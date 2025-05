Orticola 2025, i giardini di Milano in fiore

L’evento Orticola 2025 ha trasformato Milano in un giardino a cielo aperto. Dal 8 all’11 maggio, i Giardini Pubblici Indro Montanelli si sono riempiti di vivaci colori e profumi: una tradizione che affonda le radici nel lontano 1866, quando la prima mostra-mercato fu inaugurata nei medesimi giardini. Organizzata dall’Associazione Orticola di Lombardia, fondata nel 1865, questa manifestazione annuale unisce amore per il verde e impegno benefico: il ricavato dei biglietti viene da sempre destinato alla cura dei parchi cittadini. L’edizione 2025, contraddistinta dal tema “Bio, bio, bio: in giardino c’è vita!”, ha celebrato anche importanti anniversari, tra cui i 160 anni della Società Orticola e i 60 anni della Società Italiana della Camelia, rendendo omaggio alla storia e alla biodiversità in un’atmosfera festosa e primaverile.