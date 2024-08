Conosci i microcubetti alla frutta? Aromatizzano l’acqua e la rendono buona e sana

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos

L’idratazione – come ben sappiamo – è fondamentale, ma come bere il giusto quantitativo di acqua al giorno? La soluzione sono i microcubetti alla frutta che consentono di aromatizzare l’acqua!

L’ideale per creare delle deliziose bevande con tanti gusti differenti. Su Amazon si possono trovare tantissime confezioni con microcubetti che si sciolgono nell’acqua, insaporendola, ma anche kit con borracce in vetro o termiche per portare le tue bibite ovunque.

I migliori microcubetti alla frutta per aromatizzare l’acqua

Zero zuccheri e 100% gusto, i microcubetti aromatizzanti sono perfetti per bere più acqua e migliorare l’idratazione.

I cubetti sono piccoli e pratici con estratti di frutta, ottimi per preparare gustose bevande rinfrescanti. Diversamente dalle bibite in bottiglia comuni, i cubetti non contengono zuccheri e sono arricchiti con vitamine.

waterdrop Set Microdrink 36 cubetti effervescenti senza zucchero per aromatizzare l'acqua

I set, disponibili su Amazon, permettono di risparmiare e di gustare una deliziosa acqua aromatizzata. I gusti a disposizione sono davvero tantissimi, dal lampone alla pesca, passando per il ribes nero, l’arancia, il limone e il pompelmo.

Usarli è semplicissimo: basta versare un cubetto in circa 400-600 ml di acqua frizzante o liscia. Attendi che si sciolga, poi gusta la bevanda fredda o calda a seconda dei tuoi gusti.

Cubetti per tè freddo Cubetti per preparare tè in tanti gusti diversi

Il risultato è una bibita deliziosa che permette di bere molta più acqua, potenziata anche con vitamine essenziali e zero conservanti. Il bello è che puoi scegliere non solo cubetti alla frutta, ma anche optare su altri gusti, come il tè oppure la Coca Cola.

Waterdrop Cola 36 Cubetti per Acqua Aromatizzata

Cerchi gusti ancora più strani? Prova melissa e frutto della passione (senza zucchero) da assaporare un sorso dopo l’altro.

Zen Drops 12 pasticche di bevanda vitaminica effervescente

I set per aromatizzare l’acqua con i microcubetti alla frutta

Il bello dei micro cubetti alla frutta è che si possono usare comodamente grazie ai kit disponibili su Amazon. Contengono sei gusti fruttati in pratiche confezioni e una borraccia in acciaio inox da 600 ml.

Zen Drops 12 pasticche di bevanda vitaminica effervescente

La borraccia termica è realizzata con un doppio strato di acciaio inox isolante e consente di mantenere le bevande fredde per 24 ore e le bevande calde per almeno 12 ore. L’ideale per portare le tue bevande ovunque. In alternativa puoi optare per una borraccia in vetro da un litro.

Set con borraccia termica Pacchetto con gusti aromatizzati alla frutta

Perché provare l’acqua aromatizzata?

Secondo gli esperti dovremmo assumere ogni giorno almeno due litri d’acqua, assumendo cibi ricchi di vitamine e minerali. L’acqua aromatizzata è utile per integrare questi elementi essenziali, aiutandoti a bere di più.

I cubetti alla frutta infatti rendono l’acqua più gradevole al palato e profumata. Un rimedio perfetto per il periodo estivo quando il caldo porta l’organismo a perdere più liquidi che andrebbero reintegrati. L’acqua aromatizzata è ottima pure d’inverno, quando vuoi gustare una bevanda calda e deliziosa.

Il consiglio è quello di bere l’acqua aromatizzata sempre lontano dai pasti, come aggiunta all’acqua che viene bevuta normalmente. L’ideale sarebbe iniziare con un kit: versa la pasticca del gusto prescelto nel liquido, poi attendi che agisca. Dopo aver lasciato in infusione gusta la tua bevanda, portandola ovunque con te.

Vuoi rimanere aggiornata su ogni novità, tendenza o accessorio beauty da avere? Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alla bellezza.