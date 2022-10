Simone Borin, che è morto due volte

Fonte: IPA Simone Borin

Aveva solo 22 mesi, Matilda, quando è stata uccisa. Senza un perché, senza un colpevole, lasciando un vuoto troppo grande da colmare per papà Simone che quel giorno di luglio ha dovuto imparare drammaticamente a sopravvivere alla morte di sua figlia.

A ucciderla era stato un colpo violento, sferrato all’altezza della schiena, forse un calcio, che le causò lesioni al fegato, al rene e una costola. Dopo un’ora di lunghissima Agonia, la piccola Matilda Borin è morta. Il caso lo ricordiamo tutti, anche se sono passati anni, anche se quell’assassino non ha mai avuto un volto per noi.

Tutti ci siamo chiesti quale fosse il nome e il movente di tanta ferocia. Se lo è chiesto anche Simone, suo padre, ogni giorno della sua vita da quel maledetto luglio del 2005.

In quella casa a Roasio, nel Vercellese, mentre Matilda moriva c’erano solo due persone: sua madre Elena Romani e Antonio Cangialosi, il suo compagno. Chi ha sferrato il calcio? Chi ha ucciso la bambina? A distanza di anni entrambi sono stati assolti da tutte le accuse di omicidio preterintenzionale. Prima Elena e poi il suo compagno.

Fonte: ANSA

Simone Borin, però, non ha mai smesso di lottare. Non si è mai arreso alle decisioni dei giudici, alle indagini chiuse e alle accuse cadute, alle assoluzioni in giudizio della madre di sua figlia e del suo compagno. Qualcuno aveva ucciso Matilda quel giorno di luglio del 2005, e lui aveva tutto il diritto e il dovere di conoscere il nome dell’assassino, di vederlo in carcere.

E quelle domande, rimaste a lungo senza risposta, lo hanno tormentato. Hanno scavato dentro così a fondo fino a creare delle ferite insanabili. Perché quel giorno, insieme a Matilda, era morto anche lui. Lo conferma anche chi lo conosceva bene che, a quell’addio improvviso e così ingiusto, l’uomo non si era mai rassegnato.

Aveva solo 29 anni, Simone, quando la sua bambina è stata uccisa. E chissà quante cose voleva fare e condividere con lei. L’avrebbe presa per mano e le avrebbe mostrato il mondo, l’avrebbe vista crescere, diventare una ragazza e poi una donna. Sarebbe stato al suo fianco per tutta la vita, per gioire dei suoi successi, per sorreggerla nei fallimenti, perché è questo che fa un papà. Ma qualcuno ha scelto di strappare via quei sogni, di ridurli in frantumi, di distruggere per sempre quella vita che entrambi meritavano di vivere.

Da quel giorno di luglio Simone Borin non si è più ripreso. E la disperazione, si sa, è un mostro che ti divora da dentro fino a consumarti l’anima e il corpo. Così sono giunti problemi fisici che sono peggiorati, giorno dopo giorno. E alla fine Simone ha smesso di lottare. È morto all’età di 46 anni all’interno dell’ospedale di Busto Arsizio a causa di complicazioni dovute a una broncopolmonite.

A raccontare tutto il dolore di questi anni ci ha pensato Marco Cirigliano, un suo amico che con lui aveva condiviso il dolore più grande, quello della perdita di una figlia. In un saluto commosso pubblicato sul suo profilo Facebook ha augurato all’uomo di aver riabbracciato la sua bambina. Ed è quello che auguriamo anche noi, a Simone, che è morto due volte.