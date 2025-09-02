Venezia 25, Alessia Lanza ri-lancia i capelli effetto bagnato. Ed è subito wet look mania da replicare

Alessia Lanza, la giovane content creator da più di 1,7 milioni di follower su Instagram e 4,5 milioni su TikTok, ha incantato il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2025 con un look che ha coniugato eleganza, audacia e tendenze contemporanee, perfettamente in linea con la sua età e con il suo stile mai banale. Il suo hair look, in particolare, ha catturato l’attenzione per l’effetto bagnato che ha scelto di sfoggiare con grande stile.
Capelli effetto bagnato: un trend che non passa inosservato
L’effetto bagnato è una tendenza che ha fatto il suo ritorno sulle passerelle e sui red carpet, conferendo un aspetto fresco e sofisticato. Questo stile si caratterizza per capelli lucidi, leggermente umidi, che sembrano appena usciti dall’acqua, ma con un’acconciatura studiata e definita.
Per ottenere l’effetto bagnato, è fondamentale utilizzare prodotti specifici che donino lucentezza e fissaggio senza appesantire i capelli. Alessia si è affidata alle mani esperte del parrucchiere Sergio Castiglia, che ha utilizzato la piastra a vapore SteamPod 4 di L’Oréal Professionnel per creare onde morbide e naturali. Il look è stato poi completato con l’olio concentrato antideposito Metal Detox, che ha garantito capelli forti e luminosi, contrastando l’effetto crespo e mantenendo la lucentezza desiderata.
Come ricreare l’hair look effetto wet di Alessia Lanza
Se vuoi provare a replicare questo look a casa, il segreto sta nella giusta combinazione di prodotti e tecniche.
Innanzitutto, la preparazione è fondamentale. Parti sempre da capelli puliti e leggermente umidi. Se vuoi creare un po’ di movimento, puoi arricciare le ciocche con una piastra a vapore o un ferro arricciacapelli, ma senza esagerare: l’effetto deve rimanere morbido e naturale.
Poi, è il momento di applicare il prodotto per l’effetto bagnato. Gel, cera o oli lucidanti sono perfetti per dare ai capelli la lucentezza tipica del wet look. Prodotti come il Garnier Fructis Style Wet Shine Gel o il L’Oréal Tecnic Art Fix Max Gel sono facili da trovare su Amazon e assicurano un risultato brillante senza appesantire i capelli. Distribuisci il prodotto dalle radici alle punte, assicurandoti di coprire ogni ciocca in modo uniforme.
Il fissaggio è il passo successivo. Per mantenere i capelli definiti ma naturali per tutta la giornata, puoi usare uno spray leggero come il Tigi Bed Head Headrush Spray. Se vuoi un extra di lucentezza e morbidezza, qualche goccia di Moroccanoil Treatment renderà la chioma setosa e disciplinata, perfetta per un’occasione speciale.
Altri piccoli accorgimenti aiutano a personalizzare il look:
- Per capelli corti, scegli un gel a tenuta forte per dare forma senza appesantire.
- Per capelli lunghi, lavora sulle ciocche singole per evitare l’effetto “appiccicato”.
- Se preferisci un look più naturale, opta per una cera leggera o uno spray lucido.
Infine, ricorda che l’effetto bagnato non riguarda solo i capelli, ma l’intero stile: si abbina perfettamente a outfit moderni e scultorei, trasparenti o con dettagli lucidi, per creare un contrasto elegante e contemporaneo. Seguendo questi semplici passaggi, potrai ottenere capelli lucidi, leggermente umidi ma definiti, che trasmettono un’idea di freschezza e modernità allo stesso tempo.