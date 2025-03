Carta da parati, dallo stereotipo all’innovazione di Darlingmind Studio

Un viaggio pronto a trasformare le pareti in opere d’arte. Ce lo racconta un’azienda torinese che fonde artigianato e design per ambienti da sogno

Fonte: Ufficio stampa - Darlingmind Studio La carta da parati di Darlingmind Studio trasforma le pareti in opere d’arte

Quando si parla di carta da parati spesso viene in mente una distesa ocra a motivi arcadici, con fiori e cerbiatti che degradano verso un orizzonte ideale: la linea del mobilio, la credenza della zia, quel po’ di muffa che ricopre le pareti. Lo stereotipo banalizzante dell’antiquato viene, da qualche anno, infranto dalla ricerca di nuove trame e motivi, in un ritorno all’artigianalità fusa col design più innovativo.

Darlingmind Studio: carta da parati per sognatori

È il caso della Darlingmind Studio, azienda torinese specializzata nella creazione e nella produzione di “carta da parati per sognatori”. È questa la nuova clientela di riferimento, non più signore di classe, ma animi inquieti dal palato fine, che non si accontentano delle solite pareti spoglie: scrutano le mura di casa alla ricerca di una sensazione di esotico familiare, di trame infinite, simboli ermetici, pennellate che si inerpicano in verticale sino a monopolizzare il soffitto – secondo l’audacia dell’acquirente.

Darija Bazdan: visione e tendenze

Per capire i termini della questione abbiamo incontrato Darija Bazdan, la fondatrice dello studio, che ci ha concesso qualche suggestione: ponendosi in dialogo con natura e cultura, nel loro lavoro intessono nei dettagli più semplici storie nascoste e paesaggi naturali, cercando di imbrigliare nelle trame innovative dai colori audaci l’atmosfera del mondo contemporaneo, interrogandolo con una curiosità tale da creare design sospesi tra il classico e l’evoluzione delle tendenze della moda più avanguardistica.

Bazdan riferisce un forte ritorno alla ricerca di autenticità, notando nelle persone una marcata nostalgia per il rifugio sicuro, l’essere circondati da elementi domestici misti a storie di passati fumosi e polvere familiare: pattern botanici, motivi ispirati all’art déco rivisitato, in dialogo con una città come Torino ricca di architetture e decorazioni dell’epoca, palette di colori terrosi e texture materiche sono tra le tendenze più rilevanti del momento. Anche l’uso di elementi metallici e tonalità sature ma equilibrate continua a essere un trend in crescita, riflettendo il desiderio di una nuova ricercatezza. A rebours in salsa tonnata.

Produzione: tecnologia e artigianalità

Il dato più importante riguarda il modo di produzione dell’azienda: unendo tecnologia e maestria artigianale, la realizzazione principia da una stampa digitale, metodo che contempla una vasta gamma di colori e dettagli complessi, insieme a elevate qualità e sostenibilità; un elemento esiziale in un contesto di ripensamento complessivo dei consumi e dell’impatto della tecnologia sull’ambiente. Ammodernandosi, lo Studio non ha rinunciato al suo tocco di artigianalità: ogni disegno è disegnato a mano, curato con attenzione maniacale per renderlo un pezzo unico, un’opera d’arte, e solo successivamente scannerizzato e digitalizzato.

Dunque la fase più tecnologica e informatizzata del processo si compie solo per moltiplicare il gesto e la fantasia dell’artigiano. “Lavoriamo con passione e dedizione, assicurandoci che ogni wallpaper rifletta la nostra visione creativa, restituendo calore e personalità agli ambienti che veste” afferma Bazdan. Ogni fase del processo produttivo viene attentamente supervisionata, di persona, garantendo l’aderenza di ogni pezzo all’alto standard qualitativo dell’azienda.

È in questa mania del dettaglio che viene impresso il gesto artigianale che contraddistingue Darlingmind Studio, insieme all’etica del lavoro sabauda, riuscendo a portare compiutamente la tradizione della carta da parati dentro la tecnologia moderna.