Frasi su Firenze, affascinante capitale dell’arte e dell’architettura italiana

Firenze è il capoluogo toscano, una delle città italiane che più di tutte possiamo paragonare a un museo a cielo aperto: tantissime le opere d’arte e architettoniche che costellano la città. Ricca di storia e cultura, Firenze racchiude una magia tutta vivere. Passeggiare per le sue vie è un’esperienza che ognuno di noi dovrebbe fare almeno una volta nella vita. Ora vediamo una raccolta di citazioni e aforismi di noti autori che DiLei ha scelto per te e che rappresentano il grande splendore di Firenze.

Citazioni e poesie su Firenze

Firenze sorge sulle rive del fiume Arno, incorniciata dal Ponte Vecchio, conosciuto in tutto il mondo; spinge visitatori da ogni dove, attratti dalla curiosità di goderne della bellezza. Oggi Firenze viene chiamata “la culla del Rinascimento italiano”, città in cui nacquero o almeno vissero per un certo periodo di tempo, tutti i più famosi scrittori e celebri artisti del passato.

Per citarne alcuni, possiamo ricordare i pittori Cimabue e Giotto, ma anche gli amatissimi Leonardo da Vinci e Michelangelo, protagonisti dell’arte italiana e noti in tutto il mondo, e infine, non per ultimo, il grande Dante, che non ha certo bisogno di presentazioni.

Firenze ospita ogni giorno studiosi, viaggiatori, turisti, curiosi, appassionati d’arte, di cultura, di storia e italianità. Per questo motivo, il capoluogo toscano merita una menzione e un articolo dedicato: una città incantevole, dalla storia incredibile e dalla bellezza eterna, per la quale DiLei ha deciso di raccogliere alcune delle frasi più significative, in grado di descrivere, con poche e semplici parole, l’eleganza di questa città:

Per coloro che non conoscono Firenze o la conoscono poco, alla sfuggita e di passaggio, dirò com’ella sia una città molto graziosa e bella circondata strettamente da colline armoniosissime. Questo strettamente non lasci supporre che il povero cittadino debba rizzare il naso per vedere il cielo come di fondo a un pozzo, bene il contrario, e vi aggiungerò un dolcemente che mi pare tanto appropriato, giacché le colline vi scendono digradando, dalle più alte che si chiamano monti addirittura e si avvicinano ai mille metri d’altezza, fino a quelle lievi e bizzarre di cento metri o cinquanta. Dirò anzi che da un lato soltanto e per un tratto breve, la collina rasentando la città la sovrasta a picco, formandoci un verone al quale con impareggiabile gusto ci possiamo affacciare. (Aldo Palazzeschi)

Guardando da un lato da Fiesole, e dall’altro da Bellosguardo, per dire solo due tra i nomi più famosi, Firenze giace al centro della conca di colli, che è un monumento artistico nel suo insieme. (Guido Piovene)

Presto ritornerò a questa lieta Firenze, dove solamente posso vivere. (Pietro Giordani)

Il Battistero di Firenze è un luogo cristiano e insieme matematico, uno dei documenti in cui l’idea pura, platonica, ha acconsentito a toccare la pietra. (Giorgio Manganelli)

Firenze è una città che ha uno spiccato carattere, ed è fermamente radicata nei sentimenti di molte persone. Benché molti stranieri possano in un primo tempo sentirla fredda e scostante, purtuttavia essi non possono negare la sua speciale intensità. Vivere in tale ambiente, qualunque siano i problemi economici e sociali incontrati, sembra aggiungere una straordinaria profondità all’esperienza, sia pur essa di gioia, di melanconia o di adesione completa. (Kevin Andrew Lynch)

Se sai dove guardare, Firenze è il paradiso. (Dan Brown)

Fiorenza dentro dalla cerchia antica,

ond’ella toglie ancora e terza e nona,

si stava in pace, sobria e pudica.

Non avea catenella, non corona,

non gonne contigiate, non cintura

che fosse a veder piú che la persona. (Dante Alighieri, Paradiso XV, 97-102)

ond’ella toglie ancora e terza e nona, si stava in pace, sobria e pudica. Non avea catenella, non corona, non gonne contigiate, non cintura che fosse a veder piú che la persona. (Dante Alighieri, Paradiso XV, 97-102) E quando siete a Firenze, davanti al campanile di Santa Maria del Fiore, voi potete vedere la prova dell’unione delle arti… nei pannelli esagonali con i bassorilievi uno rappresenta la Pittura, sotto forma di un pittore nella sua bottega. In questi bassorilievi sono le pietre miliari della torre più perfetta costruita in Europa. Questa pietra è stata scolpita dalla mano del suo architetto, e di più, questo architetto-scultore, Giotto, era il più grande pittore del suo tempo. (John Ruskin)

Arno gentil, fiorenti

Prati de le Cascine,

Leggiadre palazzine,

Superbi monumenti,

Bianche ville ridenti

Sparse per le colline,

Vezzose fiorentine

Dai musicali accenti,

Bella città dei fiori

Piena di glorie sante,

Cinta d’eterni allori;

Culla immortal di Dante

Che l’universo onori,

T’amo come un amante. (De Amicis – A Firenze)

Frasi su Firenze divertenti

Sono tante le curiosità legate a Firenze, che in pochi conoscono, e i luoghi più insoliti del capoluogo della Toscana. Tanti angoli nascosti, curiosi e divertenti, nella patria del Rinascimento in Italia. Firenze è una delle più belle e visitate capitali artistiche, non solo della Toscana, ma di tutta l’Italia. Un centro meraviglioso ed elegante, simbolo di creatività e arte, che si sposa in maniera eccezionale con lo stile di vita e il sarcasmo dei fiorentini. Vediamo alcuni dei pensieri più leggeri e divertenti su Firenze:

A Parigi impari l’arguzia, a Londra impari ad eliminare i tuoi avversari sociali, a Firenze impari il portamento. (Virgil Thomson)

A Firenze pensavo come a una città miracolosamente profumata e simile a una corolla, perché la chiamavano la città dei gigli, e la sua biondeggiante, corona con una torre di burro. (Marcel Proust)

Più che a ogni altra cosa Firenze somiglia a un sogno. A questo modo, mi proverò a parlare di Firenze. (Joseph Rickwert)

Firenze l’è piccina… e vista dal piazzale, la pare una bambina, vestita a carnevale. (Leonardo Pieraccioni)

Roma la santa, Bologna la dotta, Genova la superba, Firenze la bella, Venezia la ricca. (Proverbio francese)

Firenze la più dannata città italiana dove non c’è posto per sedersi, stare in piedi o camminare. (Ezra Pound)

Firenze è una città per sposi; Venezia, per amanti; Torino, per i vecchi coniugi che non hanno più nulla da dirsi. (Pitigrilli)

Firenze: la città della tranquillità resa manifesta. (Katherine Thurston)

Molti muoiono a Firenze, non avendo potuto nascerci. (Ennio Flaiano)

Tutta Firenze sembra essere colorata con una viola delicato, come vino diluito. (Henry James)

Frasi su Firenze, la cupola del Brunelleschi

La cupola del Brunelleschi è nota ovunque, un vero capolavoro dell’arte italiana, diventata il simbolo di Firenze, del Rinascimento e dell’umanesimo occidentale. È stata realizzata tra il 1420 e il 1436 su progetto di Filippo Brunelleschi, è la copertura della crociera del Duomo di Firenze ed è la più grande volta in muratura del mondo. All’interno, tanti i dipinti, in cui appaiono 700 figure di cui 248 angeli, 235 anime, 21 personificazioni, 102 personaggi religiosi, 35 dannati, 13 ritratti, 14 mostri, 23 putti e 12 animali. Alcune frasi sulla cupola, simbolo di Firenze nel mondo:

Il “mistero dei tetti” di Firenze è tutto qui: essi sono, con la Cupola, quasi un «sacramento» che si fa specchio e diffusore della bellezza, della purità e della pace celeste! (Giorgio La Pira)

Quando sento che mi prende la depressione, torno a Firenze a guardare la cupola del Brunelleschi: se il genio dell’uomo è arrivato a tanto, allora anche io posso e devo provare a creare, agire, vivere. (Franco Zeffirelli)

Structura si grande, erta sopra e’ cieli, ampla da coprire chon sua ombra tutti e popoli toscani. (Leon Battista Alberti)

Frasi su Firenze sull’Arno

Dopo il Tevere, l’Arno è il secondo maggior fiume dell’Italia peninsulare ed è il corso d’acqua più grande della Toscana. Corso d’acqua pittoresco, tocca le rive della città toscana. La storia di Firenze è legata al fiume Arno, i suoi ponti sono conosciuti in tutto il mondo, il Ponte Vecchio è il principale, le sue immagini fanno il giro del mondo e dominano le cartoline della città. Oltre che passeggiare sui suoi Lungarni, a Firenze è possibile anche navigare sul fiume, per scoprire la città da un altro punto di vista. Ecco alcune frasi sull’Arno:

Guardai l’Arno. Aveva centinaia di anni di civiltà, eppure scorreva come fosse nuovo, con l’aria giovane e senza pensieri che ha l’acqua quando fa l’acqua. (Fabrizio Caramagna)

Fiorenza giglio di potenza virgulto primaverile. Le mattine di primavera sull’Arno. La grazia degli adolescenti (che non è grazia al mondo che vinca tua grazia d’Aprile), vivo vergine continuo alito, fresco che vivifica i marmi e fa nascere Venere Botticelliana… (Dino Campana)

Entro dei ponti tuoi multicolori

L’Arno presago quietamente arena

E in riflessi tranquilli frange appena

Archi severi tra sfiorir di fiori. (Dino Campana)

L’Arno presago quietamente arena E in riflessi tranquilli frange appena Archi severi tra sfiorir di fiori. (Dino Campana) Io entrai a Firenze. Era

di notte. Tremai sentendo

quasi addormentato ciò che il dolce fiume

mi raccontava. Io non so

ciò che dicono i quadri e i libri

(non tutti i quadri né tutti i libri

solo alcuni),

ma so ciò che dicono

tutti i fiumi.

Hanno la stessa lingua che io ho.

Nelle terre selvagge

l’Orinoco mi parla

e io capisco, capisco

storie che non posso ripetere.

Ci sono segreti miei

che il fiume si è portato

e ciò che mi ha chiesto lo vado facendo a poco a poco nella mia terra.

Nella voce dell’Arno riconobbi allora

vecchie parole che cercavano la mia bocca,

come chi ha mai conosciuto il miele

e poi ne riconosce la delizia.

Così ascoltai le voci

del fiume di Firenze

come se prima d’essere m’avesser detto

ciò che adesso ascoltavo:

sogni e passi che mi univano

alla voce del fiume,

esseri in movimento,

colpi di luce nella storia,

terzine appese come lampade.

Il pane e il sangue cantavano

con la voce notturna dell’acqua. (Pablo Neruda – Il Fiume)

Frasi su Firenze, patria dell’arte

La bellezza di Firenze è stata preservata nel tempo, su questo non v’è alcun dubbio. Firenze è una città che merita di essere visitata almeno una volta nella vita: si rimane incantati dal suo centro storico, dominato dalle architetture rinascimentali della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, è possibile ammirare anche il Battistero, e arrivare fino a Piazza della Signoria, centro politico e culturale della città. Firenze è un museo a cielo aperto, c’è davvero tanto da vedere, luoghi tutti da scoprire, è una vera e propria capitale dell’arte: