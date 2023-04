Stiletto lashes, i migliori prodotti da acquistare per avere le ciglia come Jenna Ortega

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il make up del momento? Lo stiletto lashes, una tecnica inconfondibile e super cool per avere ciglia lunghissime come le star della Generazione Z da Jenna Ortega, celebre per la serie Netflix, Mercoledì Addams, a Zendaya.

Cosa sono le stiletto lashes

Lo stiletto lashes si ispira a un’altra star del passato, Twiggy, celebre modella degli anni Sessanta, con un make up caratterizzato da ciglia extra long e black. Conosciute anche come ciglia a ragno, hanno una forma allungata e iper femminile. Per riprodurle è necessario utilizzare i prodotti giusti, sfruttando mascara effetto false lashes e pinzette.

Come realizzare le stiletto lashes

Voglia di provare le stiletto lashes? Allora armati di mascara e pinzetta! Per realizzare questo make up infatti dovrai sfruttare l’azione congiunta di questi prodotti per chiudere in piccoli mazzetti le tue ciglia e definirle. La tecnica è piuttosto semplice, ma dovrai fare molta attenzione a tenere sempre la pinzetta lontano dall’iride, lavorando solamente le punte delle tue ciglia e mai in direzione dell’attaccatura.

Passa il mascara sulle ciglia, poi fissale passando la punta dell’applicatore in trasversale. Sfrutta le pinzette per raccogliere le ciglia e fissare le punte, in questo modo avrai uno sguardo ancora più magnetico e intenso. A questo punto si può ripetere il tutto per un finish ancora più intenso e magnetico, approfittando della pinzetta per sigillare e dare definizione ai mazzetti ottenuti grazie a questo procedimento.

Mascara e pinzette: i prodotti per creare le stiletto lashes

Le stiletto lashes dunque richiedono l’uso di soli due prodotti – mascara e pinzette – da usare con cura per avere ciglia lunghe e a punta che “aprono” lo sguardo e rendono il make up spettacolare.

Con un ottimo rapporto qualità-prezzo, questo mascara è uno fra i più recensiti e apprezzati su Amazon. La forma dello scovolino infatti regala ciglia lunghissime e ben definite con un’arricciatura eccezionale.

Fra i bestseller della Pupa, questo mascara extra black regala uno sguardo da…vamp! L’effetto allungante e volumizzante è garantito, mentre la texture pigmentata aderisce alle ciglia senza il fastidioso “effetto peso”. Lo scovolino a doppia sezione è inoltre stato studiato e creato per raccogliere un’alta quantità di prodotto e distribuirlo in modo uniforme.

Volume estremo e lunghezza illimitata sono invece le promesse di questo mascara by Maybelline New York, amatissimo su Amazon. Con una sola passata regala ciglia incurvate, voluminose e allungate, rendendo lo sguardo intenso, ma senza appesantirlo. Cattura le ciglia dalla radice alla punte, lavorando anche quelle più piccole. La formula è arricchita con estratto di bamboo e fibre, perfetta anche per chi porta le lenti a contatto oppure ha gli occhi sensibili.

Fra i migliori mascara con effetto ciglia finte troviamo il L’Oréal Paris Bambi Eye dotato di uno speciale scovolino che apre lo sguardo all’istante e incurva le ciglia. L’effetto che si ottiene è proprio quello di “occhi da cerbiatto” soprattutto sfruttando i movimenti a zig-zag dello scovolino.

Infine non possono mancare le pinzette. Queste in vendita su Amazon sono ad alta precisione, studiate proprio per le extension ciglia, ideali per creare le stiletto lashes.