Samorost House, la prima casa-fungo realizzata con isolamento in micelio

Fonte: IPA Samorost House

Nel campo dell’edilizia negli ultimi anni ci si sta dedicando molto alla sostenibilità: le nostre case stanno cambiando, e forse alcune modifiche ci sembrano minime ma fanno parte di un disegno più grande. Nel caso di Samorost House, parliamo di un edificio rivoluzionario realizzato a partire dai funghi: potrebbe in effetti cambiare il futuro della vita sostenibile nelle nostre case. Al di là della struttura accattivante, parliamo della prima casa al mondo che è stata isolata in micelio, e vedremo in seguito che cos’è nello specifico questa innovazione a dir poco rivoluzionaria.

Samorost House, il progetto

Il primo edificio con isolamento in micelio è stato realizzato in Repubblica Ceca: possiamo definire Samorost House come un progetto di costruzione sperimentale in legno dove sono state sfruttate delle lastre di micelio che non solo fungono da rivestimento decorativo ma anche da isolamento. Dunque, ci troviamo di fronte a una eco-casa, una struttura molto accattivante che è la prima al mondo a essere stata isolata con il micelio.

Fonte: IPA

Di fatto ci troviamo di fronte a un’alternativa biodegradabile e a bassa emissione di carbonio ai materiali tradizionali: in ambito edilizio, ci si sta concentrando molto sulla bioedilizia in particolare, che mette al centro di tutto la sostenibilità. Samorost House è una casa compatta, di dimensioni piuttosto modeste, ma non è solo questo l’unico aspetto che salta subito all’occhio poiché è stata creata usando un materiale che deriva dal fungo reishi e con cui si ottiene un elevato isolamento acustico e termico.

Inoltre, questo materiale presenta ulteriori caratteristiche tra cui la resistenza e la leggerezza, oltre al fatto che è ignifugo. Il micelio è al centro di uno studio per essere sfruttato per le nostre case in quanto completamente biodegradabile. A tal proposito è stata condotta una ricerca nella University Centre for Energy Efficient Buildings a Praga: durante lo studio, è stato valutato l’impatto ambientale di questo materiale. Il risultato? È venti volte inferiore rispetto ai materiali isolanti che normalmente usiamo. Ma questo non è destinato a essere solo un mero esperimento. Vediamo perché.

Fonte: IPA

Per quanto il progetto sia indubbiamente rivoluzionario, alla fine questa casa-fungo è stata realizzata con metodi di costruzione abbastanza convenzionali, quindi possiamo considerarla persino una alternativa fattibile per le case del futuro, anche in base a quanto rivelato dagli esperti della Czech Technical University e della startup Mykilio, che si sono occupati di testare il micelio per i mobili, per i pannelli interni e persino per le pareti strutturali. Un design avanguardistico che tuttavia non nasconde delle sfide.

A riguardo è intervenuta Kateřina Sýsová, della Czech Technical University e della MYMO Association, soprattutto in merito all’installazione dei lucernari circolari. Quella è stata una vera e propria sfida, tra le parti più difficili da realizzare per il progetto. “Nessuno del nostro team aveva esperienza con questo tipo di installazione. Abbiamo dovuto calcolare la vestibilità perfetta: non troppo stretta, ma non così larga da far fuoriuscire il calore. Sperimentare è sempre una sfida, ma c’è sempre una soluzione”.

Le potenzialità dell’isolamento in micelio

In effetti l’isolamento in micelio, da semplice idea, sta diventando sempre più una possibilità poiché si è rivelato efficace e soprattutto soddisfa gli standard di costruzione: risponde a un’alta adattabilità, al principio di sostenibilità e naturalmente a una naturale resistenza al fuoco.

Potremmo dunque considerare l’isolamento in micelio in futuro? In parte sì, ma naturalmente, come tutte le rivoluzioni, c’è bisogno di tempo prima di considerarlo come tale poiché non è del tutto pronto a sostituire i materiali tradizionali. Per esempio, potrebbe non essere particolarmente adatto per l’isolamento esterno negli edifici a più piani. Va sottolineato, comunque, che c’è un grande impegno, anche per le iniziative previste dall’Unione Europea, nei confronti dei materiali sostenibili ed ecologici in edilizia.

Gli interni della Samorost House

Fonte: IPA

Qual è il destino di Samorost House? Per il momento, solo il glamping, ovvero un campeggio glamour nella natura. La casa, del resto, ha dimensioni contenute, come abbiamo anticipato: misura 3,5 x 7,14 metri, con un’altezza totale di 3 metri, mentre i tetti sono in vetro e i pannelli fotovoltaici si trovano proprio sopra il corridoio.

Tomasz Kloza si è occupato del progetto architettonico, che è stato supportato dalla Cassa di Risparmio della Repubblica Ceca Buřinka. E c’è di più: la casa è stata progettata per essere facilmente manovrata, quindi non si escludono esposizioni itineranti.

Un modello di casa particolare (un po’ come il Palazzo del Cielo), in ogni caso, che mira a rivoluzionare non solo il settore dell’edilizia ma anche i nostri edifici in futuro. Questo spazio abitabile, il cui design è estremamente particolare poiché si ispira ai funghi, presenta due strutture principali con un tetto dagli elementi decorativi degni di nota.

Fonte: IPA

Ma come è composta Samorost House al suo interno? Funzionalità è la parola d’ordine, e va di pari passo con la sostenibilità e il bisogno di case sempre più moderne ed essenziali. Possiamo quindi trovare tutti i comfort del caso come un frigorifero, un fornello a gas e un lavello integrato. Nell’altra struttura fungo, non manca la camera da letto così come soluzioni di stoccaggio personalizzate.

L’unione tra natura e funzionalità

Frutto di più di un anno di ricerca, non possiamo non notare l’unione tra natura e funzionalità, concetto sempre più alla base del design e dell’architettura di oggi. In effetti l’intenzione principale di chi si è occupato di Samorost House era di offrire uno spazio pratico e che evocasse influenze nature, combinate naturalmente con il luxury. Ecco perché queste strutture sono particolarmente adatte per il glamping, unione di glamour e camping: una sorta di campeggio di lusso nella natura.

Non mancano elettrodomestici, ricarica per le apparecchiature e illuminazione, così come i riscaldatori elettrici per i periodi più freddi, e ovviamente una batteria ricaricabile per fornire l’energia necessaria. La speranza è che questa costruzione sostenibile possa non solo attrarre tutti coloro che sono interessati a una forma di turismo più responsabile ma che l’isolamento in micelio sia il primo step per un futuro green nel campo dell’edilizia.