20 libri che dovete assolutamente leggere prima di compiere 20 anni

Fonte: iStock 20 libri da leggere prima dei 20 anni

Avete mai pensato come l’atto di immergersi nei mondi magici della letteratura assuma un’importanza cruciale nel nostro percorso di crescita? La lettura, ancor più significativa durante l’adolescenza, non è semplicemente l’assorbire parole stampate su carta; è un viaggio intrapreso verso la comprensione, l’empatia e lo sviluppo personale.

I libri infatti, come amici saggi e compagni di avventura, giocano un ruolo fondamentale nell’espandere la mente: attraverso pagine e parole possiamo esplorare mondi fantastici, imparare dalle vite di personaggi intramontabili e sviluppare un senso critico che ci guiderà nella navigazione delle complessità del mondo reale.

In un’epoca in cui la connettività digitale può essere pervasiva, la lettura rimane una via tangibile per alimentare la creatività, sviluppare la propria identità e consapevolezza di sé e stimolare la giusta curiosità per affrontare con saggezza il loro futuro.

Ecco allora che, per aiutarvi in questo viaggio alla scoperta del mondo, abbiamo selezionato per voi 20 libri da leggere prima di compiere 20 anni.

Cime tempestose di Emily Brontë

Cime tempestose di Emily Brontë è un capolavoro gotico che racconta una storia appassionata di amore e vendetta nelle lande desolate dell’Inghilterra. Con la relazione tormentata tra Heathcliff e Catherine, il romanzo esplora le emozioni oscure e i conflitti interiori dei personaggi. La prosa intensa di Brontë cattura l’atmosfera selvaggia dell’ambientazione, offrendo una visione cupa e intensa delle passioni umane. Cime tempestose si distingue per la sua complessità emotiva e la rappresentazione cruda della natura umana.

Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry

Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry è un affascinante racconto filosofico che cattura l’immaginazione di lettori di tutte le età. La storia segue le avventure del Piccolo Principe e il suo incontro con vari personaggi su pianeti diversi. Attraverso queste interazioni, il libro trasmette lezioni profonde sulla vita, l’amore e la responsabilità. Con il suo stile semplice e la sua saggezza intrinseca, il libro si rivolge a tutti i lettori, invitandoli a esplorare il significato della vita e a abbracciare la purezza della visione infantile.

La ragazza con l’orecchino di perla di Tracy Chevalier

La ragazza con l’orecchino di perla è un romanzo storico ispirato alla vita del pittore olandese Johannes Vermeer. Il libro offre uno sguardo immaginario e affascinante sulla creazione di una delle opere d’arte più famose del XVII secolo.

Il giovane Holden di J.D. Salinger

Il giovane Holden di J.D. Salinger è un classico della letteratura americana che segue le avventure di Holden Caulfield, un giovane ribelle in cerca di significato nella vita. Attraverso il suo sguardo cinico e il suo spirito ribelle, il romanzo esplora temi universali legati all’adolescenza, alla perdita dell’innocenza e alla lotta contro le convenzioni sociali. La narrazione sincera e la voce autentica di Holden catturano l’attenzione dei lettori giovani, offrendo una prospettiva onesta e riflessiva sulla transizione verso l’età adulta.

I sentieri dei nidi di ragno di Italo Calvino

I sentieri dei nidi di ragno di Italo Calvino è un romanzo di formazione ambientato durante la Resistenza italiana. Attraverso la storia del giovane Pin, Calvino esplora il conflitto tra innocenza e realtà, offrendo una prospettiva unica sulla complessità della guerra e sulle scelte morali dell’individuo.

1984 di George Orwell

1984 di George Orwell è un capolavoro distopico che offre una visione inquietante del futuro. Ambientato in un mondo totalitario, il romanzo segue il protagonista, Winston Smith, mentre lotta contro la manipolazione della verità da parte del governo. Con una profonda riflessione sulla libertà individuale, la sorveglianza e la resistenza, 1984 continua a essere un’opera provocatoria che invita i giovani lettori a esaminare criticamente il potere, la verità e la preservazione dell’autonomia individuale.

Le avventure di Oliver Twist di Charles Dickens

Le avventure di Oliver Twist di Charles Dickens è un classico della letteratura vittoriana che racconta la storia dell’orfano Oliver e le sue peripezie nella Londra del XIX secolo. Dickens, con la sua abilità narrativa, dipinge un ritratto crudo della povertà, dell’ingiustizia sociale e dell’ascesa dalla miseria. Il romanzo offre una denuncia sociale e una riflessione sulla lotta per la giustizia e l’umanità nelle condizioni più avverse.

La storia di una ladra di libri di Markus Zusak

La storia di una ladra di libri è un toccante racconto ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, narrato dalla Morte stessa. Il libro segue la vita di Liesel Meminger e offre una potente meditazione sulla forza dei libri nell’affrontare l’oscurità della guerra.

Uno Nessuno Centomila di Luigi Pirandello

Uno Nessuno Centomila di Luigi Pirandello è un romanzo filosofico che segue la ricerca di identità del protagonista, Vitangelo Moscarda. Attraverso l’analisi di sé stesso e degli altri, il libro esplora il concetto di identità multipla e la complessità della percezione sociale. Pirandello, con la sua genialità, offre una visione profonda e critica della natura umana e delle maschere che indossiamo nella società.

Il Signore delle Mosche di William Golding

Il Signore delle Mosche di William Golding è un potente esame della natura umana e della civiltà. La storia inizia con un gruppo di ragazzi naufragati su un’isola deserta e segue la loro discesa nella barbarie quando la società si sgretola. Il romanzo affronta temi di sopravvivenza, potere e la sottile linea tra civiltà e brutalità. Con una prosa intensa e personaggi complessi, Il Signore delle Mosche invita i giovani lettori a riflettere sul lato oscuro della natura umana e sulla fragilità della società.

Il grande Gatsby di F. Scott Fitzgerald

Il grande Gatsby di F. Scott Fitzgerald è un’icona della letteratura americana che trasporta i lettori nell’era del jazz e dell’opulenza. La storia segue il misterioso Jay Gatsby e la sua ossessione per il passato attraverso gli occhi del narratore, Nick Carraway. Il romanzo affronta temi di amore, ambizione e decadimento morale, offrendo una critica acuta della società dell’epoca. Con la sua prosa ricca e i personaggi indimenticabili, Il grande Gatsby invita i giovani lettori a riflettere sul significato del successo, sulla superficialità e sulla ricerca inesausta della felicità.

Sulla strada di Jack Kerouac

Sulla strada di Jack Kerouac è un romanzo fondamentale della Beat Generation, che narra i viaggi frenetici di Sal Paradise e Dean Moriarty attraverso l’America. Con una prosa spontanea e ribelle, Kerouac cattura lo spirito dell’emarginazione e dell’aspirazione alla libertà. Il libro celebra l’esperienza on the road come una ricerca di autenticità e identità in un mondo in rapido cambiamento, influenzando generazioni di lettori con la sua energia e la sua esplorazione della cultura controculturale degli anni ’50.

Piccole donne di Louisa May Alcott

Piccole donne di Louisa May Alcott segue le vite delle quattro sorelle March durante la guerra civile americana. Con il carattere distintivo di ogni sorella, il romanzo esplora temi di crescita, amore e sacrificio. La storia, incentrata sulla determinazione delle donne nell’affrontare le sfide della vita, offre una prospettiva ispirante e intima sulla forza e sulla resilienza femminile nel XIX secolo.

Lo Hobbit di J.R.R. Tolkien

Lo Hobbit di J.R.R. Tolkien è un affascinante viaggio attraverso la Terra di Mezzo, seguendo le avventure di Bilbo Baggins. Con un’ampia gamma di personaggi fantastici e luoghi magici, il romanzo offre una storia di crescita personale, coraggio e amicizia. La narrazione coinvolgente di Tolkien ha catturato l’immaginazione di lettori di tutte le età, trasportandoli in un mondo di epica fantastia.

Satura di Eugenio Montale

Satura di Eugenio Montale è una raccolta di poesie che sfida la forma tradizionale, offrendo una meditazione complessa sulla natura umana, l’amore e la ricerca di significato. La poesia di Montale, intrisa di simbolismo, si svela come un viaggio introspettivo attraverso le sfumature dell’esistenza, esplorando la complessità dell’anima umana e le contraddizioni della vita.

L’Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson

L’Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson è un’avventura classica che segue il giovane Jim Hawkins in una caccia al tesoro. Con pirati, mappe misteriose e il carismatico Long John Silver, il romanzo offre una storia di coraggio e amicizia. Stevenson crea un mondo affascinante di tradimenti e avventure, diventando un’icona senza tempo nella letteratura per giovani e adulti.

La lettera scarlatta di Nathaniel Hawthorne

La lettera scarlatta di Nathaniel Hawthorne è un classico della letteratura americana ambientato nella rigidità morale del XVII secolo. Il romanzo segue Hester Prynne, condannata per adulterio, e suo figlio illegittimo mentre affrontano l’isolamento e il giudizio sociale. Attraverso la ricca simbologia della lettera “A” scarlatta, Hawthorne esplora i temi del peccato, della redenzione e della società puritana. La storia offre una riflessione profonda sulla natura umana, la colpa e la ricerca del perdono in un contesto rigoroso e inesorabile.

To Kill a Mockingbird di Harper Lee

To Kill a Mockingbird di Harper Lee è un toccante romanzo che esplora temi di giustizia, moralità e razzismo nel profondo sud degli Stati Uniti durante gli anni ’30. Narrato dalla giovane Scout Finch, il libro segue suo padre, l’avvocato Atticus Finch, mentre difende un uomo nero ingiustamente accusato di stupro. Attraverso gli occhi innocenti di Scout, il romanzo offre una potente critica sociale e invita i giovani lettori a riflettere sulle ingiustizie della società e sull’importanza della compassione e dell’empatia.

Le città invisibili di Italo Calvino

Le città invisibili di Italo Calvino è una straordinaria raccolta di narrazioni che esplorano città fantastiche. Attraverso la voce di Marco Polo, il libro offre una riflessione sulla natura della percezione, dell’immaginazione e dell’urbanità. Calvino crea un labirinto di mondi immaginari, rivelando le intricazioni della mente umana e le infinite possibilità della creatività.

Il Buio Oltre la Siepe di Harper Lee

Il Buio Oltre la Siepe di Harper Lee è un toccante romanzo che affronta temi di razzismo e giustizia sociale nel profondo sud degli Stati Uniti. Attraverso gli occhi del giovane narratore Scout Finch, il libro esplora la moralità e la complessità della società. La storia offre una profonda riflessione sulla lotta contro l’ingiustizia e sull’importanza dell’empatia, con un’attenzione particolare alle sfide affrontate dalle donne nell’affermarsi in un contesto sociale rigido.