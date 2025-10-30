iStock Glamis Castle

Immerso in uno degli scenari più belli della Scozia, Glamis Castle è il luogo da visitare per tutti coloro che amano i brividi: siamo nel castello più infestato al mondo. Certo, chi conosce la storia della Famiglia Reale inglese probabilmente saprà che questa è stata la residenza natale della Regina Consorte Elizabeth Bowes-Lyon, ovvero la madre della Regina Elisabetta II, dove è nata la Principessa Margaret. Ma al di là del legame profondo con i Royal, questo castello è inevitabilmente legato a una miriade di segreti e leggende che proveremo a raccontare.

La storia di Glamis Castle

Siamo precisamente nella terra di Strathmore, nell’Angus: nei dintorni si trovano tantissimi sentieri e giardini, così come il villaggio stesso di Glamis, davvero caratteristico. Qui sono stati rinvenuti tantissimi reperti (come la Eassie Stone) ed è stato teatro di eventi storici importanti: il castello è stato concesso a Sir John Lyon nel 1372 (poi Conti di Strathmore e Kinghorne), ma l’edificio attuale risale a qualche secolo dopo.

Svariati secoli sono dunque passati, e in effetti la storia del castello è sempre stata avvolta da vari misteri. Probabilmente, come detto prima, c’entra in parte il fatto che è stato teatro di eventi particolarmente sanguinolenti: nel 1034 re Malcolm II di Scozia sarebbe stato ferito vicino alla loggia di caccia reale, dove oggi si trova il castello. L’accaduto non è stato l’unico: stando alla leggenda, nel X secolo Macbeth ha ucciso suo cugino, ovvero il re di Scozia Duncan I. Secondo gli storici, tuttavia, la ricostruzione non sarebbe esatta, in quanto l’evento potrebbe essere accaduto leggermente più a nord, rispetto a dove sorge il castello, ovvero ad Elgin.

Il segreto di Glamis: la stanza introvabile

Attorno a questa magnifica costruzione si sono inevitabilmente susseguiti tanti misteri, fino ad arrivare a quello che oggi viene definito il mistero del segreto di Glamis. Molto di ciò che narreremo di seguito, è bene sottolinearlo, sono mere supposizioni e talvolta superstizioni. Anche la madre della Regina Elisabetta, del resto, nel corso della sua vita ha detto più volte di aver sentito parlare di questo famoso segreto, senza mai chiarirlo del tutto.

La famosa stanza segreta dovrebbe trovarsi nella cripta, ma nessuno l’ha mai di fatto trovata, nonostante siano state organizzate persino delle cacce dedicate alla sua ricerca. A tal proposito è interessante notare che le leggende si mescolano e quasi sempre si ripetono dei dettagli, tra cui il diavolo, la partita a carte e persone che sarebbero state murate vive all’interno di questa stanza. Pare inoltre che alcune di queste persone starebbero ancora giocando a carte qui dentro: tutto ciò ha accresciuto il mistero e la fama di castello più infestato al mondo.

Tra quelle più diffuse troviamo la storia del Conte Patrick, non un personaggio positivo considerando che è passato alla storia per un carattere abbastanza burbero e per essere un grande appassionato di gioco d’azzardo. Secondo la tradizione, il Conte, durante il tradizionale giorno di riposo, non trovò nessuno con cui intrattenersi. Eppure, d’improvviso, alla porta arrivò una figura tetra: dopo essersi chiusi in una stanza, giocarono per ore e ore a carte. Dopo aver perso tutto quello che aveva, l’ultima partita prevedeva probabilmente l’unica cosa che gli rimaneva, ma non era qualcosa di materiale. Era la sua anima. La sua storia finisce sempre in questa famosa stanza segreta, dove si è rinchiuso prima di morire, qualche anno dopo. Secondo la leggenda, starebbe ancora giocando a carte con il diavolo in questo luogo segreto del castello.

Le leggende di Glamis Castle: la maledizione del calice

Oltre alla stanza segreta, che probabilmente è la leggenda più diffusa, in realtà ce ne sono molte altre, come la maledizione del calice. Tutto è cominciato a causa di Sir John Lyon. È stato lui il primo proprietario del castello: nel 1372 si è trasferito qui e si è portato dietro un oggetto che non avrebbe mai dovuto essere spostato, che si trovava nella sua dimora precedente, ovvero Palazzo Forteviot.

Tutto quindi sarebbe partito da un calice. Proprio così: alcune disgrazie che poi hanno effettivamente reso il castello tanto misterioso sarebbero dovute a questo famoso calice. Come sempre c’entra lo scetticismo: Sir John non credeva affatto alla superstizione, eppure le generazioni dopo avrebbero forse qualcosa da ridire a riguardo. Senza considerare che lo stesso Sir John è morto in duello pochi anni dopo il suo arrivo a Glamis Castle.

Il legame con la Famiglia Reale

Oggi Glamis Castle è l’abitazione ufficiale dei conti Strathmore e Kinghorne: un tempo però Glamis Castle è stata la residenza, o quantomeno la casa d’infanzia della Regina Elisabetta II. Residenza natale della madre Elizabeth Bowes-Lyon, figlia più giovane del XIV Conte, Elizabeth è cresciuta proprio qui e in seguito ha sposato il Principe Alberto, futuro Re Giorgio VI. Tra l’altro, piccola curiosità, la luna di miele di Elizabeth e Alberto si è tenuta in parte proprio a Glamis. Per una strana coincidenza, Elizabeth si è ammalata di pertosse.

All’interno il castello è meraviglioso, esattamente come lo è all’esterno: dalla sala da pranzo, che può ospitare fino a 36 persone, si passa a luoghi più emblematici come la cripta, una delle stanze più affascinanti e dove un tempo dormiva e mangiava la servitù. Particolarmente maestoso è il salotto, dove si trovano il camino e lo stemma, ovvero le corone di Scozia e d’Inghilterra con cardo e rosa intrecciati, che simboleggiano l’unione dei due Regni.

Naturalmente molte di quelle che abbiamo menzionato probabilmente sono solo dicerie e supposizioni che hanno semplicemente reso il castello di Glamis avvolto da un velo di mistero e da un suono preciso: quello dei dadi che ancora oggi tirano coloro che forse sono stati rinchiusi in questa stanza segreta, accompagnati solamente da una misteriosa dama bianca che si aggira nell’oscurità quando cala la notte.

E forse, come dice sempre la leggenda, il vero segreto è stato rivelato a ogni discendente maschio nel giorno del ventunesimo compleanno. Ma oggi non esiste più la discendenza maschile degli Strathmore, il cui ramo diretto si è estinto, e l’unica donna della famiglia, secondo il vecchio giardiniere, sarebbe “fortunata a non conoscerlo, altrimenti sarebbe la più infelice delle donne”.