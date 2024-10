Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Quando la giornata sta andando storta, quando succede qualcosa di triste o si è di malumore: le barzellette divertenti da raccontare ai bambini sono un vero e proprio antidoto contro la tristezza.

DiLei ha raccolto le più belle, divertenti ed emozionanti da raccontare ai piccoli di tutte le età per ridere insieme.

Barzellette per bambini divertenti

I bambini adorano le barzellette e amano non solo ascoltarle, ma anche impararle. Sono storielle semplici e brevi che però sono ricche di ironia e che si possono memorizzare in fretta.

Una bambina torna a casa dopo essere stata a scuola e la mamma le chiede: “Cosa hai imparato oggi a scuola?” Lei risponde: “Non tanto, infatti vogliono che torni anche domani”.

La maestra domanda ad un alunno: “Dimmi il nome di un rettile”. “Cobra”. E lei chiede di nuovo: “Ora dimmi il nome di un altro rettile”. Lui dice: “Un altro cobra!”.

Un bambino domanda al suo papà: “È vero che se mangi le carote fai bene alla vista?”. Lui dice: “Certo! Perché hai mai visto un coniglio che indossa gli occhiali?”.

Una signora va dal dottore disperata: “Dottore tutte le volte che bevo il latte sento un forte dolore all’occhio destro!”. E lui le dice: “Ha provato a togliere dalla tazza il cucchiaio?”.

Il prete durante la lezione di catechismo chiede ad un bambino: “Tu preghi prima di mangiare?”. E lui risponde: “No Padre, mia madre è brava a cucinare”

Un papà legge un libro a sua figlia prima di dormire. Ma dopo un’ora sua figlia esclama: “Papà basta leggere è un’ora che sto cercando di dormire!”.

Il bambino dice al suo papà: “Papà, quanti soldi mi daresti se prendessi un 10 in matematica?”. “Ti darei 10 euro!”. Pierino sorride contento: “Allora papà, dammi 2 euro perché ho preso 2!”.

Un bambino domanda al papà: “Papà sei capace di scrivere il tuo nome con gli occhi chiusi?”. E lui risponde: “Sì, perché?”. “Devi firmare la pagella!”.

Un bambino domanda alla madre: “Perché non vuoi comprarmi dei coriandoli?”. “L’anno scorso ti ho visto che li hai buttati tutti!”.

Il bambino dice alla sua mamma: “Mamma perché mentre mangiamo ti alzi sempre da tavola e prendi le medicine in cucina?”. Lei replica: “Perché il dottore mi ha detto di prendere le medicine lontano dai pasti!”.

Barzellette per bambini corte

Divertenti e perfette per farsi una risata: sono le barzellette per bambini corte. L’ideale per strappare un sorriso a chiunque e per divertirsi in compagnia, raccontandole ad amici e parenti.

Lo sai perché le streghe utilizzano le scope per poter volare? Perché l’aspirapolvere sarebbe troppo pesante.

Cosa fa la sedia sulla spiaggia? “Prende il sole!”

Qual è il miglior postino al mondo? Franco Bollo.

Cosa dice una sedia ad un tavolo alla fine del pasto? “Grazie del supporto!”.

Un gallo chiede ad una papera: “Dove sarai domani?”. Lei risponde: “Qua”.

Cosa fa un pesce che indossa gli occhiali? Vede meglio!

“Pronto è il centralino?” “Lino c’entra, ma solamente se ci stringiamo!”

Quando accade che un pero piange? Semplice, quando è dis… perato!

Cosa dovrebbe fare un veggente che non conosce il presente, il passato o il futuro? Imparare i verbi!

Cosa fa una mucca che ha davanti una chitarra? “Mu-sica!”

Qual è il colmo per un maestro di musica? Mettere sempre le note!

Sai perché il pomodoro non dorme mai bene? Perché l’insalata… russa!

Il colmo per due scheletri? Essere degli amici per la pelle.

Cosa fa un gatto che ha freddo? “Si mette dentro il “mi-ao-croonde”!”

Qual è la paura maggiore per un giocatore da basket? Non essere all’altezza..

Se la valigia si porta, perché mai la porta non si valigia?

Un signore che ha molta fame chiede alla moglie: “Hai buttato la pasta?”. Lei risponde di sì e lui replica: “Ecco, allora butta anche il secondo, voglio andare al ristorante”.

Un bambino domanda al suo papà: “Le carote fanno bene alla vista?”. Lui risponde: “Certo! Hai mai visto un coniglio che indossa gli occhiali?”

Un carabiniere chiede al collega mentre sono in auto: “Controllami le frecce”. E lui risponde: “Ma perché, non usiamo le pistole?”.

Sai qual è il mollusco più cattivo al mondo? Il polpaccio!

Una coccinella entra in una farmacia e domanda al farmacista: “Ha qualcosa per i punti neri?”.

Cosa dice un muro ad un altro muro? “Ci vediamo nell’angolo!”

Due pulci si incontrano al parco e una chiede all’altra: “Domani sei in casa?”. “Certo!”. “Ok, allora faccio un salto da te!”.

Cosa fanno due meloni sopra un balcone? “I cantalupi!”.

Dove studiano i pesci? Sopra i banchi di sabbia…

Perché il computer va sempre al bagno? “Per fare il download!”.

Cosa fa una mosca nella zuccheriera? Si fa la settimana bianca!

Lo sai come si salutano le galline? “Ciao, ci becchiamo domani”.

Perché le papere non sanno giocare a nascondino? Perché strillano sempre QUA!

Cosa fa una mucca che ride? Fa “muuahahah”!

Quando la gallina frettolosa… va immediatamente al sodo?

Dove corre un pollo quando si sente male? Al polliclinico!

Perché il gallo adora l’acqua? Perché galleggia!

Qual è il colmo per il sindaco? Essere sempre un tipo… fuori dal comune.

Qual è l’animale che ama di più la musica? Il maiale, perché fa “oink-oink” proprio come una tromba!

Barzellette per bambini Pierino

Pierino è un personaggio molto amato dai bambini. Irriverente, simpatico, furbo e ironico, è il protagonista di tantissime barzellette divertenti che i bambini amano ascoltare, ma anche ripetere.

La maestra interroga Pierino alla lavagna: “Pierino, ascolta bene: io studio, tu studi, egli studia, noi studiamo, voi studiate, essi studiano. Quale tempo è?”. Pierino risponde: “Tempo sprecato, maestra!”

La mamma dice a Pierino: “Se a scuola prendi un bel voto ti darò dieci euro”. Il giorno dopo lui torna dalla mamma e lei gli chiede: “Hai preso un bel voto?”. Lui risponde: “No! Sei contenta, hai risparmiato dieci euro?”.

Il maestro domanda a Pierino: “Esistono dei mammiferi senza denti?” e lui risponde: “Sì, mia nonna!”.

Il fratello di Pierino domanda: “Perché ti agiti così?”. E Pierino gli risponde: “Ho preso lo sciroppo, ma mi sono dimenticato di agitarlo prima!”.

La maestra chiede a Pierino: "Perché nel tema hai scritto la parola camino con la K ?". E lui replica: "Perché esistono dei camini senza cappa!".

Pierino incontra un suo amico e gli chiede: “Ieri hai visto il black out?”. “Era tutto troppo buio, no!”.

Pierino chiede al suo papà: “Dove sono i Monti Carpazi?”. Il papà allora gli risponde: “Domandalo a tua madre, lei mette sempre a posto casa”.

Pierino segue una lezione di cucina. Il maestro chef gli chiede: “Cosa bisogna sempre utilizzare in una cucina per evitare di trovare nel sugo dei capelli?”. E lui risponde: “Bisogna utilizzare i pelati!”.

Pierino va dalla mamma e domanda: “La nonna fa parkour?”. Lei risponde: “No perché me lo chiedi?”. “Allora significa che è caduta dal balcone!”.

La maestra lascia ai suoi alunni un compito da fare a casa, ossia descrivere una particolare caratteristica dei treni. Il mattino dopo li interroga. Il primo che viene chiamato alla lavagna è Giacomino: “Ci vuoi raccontare cosa hai scritto?”, gli dice. E lui risponde: “Ho scritto che il treno ha diversi vagoni e va sulle rotaie”. La maestra poi interroga Giulio: “E tu, cosa hai scritto?”. Il bambino risponde: “Ho scritto che il treno fischia se entra in stazione”. Poi chiama alla lavagna Pierino e gli chiede. “Tu cosa hai scritto?”. A quel punto Pierino risponde: “Io ho scritto che il treno è peloso”. La maestra allora gli chiede: “Non è possibile che un treno sia peloso, Pierino!”. E lui risponde: “Invece sì, tutte le mattine il mio papà non sente la sveglia, si alza tardi e prende il treno per un pelo!”.

Pierino va dal suo papà e gli domanda: “Papà, mi compri una bicicletta?”. Il papà risponde: “Tu conosci l’alfabeto?”. Lui gli dice: “No!”. Il giorno dopo Pierino va di nuovo dal papà e gli chiede ancora comprargli una bicicletta. Lui però risponde di no ancora perché non conosce l’alfabeto. Il giorno dopo nuovamente, Pierino torna dal suo papà gli chiede di comprargli la bicicletta. Il papà gli dice di nuovo: “E tu lo sai l’alfabeto?”. Allora lui risponde: “Sì papà: A B C cletta!”.

Pierino domanda alla suo mamma: “Mamma, ma la liquirizia ha le zampe?”. Lei allora risponde: “No, Pierino!”. E lui replica: “Allora mi sono mangiato uno scarafaggio!”.

Pierino domanda alla sua mamma: “Hai mai visto un elefante con delle unghie dipinte di rosso che si mimetizza fra le fragole?”. Lei risponde di no. Allora Pierino gli dice: “Beh, significa che si è mimetizzato davvero bene”.

La maestra decide di interrogare Pierino e lo chiama alla lavagna: “Pierino, dimmi una parola che ha una doppia “p”. E lui risponde: “Bottiglia, maestra!” Lei lo guarda senza capire e gli chiede: “E dov’è sta la doppia p?”. Lui risponde: “Nel tappo!”.

Pierino va dalla sua mamma e le spiega: “Mamma ho una buona notizia e una cattiva notizia”. Così la mamma risponde: “Voglio sentire prima quella buona”. Lui allora dice: “La buona notizia è che ho preso dieci al mio compito di matematica”. La mamma allora gli dice: “Bravissimo, Pierino! E la notizia cattiva qual è?”. Lui allora risponde: “La notizia cattiva è che questo non è vero”.

Barzellette e indovinelli divertenti per bambini

Gli indovinelli sono un modo simpatico per giocare con i bambini. Sono piccole domande con delle risposte che strappano una risata e che possono far ridere i più piccoli.