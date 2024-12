L’idea regalo che cercavi è il cofanetto per avere una casa che profuma di lussuosa spa

Fonte: iStock L'idea regalo per far profumare la casa come una spa di lusso

Se stai cercando il regalo perfetto per quell’amica, collega o parente dai gusti eleganti e raffinati ma hai un budget ridotto, ecco l’idea che stavi aspettando: un cofanetto per far profumare la casa come una vera spa di lusso.

Stiamo parlando dei cofanetti di Rituals, il brand olandese che da più di 25 anni si pone come obiettivo la valorizzazione di tutti quei piccoli piaceri quotidiani che tendiamo a trascurare, ma che, in realtà, hanno il potere di aggiungere bellezza alla giornata. Oggi il brand è famoso in tutto il mondo per i suoi prodotti per il benessere della persona e per la casa dalle profumazioni naturali, delicate e raffinate. Anche l’estetica di Rituals concorre a ricreare questo concetto di benessere e serentità, utilizzando sempre packaging eleganti ma mai sfarzosi, colori tenui che si abbinano alle essenze e ai profumi che contengono.

Se leggendo la filosofia del brand stai già pensando a qualcuno in particolare, allora farai centro con uno di questi deliziosi cofanetti regalo per far profumare tutta la casa trasformandola in una vera e propria oasi di relax.

Cofanetto regalo Rituals: The Ritual of Jing

The Ritual of Jing si ispira all’antico concetto cinese di ”Jing” che rappresenta la calma, la quiete e la tranquillità. Per questo è pensato per aiutare a raggiungere la pace interiore e a coltivare l’arte della calma e della serenità.

Regala un’esperienza di relax e benessere con il cofanetto The Ritual of Jing, concepito sulle note della giuggiola e del loto e una profumazione ultra-rilassante composta da un mix affascinante di fiori, muschi, agrumi e bambù. Il cofanetto contiene al suo interno: una fragranza per la casa, una candela profumata, dei mini bastoncini profumati per la casa e uno spray rinfrescante per tessuti.

Rituals The Ritual of Jing

Cofanetto regalo Rituals: The Ritual of Hammam

Se l’obiettivo è quello di regalare un kit di prodotti per ricreare a casa l’atmosfera di una moderna spa, scegli la collezione The Ritual of Hammam. Prodotta con oltre il 90% di ingredienti di origine naturale, tra cui eucalipto, rosmarino e l’olio d’argan, un mix che permetterà di ricreare a casa un vero e proprio templio purificante e calmante. Per questo, il cofanetto in questione è pensato con prodotti sia per la casa sia per la persona. Disponibile in taglia S-M-L (il prezzo cambia a seconda delle dimensioni), contengono tutti due prodotti di detersione del corpo e due per la casa, tra cui candele o bastoncini profumati.

Rituals The Ritual of Hammam

Cofanetto regalo Rituals: Gift Set Sweet Jasmine

Stai cercando un regalo all’insegna della serenità e del romanticismo? Il Gift Set Jasmine, con la sua elegante confezione, è il dono ideale per chi ha appena acquistato casa o semplicemente per dare un tocco in più a chi ama prendersi cura della propria abitazione. La fragranza del cofanetto abbina l’aroma romantico dei fiori con la freschezza dei frutti agrumati e il calore delle note legnose per ricreare un’atmosfera tranquilla e invitante, perfetta per momenti di relax e calma che avvolge i sensi. All’interno del set troverai dei mini bastoncini aromatici Sweet Jasmine (100ml), il profumo per la casa (250ml) e una candela profumata (360g). Il design elegante delle confezioni aggiunge un tocco di raffinatezza a qualsiasi ambiente e ti farà fare sicuramente un’ottima figura.

Rituals Gift set Sweet Jasmine

Rimani aggiornato su tutte le migliori offerte per la casa seguendo il nostro canale Telegram!