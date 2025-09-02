Venezia 25, Alessia Lanza ri-lancia i capelli effetto bagnato. Ed è subito wet look mania da replicare

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages I cappelli effetto wet di Alessia Lanza alla Mostra del Cinema di Venezia

Alessia Lanza, la giovane content creator da più di 1,7 milioni di follower su Instagram e 4,5 milioni su TikTok, ha incantato il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2025 con un look che ha coniugato eleganza, audacia e tendenze contemporanee, perfettamente in linea con la sua età e con il suo stile mai banale. Il suo hair look, in particolare, ha catturato l’attenzione per l’effetto bagnato che ha scelto di sfoggiare con grande stile.

Capelli effetto bagnato: un trend che non passa inosservato

L’effetto bagnato è una tendenza che ha fatto il suo ritorno sulle passerelle e sui red carpet, conferendo un aspetto fresco e sofisticato. Questo stile si caratterizza per capelli lucidi, leggermente umidi, che sembrano appena usciti dall’acqua, ma con un’acconciatura studiata e definita.

Per ottenere l’effetto bagnato, è fondamentale utilizzare prodotti specifici che donino lucentezza e fissaggio senza appesantire i capelli. Alessia si è affidata alle mani esperte del parrucchiere Sergio Castiglia, che ha utilizzato la piastra a vapore SteamPod 4 di L’Oréal Professionnel per creare onde morbide e naturali. Il look è stato poi completato con l’olio concentrato antideposito Metal Detox, che ha garantito capelli forti e luminosi, contrastando l’effetto crespo e mantenendo la lucentezza desiderata.

Offerta L'OrealProfessionnel Olio per capelli brillanti e morbidi senza risciacquo linea Metal Detox

Come ricreare l’hair look effetto wet di Alessia Lanza

Se vuoi provare a replicare questo look a casa, il segreto sta nella giusta combinazione di prodotti e tecniche.

Innanzitutto, la preparazione è fondamentale. Parti sempre da capelli puliti e leggermente umidi. Se vuoi creare un po’ di movimento, puoi arricciare le ciocche con una piastra a vapore o un ferro arricciacapelli, ma senza esagerare: l’effetto deve rimanere morbido e naturale.

Poi, è il momento di applicare il prodotto per l’effetto bagnato. Gel, cera o oli lucidanti sono perfetti per dare ai capelli la lucentezza tipica del wet look. Prodotti come il Garnier Fructis Style Wet Shine Gel o il L’Oréal Tecnic Art Fix Max Gel sono facili da trovare su Amazon e assicurano un risultato brillante senza appesantire i capelli. Distribuisci il prodotto dalle radici alle punte, assicurandoti di coprire ogni ciocca in modo uniforme.

Offerta Garnier Fructis Garnier Fructis Style Wet Shine Gel 200ml

Offerta L’Oréal L’Oréal Tecnic Art Fix Max Gel

Il fissaggio è il passo successivo. Per mantenere i capelli definiti ma naturali per tutta la giornata, puoi usare uno spray leggero come il Tigi Bed Head Headrush Spray. Se vuoi un extra di lucentezza e morbidezza, qualche goccia di Moroccanoil Treatment renderà la chioma setosa e disciplinata, perfetta per un’occasione speciale.

Offerta Tigi Bed Head Headrush Spray

Moroccanoil Moroccanoil Treatment - olio formato viaggio

Altri piccoli accorgimenti aiutano a personalizzare il look:

Per capelli corti, scegli un gel a tenuta forte per dare forma senza appesantire.

Per capelli lunghi, lavora sulle ciocche singole per evitare l’effetto “appiccicato”.

Se preferisci un look più naturale, opta per una cera leggera o uno spray lucido.

Infine, ricorda che l’effetto bagnato non riguarda solo i capelli, ma l’intero stile: si abbina perfettamente a outfit moderni e scultorei, trasparenti o con dettagli lucidi, per creare un contrasto elegante e contemporaneo. Seguendo questi semplici passaggi, potrai ottenere capelli lucidi, leggermente umidi ma definiti, che trasmettono un’idea di freschezza e modernità allo stesso tempo.

