad una foto del suo secondogenito: “Mio figlio Malcom è stato stroncato da un infarto a Las Palmas. Lo comunico impietrito e con indicibile dolore ai suoi amici con questa immagine di vita” – ha scritto sui social. Il suo addio è toccante e colpisce il cuore dei follower che lo seguono.

Tanti i messaggi di condoglianze ricevuti da Achille e dalla sua famiglia, in questo momento di grande sofferenza. Piero Fassino, ex segretario dei DS, è stato tra i primi a lasciare un messaggio di cordoglio: “Non ci sono parole che possano lenire l’immenso dolore per la perdita di un figlio. Un abbraccio affettuoso ad Achille Occhetto prostrato dalla improvvisa scomparsa di Malcom” – ha scritto su Twitter.

Chi era Malcom Occhetto

Achille Occhetto si è sposato una prima volta con Elisa Kadigia Bove, famosa attrice italo-somala (ha lavorato con grandi registi, tra cui Cristina Comencini). Da lei ha avuto due figli, Massimiliano e Malcom, prima della fine della loro relazione. In seguito, si è risposato con Aureliana Alberici, anch’essa politica. Ereditando la passione per il cinema da sua mamma, il secondogenito di Achille aveva intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo, preferendo però rimanere dall’altro lato della telecamera.

Nel seguire il suo talento, Malcom era diventato filmaker e direttore della fotografia, lavorando tra cinema, televisione, teatro e web. Uno dei suoi progetti più interessanti è stato Viaggio in corso nel cinema di Carlo Lizzani, documentario che ha visto tra i protagonisti anche Dario Fo, Giancarlo Giannini e Virna Lisi. Grande amante dei viaggi, voleva girare il mondo grazie al suo mestiere. Aveva infatti lavorato in Germania e negli Stati Uniti, acquisendo sempre più professionalità.

Negli ultimi anni, Malcom era approdato a Gran Canaria, in Spagna. Qui viveva a Las Palmas, come rivelano i media spagnoli. Ed è in questa splendida località di mare che, nelle prime ore di domenica 23 ottobre 2022, è stato colto da un improvviso malore. Il figlio di Achille Occhetto si è spento all’età di 52 anni, a causa di un infarto del miocardio. Grandissimo il dolore della famiglia, che ora si stringe per affrontare questa drammatica perdita.