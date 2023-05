Sapone nero, la soluzione ecologica per casa e giardino

Fonte: Come in Provenza

Un solo prodotto, mille utilizzi: il sapone nero all’olio di oliva Marius Fabre è un concentrato di benefici e un rimedio utile sia in casa che per la cura delle piante. Fabbricato da più di cento anni a Salon-de-Provence, è frutto dell’antica tradizione marsigliese, preparato con acqua e sapone potassico all’olio d’oliva.

Il risultato è un sapone con una consistenza pastosa e dal colore marrone scuro, molto diverso dagli altri saponi neri poiché viene creato esclusivamente con olio d’oliva. Al 100% vegetale, è privo di coloranti e solventi, ecologico e biodegradabile, con una formulazione che lo rende efficace per la casa e il giardino.

Frutto di una lunga tradizione, il sapone nero all’olio di oliva Marius Fabre è un prodotto ecologico e di grande qualità che tutti dovrebbero avere in casa. Dove acquistarlo? Come in Provenza è un negozio di eccellenze, nato dalla passione di Raffaella per questa regione francese. Uno store in cui trovare marchi che utilizzano ingredienti bio e puntano su lavorazioni ecosostenibili, frutto della creatività dei mastri artigiani provenzali.

Oltre a candele, ceramiche, lavanda commestibile e oli essenziali, è possibile trovare il sapone nero all’olio di oliva Marius Fabre, un prodotto scelto e selezionato per le sue qualità eccellenti e i numerosi usi, ma anche per la sua storia fatta di tradizione e passione.

Il sapone nero in casa, come usarlo e a cosa serve

Il potere del sapone nero per le pulizie di casa sta nei suoi benefici: questo prodotto infatti è così potente da riuscire a sostituire in modo efficace decine di prodotti e detergenti, regalando un’impronta ecologica.

Ad esempio si può sfruttare per lavare i pavimenti e rendere perfette le piastrelle. Aiuta a detergere e pulire mattonelle, ceramiche, marmi, terrecotte, rivestimenti plastificati e persino il parquet in legno. Per usarlo basta diluire due cucchiai di sapone nero in cinque litri di acqua calda, inoltre non è necessario il risciacquo. Che dire invece delle macchie di grasso? Grazie alla sua azione sgrassante il sapone nero permette di pulire ed eliminare qualsiasi tipo di sporco e residui da cappe, piani cottura, lavelli e forni. Basta versarne una piccola quantità sulla spugna e risciacquare con acqua calda.

La sua azione è così efficace che risulta utile pure per ripulire barbecue e griglie incrostate. Ridona brillantezza alle pentole in acciaio inox e lava padelle e friggitrici. Diluendo un cucchiaino di prodotto in due litri d’acqua calda invece si avranno vetri brillanti e impeccabili. Basterà usare una spugna e un panno in microfibra per completare il lavoro. Il sapone nero inoltre è efficace per pulire l’argenteria e il rame, ma soprattutto per la manutenzione della pelle, dai divani alle giacche, sino alle borse. Aiuta a eliminare dai tessuti le macchie di pittura e si può sfruttare per lavare a fondo biciclette, auto e moto. Infine è un alleato per un bucato perfetto, sia come detersivo che come smacchiatore. Versa qualche cucchiaio di sapone nero all’interno della vaschetta della lavatrice prima di avviarla oppure applicane una piccola quantità su una macchia, lasciando agire per almeno quindici minuti prima di lavarla.

Il sapone nero per il giardinaggio: un alleato imbattibile

Pochi lo sanno, ma il sapone nero è un ottimo alleato per il giardinaggio ed è ampiamente utilizzato nell’agricoltura biologica. Aiuta infatti a debellare in modo naturale ragnetti rossi, pidocchi e cocciniglie, proteggendo alberi da frutto, piante ornamentali e ortaggi. Diluisci cinque cucchiai di sapone nero all’intero di un litro d’acqua, poi vaporizza il prodotto sulla zona infestata della pianta.

Uno shampoo naturale per gli amici a quattro zampe

In cerca di uno shampoo naturale per cane o gatto? Il sapone nero all’olio d’oliva è efficace ed economico. Deterge in modo delicato, elimina lo sporco e fa brillare il pelo, aiutando a prevenire allergie e svolgendo un’azione antiparassitaria. Bastano due noci di prodotto e acqua tiepida, direttamente sul pelo del tuo amico a quattro zampe, per un risultato straordinario. In più puoi utilizzare il sapone nero per pulire cucce, tappeti e altre zone in cui vive l’animale.