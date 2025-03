Segnalibro per la Festa del Papà, idee semplici e originali

Fonte: iStock Segnalibro per la Festa del Papà

La Festa del Papà ricorre il 19 marzo, e quale modo migliore di sorprenderlo se non preparando un pensierino con le nostre mani? Ci sono tanti modi per fare un regalo personalizzato con il fai da te: se il papà è un grande amante della lettura, allora quello che gli serve è un nuovo segnalibro. Ma non uno qualsiasi: realizziamone uno insieme prendendo spunto da varie idee, come per esempio con foto, con dedica o inserendo una citazione motivazionale o divertente, in base al suo carattere. Ecco le idee più originali (ma anche e soprattutto semplici) per realizzare un segnalibro per la Festa del Papà con il procedimento.

Segnalibro con foto

Per realizzare un segnalibro con foto per la Festa del Papà possiamo usare un cartoncino colorato, una foto del papà insieme al proprio figlio o figlia e creare qualcosa di unico e speciale. Il procedimento è semplicissimo: ritagliamo il cartoncino a forma di rettangolo e adattiamo la foto al segnalibro incollandola con colla stick o nastro adesivo. Chiaramente a questo punto non può mancare una dedica o magari una citazione. Possiamo poi decorare il segnalibro con adesivi o piccoli cuoricini intorno alla foto: in ultimo, non dimentichiamo di fare un piccolo foro sulla parte superiore del segnalibro per infilare il nastrino colorato o un cordoncino, facendo un nodo per fissarlo. Et voilà, la prima idea è super carina e facilissima.

Segnalibro con dedica

È possibile creare un segnalibro personalizzato per la Festa del Papà semplice ma significativo: ci occorrono naturalmente un cartoncino colorato e tanti pennarelli o pastelli con cui colorare. Prima di tutto realizziamo un rettangolo a partire dal cartoncino e successivamente scriviamo la dedica: naturalmente ci si può sbizzarrire perché i papà sono un po’ dei supereroi per i propri figli. Lo step successivo è sempre quello di usare adesivi, disegni o glitter per rendere ancora più bello e personalizzato il segnalibro. Come sempre, si finisce praticando un foro per aggiungere il nastrino.

Segnalibro a forma di cravatta

Riusciamo a immaginare un regalo super originale come donare al papà un segnalibro a forma di cravatta fatto con le nostre mani? Se i nostri figli sono troppo piccoli, possiamo comunque aiutarli a realizzare questo piccolo ma grande progetto dal valore super affettivo. Vediamo prima cosa ci occorre: un cartoncino colorato, colla, pennarelli o pastelli, forbici, adesivi, foratrice e il classico nastrino o lo spago.

Procediamo adesso con disegnare la sagoma di una cravatta sul cartoncino: se non siamo esperte di disegno, volendo possiamo scaricare un modello da internet e ricalcare il disegno (un trucco super utile). Usiamo poi la forbice per ritagliare con precisione la forma della cravatta e disegnare dei motivi a righe a pois o a fantasia con i pennarelli. Non può mancare la dedica, così come il nastrino a completamento. Il segnalibro a forma di cravatta è pronto ed è un regalo originale per la Festa del Papà.

Segnalibro con una citazione motivazionale o divertente

Realizziamo un rettangolo usando un cartoncino colorato, magari arrotondando gli angoli oppure decorando i bordi per dare un tocco ancora più originale al regalo. Dopodiché possiamo scegliere una frase motivazionale o divertente per la Festa del Papà: è questa la parte più bella del regalo perché effettivamente sceglieremo la citazione che più si adatta all’uomo della nostra vita. Realizziamo poi dei decori a piacimento e pratichiamo il foro per inserire il nastrino: in questo modo il regalo sarà ancora più elegante e ogni volta che il papà leggerà un libro, potrà usare il segnalibro che abbiamo creato appositamente per lui.

Segnalibro con disegno da colorare insieme

Ci sono tanti modi per realizzare un segnalibro, ma questo ci ha colpiti molto: immaginiamo di creare, a partire da un cartoncino, un rettangolo su cui successivamente fare un disegno con matita ma senza colorarlo. Naturalmente possiamo sbizzarrirci: per esempio possiamo scegliere un’immagine semplice e divertente, o affettuosa come un cuore, una cravatta o qualcosa che ama particolarmente il papà, per esempio prendendo spunto dai suoi hobby.

A questo punto non dobbiamo però colorarlo subito ma possiamo regalarlo al papà per trascorrere con lui un momento speciale e colorare insieme il segnalibro che in seguito userà. Anche in questo caso non possiamo non consigliare di cercare dei disegni da colorare su internet se non ci si sente sicuri di disegnare effettivamente qualcosa da colorare in seguito: basta poi incollarlo sul cartoncino. A proposito non dimentichiamo di forarlo in alto per aggiungere il nastrino. Volendo, è possibile plastificarlo così da farlo durare nel tempo. Un’attività carina da fare in famiglia durante questa festa speciale.

Segnalibro con carta da giornale

Le idee per realizzare dei segnalibri per la Festa del Papà non sono di certo finite qui. Passiamo a qualcosa di super curioso, e abbiamo due possibilità. Prima di tutto realizziamo la base usando sempre un cartoncino e ritagliamo le immagini o le parole dal giornale che ci ispirano di più e incolliamole sulla superficie del cartoncino: lo scopo è personalizzarlo. Dopo averlo fatto possiamo poi aggiungere una frase speciale che rappresenta lo spirito della Festa del Papà e fare anche qualche piccolo disegno. Questo cartoncino è di certo vintage ma suggeriamo assolutamente di plastificarlo per mantenerlo resistente nel tempo.

Segnalibro fai da te con materiali di riciclo

Il papà è un grande fan del riciclo? Con i nostri figli, allora, non possiamo che realizzare dei segnalibri eco. E ci sono davvero tante idee e spunti che possiamo prendere come punto di riferimento. Uno lo abbiamo già suggerito, ovvero di realizzare un segnalibro usando dei ritagli di carta dei giornali. Ma possiamo persino sbizzarrirci con le bustine del tè, con ritagli di carta o in alternativa con vecchie copertine o persino cartine stradali. Avete presente poi le stecche dei gelati? Si prestano benissimo per essere decorate come futuri segnalibri: a questo punto non ci rimane altro che scegliere l’idea migliore e metterla in pratica. In base all’età dei bambini, suggeriamo in ogni caso di aiutarli a creare questo segnalibro con tanto amore.