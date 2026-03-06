Il root lavapavimenti vi assicura una casa pulita, senza sforzo e con un netto risparmio perché è in offerta a un prezzo incredibile

iStock Il robot lavapavimenti pulisce e igienizza casa

Ne è passato di tempo da quando Freddie Mercury usava con disinvoltura una lucidatrice nell’iconico video di “I want to break free”. Un’immagine che è rimasta scolpita nella mente di molti, ma dagli anni Ottanta la tecnologia degli aspirapolvere ha fatto passi da gigante.

Non sono più semplici elettrodomestici, ma strumenti sofisticati in grado di rispondere a qualsiasi esigenza. Basta guardare gli apparecchi che abbiamo a casa e ci accorgiamo che possiamo spostarli facilmente da una stanza all’altra perché non c’è più l’ingombro dei fili, anzi in alcuni casi non siamo neanche noi a usarli. Non è fantascienza, se siete informati sugli ultimi dispositivi per la casa, saprete che i robot aspirapolvere sono gli elettrodomestici che ci permettono di avere casa pulita mentre noi guardiamo la tv o ci rilassiamo.

Se prima si limitavano solo a togliere lo sporco e la polvere, adesso sono in grado perfino di lavare i pavimenti. Molti infatti sono talmente tanto versatili che hanno più funzioni insieme come il Lefant M1, un dispositivo capace di far risplendere ogni stanza a un costo bassissimo.

Lefant M1 Robot lavapavimenti in sconto. Prezzo: 119,98€

Su Amazon è uno degli apparecchi del suo genere più apprezzati e a renderlo tale è il prezzo contenuto, merito di un’offerta irripetibile. Il robot aspirapolvere è scontato del 70% per poche ore, un’occasione da prendere al volo perché potrete risparmiare più di 200 euro e dire per sempre addio a pulizie e fatica.

Il dispositivo 3 in 1

Come abbiamo anticipato, Lefant M1 non è un semplice robot aspirapolvere, ma un apparecchio che svolge 3 funzioni in una senza un ingombro eccessivo. Il device, infatti è in grado di aspirare lo sporco, spazzare la polvere e lavare il pavimento in un solo passaggio. A renderlo possibile è la presenza sul dispositivo di un serbatoio per la polvere di 520 ml e di uno per l’acqua da 160 ml che lasciano un’ampia autonomia.

Perfetto su ogni tipo di pavimento la potenza di aspirazione raggiunge i 4000Pa e si adatta a superfici differenti grazie alla presenza dei sensori. Il robot passa facilmente dalle piastrelle, al parquet fino ai tappeti modulando la potenza e il getto dell’acqua così da proteggere le superfici e migliorare la qualità della pulizia.

Lefant M1 ha un sistema di mappatura intelligente

Chi ha i robot aspirapolvere spesso si trova alle prese con apparecchi che non vedono gli ostacoli o li saltano, un aspetto che mette a rischio la qualità della pulizia. Lefant M1 in questo senso è un apparecchio top di gamma perché dotato della navigazione Laser dToF.

Un sistema efficiente in grado di creare mappe accurate della casa e che rilevano ostacoli e dislivelli in tempo reale. Il sistema inoltre riesce a pianificare percorsi più efficienti per una pulizia totale dell’abitazione. Il merito in questo caso va anche al robot che con un design sottile è in grado di raggiungere facilmente spazi sotto i letti, i divani e i mobili bassi. Praticamente la vostra casa non sarà mai stata così pulita e senza spendere una fortuna grazie all’incredibile sconto.

