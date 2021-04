Alimentazione e cosmesi: il perfetto connubio per il benessere del tuo corpo

editato in: da

Sapevi che i trattamenti cosmetici diventano più efficaci se associati a un’alimentazione corretta? Ebbene sì, lo stile nutrizionale può davvero fare la differenza quando lavora per eliminare gli inestetismi: dal grasso localizzato alla cellulite.

Il nostro corpo è come una macchina, per farlo funzionare correttamente occorre impegnarsi su più fronti. Applicare quotidianamente una crema non è sufficiente. D’altronde, anche un’automobile non farà molta strada se ci occupiamo solo della sua carrozzeria. Vediamo quali sono i fattori da considerare e i migliori trattamenti presenti sul mercato.

Trattamenti per il corpo e ruolo dell’alimentazione

I risultati di un trattamento estetico dipendono da diversi fattori: oltre alla dieta, interviene la predisposizione genetica, il particolare momento della vita, l’eventuale presenza di patologie e lo stile di vita. Se su alcuni elementi è impossibile intervenire (come la predisposizione genetica alla ritenzione idrica), su altri assolutamente sì. E questo è proprio il caso dell’alimentazione quotidiana.

Quando si decide di combattere la cellulite o rimodellare il fisico, non ci si deve limitare all’applicazione del prodotto ogni giorno. Ciò non basta per ottenere risultati sperati e quindi, in poco tempo, si perde la motivazione.

Occorre invece pensare di iniziare un vero e proprio percorso che coinvolga tutto l’organismo. La nutrizione è cruciale ed esistono addirittura particolari alimenti in grado di rafforzare l’effetto del cosmetico.

Per esempio, per ridurre la cellulite occorre bene molta acqua e assumere proteine e alimenti ricchi d’acqua. Largo a carni bianche e uova, ma anche legumi, pesce e frutti di mare.

Oltre a un’alimentazione corretta e uno stile di vita attivo, si può ricorrere anche ai cosiddetti “nutricosmetici” ovvero integratori capaci di intervenire su particolari processi biochimici e integrarsi perfettamente col percorso di benessere.

Prodotti cosmetici Cell Plus pensati per tutte le esigenze

Dopo aver scoperto il legame indissolubile tra trattamenti estetici e alimentazione, non rimane che scegliere i prodotti giusti. Il mercato offre tante alternative, tra queste spiccano i prodotti Cell Plus, frutto della più avanzata ricerca cosmetica, rispettosi della pelle e su misura, quindi studiati e creati in base al tipo di inestetismo.

I prodotti Cell Plus sono caratterizzati da formule che contengono fino al 90% di ingredienti di origine naturale. La loro efficacia è clinicamente dimostrata da studi condotti in collaborazione con le Università Italiane. Inoltre, Cell Plus propone trattamenti contraddistinti dal complesso brevettato +70% di efficacia snellente.

Trattamenti mirati e quotidiani: ecco quali scegliere

Cell-Plus comprende trattamenti per ogni esigenza. Nello specifico propone tre linee di prodotti: Alta Definizione, Corpo Perfetto e Integratori.

La linea Alta Definizione è composta da cosmetici e dispositivi medici mirati al rimodellamento del corpo, che contrastano cellulite associata ad adiposità localizzata. Sono prodotti molto efficaci, caratterizzati dal complesso brevettato Attivatore di Snellimento. Il prodotto di punta di questa linea è Cell-Plus Booster Anticellulite, trattamento che combatte la cellulite avanzata, con attività mirata anche sugli accumuli adiposi. Ma le alternative sono tante, addirittura Cell-Plus ha pensato a uno Spray Cellulite per chi va sempre di fretta.

La linea Corpo Perfetto propone specialità cosmetiche mirate a drenare, rassodare e tonificare la pelle. Tra le diverse alternative, spicca la Crema Rassodante F.R.V. L’azienda ha da poco rinnovato la formula, rendendola ancora più efficace. Infatti, ha un effetto elasticizzante ed è attiva anche sulle smagliature bianche e rosse. Si tratta di un trattamento quotidiano idratante corpo, con azione rassodante anti-age a cui si può affiancare l’uso dell’AquaScrub Esfoliante, che tonifica la pelle e la prepara ai trattamenti.

Accanto ai trattamenti cosmetici, Cell-Plus ha pensato a una ricca linea di Integratori. Anche in questo caso propone diverse soluzioni: dai drink alle tavolette. Per esempio, Linfodestock drena stimola il metabolismo e favorisce l’equilibrio del peso corporeo.

Per intraprendere un percorso di salute e benessere, Cell-Plus ha avviato #Lamiglioreversionedite, un ciclo di dirette su Facebook e Youtube con la nutrizionista e l’esperta Cell-Plus incentrato sulle problematiche estetiche. I video registrati delle dirette resteranno visibili sul canale Youtube di Bios Line. Trovi tutti i dettagli e il programma delle dirette sul sito ufficiale Cell Plus.