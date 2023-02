Babe Paley, la storia della socialite più elegante del mondo

Fonte: Getty Images Babe Paley

“Babe Paley aveva un solo difetto” – disse il suo amico di sempre Truman Capote, parlando della socialite – “Lei era perfetta”. Molto più di una it girl, imparagonabile a qualsiasi influencer del nostro tempo. Barbara “Babe” Cushing Mortimer Paley era unica e sola e non conosceva rivali in ciò che era.

Una socialite americana che impose il suo stile negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Una vera e propria icona della moda destinata a vivere per l’eternità nella memoria collettiva.

Conosciuta con il nome Babe, in tutto il mondo, la donna fu anche inserita nell’International Best Dressed List in più occasioni. Questa è la sua storia.

Chi era Babe Paley

Alcune persone si sa, sono destinate a brillare di luce propria, e lo fanno anche quando lasciano questo mondo perché a loro è riservato un posto d’onore nel firmamento. Babe Paley è tra queste.

Nata a Boston il 5 luglio del 1915, Barbara “Babe” Cushing, cresce in un ambiente agiato. Suo padre, il celebre chirurgo William Cushing, le garantisce l’accesso agli studi nelle migliori università nel Paese. Babe studia alla Winsor School di Boston e subito dopo la laurea inizia a lavorare come fashion editor di Vogue a New York.

Nel 1940 incontra il ricco ereditiere Stanley Grafton Mortimer. I due si sposano quello stesso anno e Babe inizia ad attirare l’attenzione dei media e dei riflettori. Quello stesso anno, infatti compare nella lista delle donne più eleganti del mondo redatta dal Time.

Nel 1945 e nel 1946 conquista il primato in quella stessa classifica. Ma nessuno è stupito da quel traguardo: Babe è bellissima, è elegante e raffinata e il suo stile non conosce rivali. Lavorando all’interno di Vogue può avere accesso a capi esclusivi e firmati, gli stessi che lei mixa con eleganza per creare look che diventano iconici.

Dal suo matrimonio nascono due figli, Amanda e Stanley. La relazione, però, nel 1946 naufraga. Ciò che non crolla, invece, è il successo di Babe e la sua eleganza, che la portano in cima agli scalini più alti della società.

L’inconfondibile stile della socialite d’America

Lo stesso anno del divorzio, Babe incontra William S. Paley, fondatore dell’emittente radiotelevisiva CBS. Ottenuto il divorzio dal suo ex marito, la donna sceglie di risposarsi. E per questo sarà accusata in diverse occasioni di aver ottenuto il suo successo proprio grazie a matrimoni di alto profilo.

Sicuramente, la ricchezza così come l’accesso alla mondanità erano garantiti anche dalle ricchezze che appartenevano ai patrimoni degli uomini che aveva sposato. Ma lo stile, quello di Babe, era innato e non si poteva acquistare con il denaro.

Insieme a suo marito, la socialite, costruì l’immagine patinata della coppia perfetta, guadagnandosi così un posto d’onore nelle cronache mondane del tempo. La casa dei Paley divenne il ritrovo preferito dei vip e delle celebrities del tempo.

Non era tutto rosa e fiori, però. Il marito spesso l’accusava di pensare troppo all’immagine, e a nient’altro. Mentre lei soffriva la solitudine e i continui tradimenti di lui.

A causa dei pregiudizi sulle sue relazioni, Babe fu più volta esclusa da alcuni club dell’alta società. Ma restava comunque la donna più elegante del mondo, eletta per ben quattordici volte da diverse riviste. Nel 1958, inoltre, fu anche inserita nella Hall of Fame Fashion.

Lo stilista Bill Blass, parlando di lei, la descrisse come una donna magnetica: “Non l’ho mai vista non catturare l’attenzione di qualcuno; i capelli, il trucco, la freschezza. Noti Babe e nient’altro”.

Il suo stile personale, sempre originale e mai uguale agli altri, ebbe una grandissima influenza per la moda dei tempi e per quella successiva. La sua sciarpa legata alla borsetta, per esempio, diede vita a un vero e proprio trend imitato da milioni di donne ieri come oggi. Fu anche la prima socialite d’America a scegliere di mostrarsi con i capelli grigi, scegliendo consapevolmente di non tingerli, e mostrando una nuova e inedita eleganza nell’hair look.

Babe trascorse la sua intera vita a pianificare con eleganza ogni aspetto che la riguardava. Fece così anche per il suo funerale, quando scoprì di avere un cancro ai polmoni. Si occupò di ogni dettaglio, scegliendo con cura persino i piatti da utilizzare nel pranzo funebre.

Morì poi nel 1978, il giorno dopo del suo compleanno, e fu sepolta nel cimitero della chiesa di San Giovanni a Cold Spring Harbor.