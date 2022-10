Tik Tok Tendenze Makeup e Beauty Trends

Fonte: Unsplash

C’è un social che detta tendenze beauty alla velocità della luce: i trend makeup Tik Tok corrono sul web e ci danno uno spaccato di come ci truccheremo ogni stagione. Doe Eyes, Siren Eyes, Sleepy Eyes e Rockstar Girlfriend sono quelle al momento più cliccate, ma si sa che presto se ne aggiungeranno altre. Ecco come realizzarle passo passo.

Il Doe Eyes, per uno sguardo dolce e tenero

Occhi grandi e sguardo dolcissimo, il trend makeup Tik Tok Doe Eyes vuole ricreare proprio questo effetto. Grazie al trucco infatti gli occhi appaiono più tondi e grandi, tramite un sapiente uso di luci ed ombre. Ispirato al cerbiatto per eccellenza, ovvero Bambi, rispetto ad un eyeliner classico non presenta la codina verso l’esterno che, come vedremo, sarà invece fondamentale per ricreare gli altri trend makeup occhi Tik Tok.

Il segreto per realizzare un perfetto Doe Eyes è quello di non esagerare troppo con l’intensità del makeup e dei colori scelti. Infatti, deve ricreare un effetto di trucco naturale (diciamo abbastanza naturale) proprio per regalare uno sguardo dolce e delicato. Per questa tecnica mettiamo da parte ombretto e matite nere, meglio prediligere una palette di marroni più chiari e scuri, a cui aggiungeremo un colore illuminante e una matita color nude, detta anche matita burro.

Il primo step per realizzare un perfetto makeup Tik Tok Doe Eyes è quello di eliminare la codina dall’angolo esterno e bordare le ciglia con una riga di eyeliner, nero o marrone scuro, più spessa del normale, senza portarla verso l’esterno e mantenendo sempre lo stesso spessore. Se l’effetto non ti piace, però, puoi creare una minuscola codina alla fine dell’occhio, molto corta e non troppo sottile, senza allungarla troppo esternamente.

Per quanto riguarda gli ombretti, crea un’ombreggiatura delicata nella piega dell’occhio, ma lascia libera la parte centrale della palpebra mobile, dove applicherai un ombretto crema o comunque chiaro, possibilmente opaco, per enfatizzare ancora di più un effetto di occhio grande e tondeggiante, luminoso. Imprescindibile per la riuscita del trucco Doe Eyes è applicare una matita bianca o burro nella rima ciliare interna inferiore. Questo è un trucco che in realtà puoi usare con qualsiasi makeup per dare un effetto più dolce al trucco. In base al colore del tuo incarnato, però, scegli una matita nude adatta a te, su una pelle molto scura infatti un bianco ottico risulterà troppo acceso, scegli quindi una matita chiara e nude che si abbini al tuo colore di pelle.

Ultimo step il mascara o le ciglia finte. Se per allungare l’occhio si tendono entrambi ad applicare solo all’angolo esterno, in questo caso il mascara va applicato su tutto l’occhio, insistendo maggiormente al centro, per arrotondare ancora di più la forma naturale dell’occhio. Per le ciglia finte, invece, scegli quelle a banda intera, con effetto ventaglio, che siano tutte della stessa lunghezza e molto folte o che siano più lunghe e folte al centro dell’occhio, non all’esterno.

Siren Eyes e il makeup trend Tik Tok sexy e misterioso

Contrapposto al Doe Eyes troviamo il Tik Tok Makeup Trend Siren Eyes, che vuole lo sguardo sensuale, misterioso, da vera Femme Fatale. L’occhio in questo caso non è grande e arrotondato, ma allungato verso l’esterno e liftato verso l’alto. Anche in questo caso c’è un uso sapiente di luci e ombre per creare uno sguardo intrigante e molto profondo e il trucco qui è sicuramente più protagonista, caratterizzato da un eyeliner con codina.

Per realizare un perfetto makeup Siren Eyes l’eyeliner dovrà concentrarsi solo verso l’esterno ed essere allungato, senza però alzarlo troppo verso l’alto. L’ideale è, da poco meno di metà occhio, tracciare una linea orizzontale che vada verso l’esterno, per creare la codina. Allo stesso modo, crea una piccola codina anche all’angolo interno dell’occhio, che darà allo sguardo quel fare di mistero e lo renderà molto penetrante.

L’effetto che otterrai è quello di un occhio leggermente a mandorla, leggermente socchiuso. Puoi utilizzare un eyeliner o una matita da applicare con un piccolo pennellino angolato. L’ideale è utilizzare il nero per dare ancora più intensità, ma puoi anche utilizzare un marrone o ricreare il trucco Siren Eyes con altri colori, mantenendone però la forma iniziale.

Per quanto riguarda il mascara e le ciglia finte, in questo caso dovrai applicare il mascara concentrandoti sulle ciglia esterne, in modo da creare un effetto ciglia più corte all’inizio dell’occhio e più allungate e folte verso l’esterno. Se vuoi dare al tuo look un effetto ancora più “drama” applica invece le ciglia finte solo all’angolo esterno, per aumentare l’effetto lifting all’occhio. Se non le hai, prendi delle ciglia fine normali, taglia la parte esterna ed utilizza quella.

Sleepy Eyes ovvero la rivincita dello sguardo stanco e delle occhiaie

Un altro trend makeup Tik Tok da provare è lo Sleepy Eyes, ovvero un makeup che ricrea lo sguardo assonnato, di chi al mattino magari si sveglia con ancora un po’ di trucco dalla sera prima. Regala un’aria misteriosa, un po’ trasandata ed enigmatica ed è un makeup look perfetto per chi ha borse ed occhiaie, perché non andranno totalmente coperte ma anzi, saranno in parte protagoniste.

Il makeup Sleepy Eyes ricorda un po’ il Siren Eyes, ma in versione più dark. Lo sguardo appare meno liftato, meno occhio felino e più, se vogliamo, statico, sospeso, proprio come quando abbiamo sonno. Gli occhi sembrano socchiusi e l’occhio è in posizione quasi orizzontale, ecco cosa dobbiamo riuscire a ricreare con il makeup. Per ottenere questo effetto lo sguardo va allungato molto proprio per rendere l’idea di un occhio quasi chiuso, addormentato.

Da aggiungere poi il lato grunge e dark dello Sleepy Eyes, ovvero un trucco leggermente sbavato, non troppo preciso, come se fosse un po’ colato all’attaccatura delle ciglia e verso le occhiaie. Per quanto riguarda l’ombretto, sfuma un marrone neutro e opaco su tutto l’occhio, o un marrone più rossastro. Sfumalo leggermente anche sotto l’occhio, in maniera molto soft, per ricreare un effetto occhiaia, ma se la hai naturalmente salta questo step e ricordati di non coprirle troppo con il correttore.

A questo punto passa alla riga di eyeliner, che dovrà allungarsi molto verso l’esterno ma dovrà essere una linea dritta. Così ricreerai l’effetto di una palpebra socchiusa e di uno sguardo assonnato. Applica poi il mascara, concentrandoti sempre sull’angolo esterno per enfatizzare ancora di più l’occhio allungato e assonnato.

L’occhio da Rockstar che conquista le tendenze makeup Tik Tok

Possiamo dire che tutti questi trend makeup Tik Tok potrebbero racchiudersi nella categoria Tik Tok Dark Feminine Aesthetic, tranne forse i Doe Eyes che potrebbero appartenere maggiormente alla Tik Tok Light Feminine Aestethic. La prima è più dark, intensa, regala uno sguardo più misterioso e sensuale, la seconda regala invece delle vibes più dolci, occhi più grandi e tonalità di makeup più chiare.

Il Rockstar Girlfriend Makeup sicuramente fa parte del primo gruppo, quello decisamente più dark. È un look più edgy, grunge, sicuramente più pesante, di chi segue il fidanzato o la fidanzata rockstar in tournée ed ha l’aria un po’ stanca e provata dai continui parties a cui partecipa. Basti pensare ai look di Kate Moss quando era la Rockstar Girlfriend di Pete Doherty o, oggi, ai look sfoggiati da Vic De Angelis dei Måneskin.

L’idea è quella di ricreare un makeup vissuto, indossato da molte ore, magari con cui si è anche dormito e quindi è irremediabilmente compromesso ma che al tempo stesso regala allo sguardo qualcosa di intenso e interessante. Non è quindi un makeup preciso e definito, ma piuttosto veloce da realizzare, perfetto per quando non si ha molto tempo. Tra l’altro è un makeup perfetto se non ami usare i pennelli, perché verrà perfetto anche così.

Parti applicando un ombretto naturale, sul marrone o malva ma non troppo scuro, su tutto l’occhio. Al centro della palpebra stendi poi un ombretto luminoso, senza prestare troppa attenzione all’applicazione. Con una matita nera disegna una linea di eyeliner che parta dall’inizio dell’occhio o da circa metà e porta la riga verso l’esterno, scegli tu quanto. Con il polpastrello o un pennello a penna, sfuma la riga creata, in modo che non sia troppo definita.

A questo punto puoi decidere se tracciare una riga sottile di eyeliner sopra l’ombretto sfumato o lasciare così il tuo look. Mascara, tanto mascara e se le ciglia si uniscono un po’ tra di loro tanto meglio. Non dimenticare di metterlo anche sulle ciglia inferiori, per rendere il tuo Tik Tok Rockstar Girlfriend Aesthetic Makeup ancora più in grunge.