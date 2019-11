Caratteristiche nutrizionali eccellenti: il Grana Padano Dop, alimento che promuove la salute

editato in: da

Praticare sport e seguire un’alimentazione sana ed equilibrata sono le regole d’oro della salute. Frutta e verdura sono per antonomasia alleati di una corretta dieta alimentare ma, spesso, si è commesso il grave errore di inserire nella black list dei cibi da evitare, troppi alimenti ritenuti a torto dannosi. Il motivo? La scarsa conoscenza dei valori nutrizionali, che crea un effetto boomerang letale per la salute. Fortunatamente, questa “tendenza alimentare” è ormai fuori moda, e sta passando il testimone al concetto di dieta completa.

Tra i cibi considerati un vero e proprio alleato della salute troviamo il Grana Padano DOP, immancabile sulle tavole di chi sposa uno stile di vita sano.

Grana Padano DOP, il più scelto dagli sportivi

È ormai risaputo che il Grana Padano DOP, alimento ad alto valore nutrizionale, sia ideale per gli sportivi.

Che si pratichi una disciplina a livello agonistico o che semplicemente si ami andare in palestra o fare footing al parco, per mantenersi in forma e potenziare gli effetti benefici dell’attività sportiva sull’organismo, è importante inserire tra gli alimenti della propria dieta il Grana Padano DOP. Non a caso, è tra gli snack più consumati dai professionisti a gara in corso. Il segreto del suo successo? Sta nella rapida assunzione dei principi nutritivi e nella sua iper-digeribilità.

L’alimentazione degli sportivi è ricca di aminoacidi ramificati e di antiossidanti, e il Grana Padano DOP è costituito dal 33% da proteine di alto valore biologico, contenenti per il 20% proprio quegli aminoacidi ramificati motore dell’energia immediata, essenziale per chi fa sport. Grazie agli amminoacidi contenuti in questo prezioso alimento si previene anche la produzione di acido lattico e la stanchezza da affaticamento mentre – con i suoi antiossidanti, lo zinco, il selenio e la vitamina A – si contrastano i radicali liberi.

Troppo sale? È una falsa convinzione

Optare, nella propria alimentazione per il Grana Padano DOP, non è solo un segreto degli sportivi. Grazie al suo mix di nutrienti essenziali, raramente riscontrabile in altri alimenti senza eccedere con le calorie, è consigliato dagli esperti nella dieta di chi è affetto da ipertensione.

Chi soffre di pressione alta deve ridurre al minimo il contenuto di sale giornaliero, senza però rinunciare a importanti principi nutritivi che graverebbero su altre patologie. Una porzione di Grana Padano DOP consumata a pranzo come secondo piatto contiene 0,8 grammi di sale, stessa quantità di sale di una fetta di pane da 100gr, apportando però proteine, calcio e vitamine. La libertà di poter inserire nella dieta di una persona ipertesa questo alimento completo, è testimoniato da uno studio clinico dell’Unità Operativa di Ipertensione dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza.

Grana Padano DOP, un alleato della linea

Avere una linea perfetta non è sinonimo di digiuno o di inutili e dannose privazioni. Asso nella manica per il controllo del peso sono gli amminoacidi e il calcio, nutrienti di cui è ricca una porzione di Grana Padano DOP, utili per contrastare la perdita di massa magra e aumentare il senso di sazietà.

Il calcio è inoltre fondamentale per prevenire l’osteoporosi, tra le patologie che più affliggono le donne post menopausa con gravi conseguenze per le ossa.

Numerose sono dunque le qualità racchiuse in quello scrigno di gusto vero e proprio che è il Grana Padano DOP, un tesoro per l’organismo e uno tra gli alimenti più amati al mondo.

In collaborazione con Grana Padano DOP

https://www.granapadano.it/it-it/valori-nutrizionali-e-calorie.aspx