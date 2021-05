Smalti: colori e abbinamenti che esaltano abbronzatura

editato in: da

La voglia di colore aumenta sempre di più con l’arrivo della bella stagione e, dopo mesi di rosso, nero e bordeaux, è arrivato il momento di scoprire i colori degli smalti che esaltano l’abbronzatura.

Già, perché con tutta la fatica che si fa per passare dal bianco pallido a un leggero colore ambrato senza scottarsi e senza eritemi, riuscire a mettere in risalto l’abbronzatura è fondamentale. E se da sempre hai pensato che la soluzione migliore fossero abiti leggeri e freschi in lino bianco è arrivato il momento di guardare il tutto anche da un altro lato: quello della bellezza.

Scegliere e applicare il giusto colore di smalto (senza commettere errori nell’applicazione), infatti, ti permetterà di creare un leggero contrasto con il colore dorato della pelle mettendolo così in risalto. Scegliere la giusta nuance non è così semplice, ma ti assicuriamo che i colori vitamici, pieni di energia e che trasmettono allegria sono al primo posto.

E se vuoi scoprire nel dettaglio quali sono li abbiamo selezionati qui sotto. Ora non potrai più farti trovare impreparata alla prossima manicure a regola d’arte e senza dimenticare il top coat.

Bianco, un classico

Andare sul sicuro è sempre una garanzia di successo e perché non farlo anche quando si parla di smalto per fa risaltare la tintarella? Sì al bianco: gesso, perlato, opaco, coprente o lattiginoso. Questo colore, che riflette al 100% la luce, è la scelta perfetta se hai raggiunto un buon colorito.

A noi piace così: full coverage e optical sulle unghie medio corte e squadrate, meglio ancora se abbinato a una pedicure dello stesso mood.

Fucsia, per una dose extra di vitamine

Il fucsia è quel colore che rapisce alla prima passate e se l’hai bramato per un inverno intero, la stagione estiva è il momento perfetto per sfoggiarlo. Sì ai finish neon se vuoi osare senza paura, ma anche alle tonalità più discrete che metteranno in risalto i toni ambra della pelle.

A noi piace così: usalo in abbinamento a un nude per una french manicure diversa dal solito. Un piccolo accenno di colore per una nail art semplice ed evergreeen.

Azzurro, per non dire mai addio al mare

Se la cosa che soffri di più durante l’anno è dover star lontano dal mare e dal suo blu profondo, puoi sempre provare a prolungare le vacanze (o almeno provarci) usando l’azzurro come smalto per far risaltare l’abbronzatura. Perfetto per cancellare, almeno visivamente, i rossori lasciati dai raggi solari.

A noi piace così: prova una dotted manicure su una base azzurro cielo o pastello aggiungendo un piccolo punto nero vicino al giro cuticole. Tenerissimo e di tendenza.

Lilla, per le romantiche

Sì, il viola non è un colore esclusivamente invernale, ma le sue mille tonalità si sposano perfettamente anche con l’estate e l’abbronzatura. Scegli lo smalto lilla, meglio ancora se con una base bianco gesso per intensificarne la resa.

A noi piace così: abbinalo alle unghie a mandorla per un effetto romantico e per riaccendere l’abbronzatura quando inizia a dirti addio.

Giallo, come il sole dell’estate

Chi dice giallo dice sole e quindi estate. Poteva mancare nella nostra lista di smalti da indossare per far risaltare l’abbronzatura? Assolutamente no. Che sia pastello, fluo o dal colore pieno questa tonalità darà grande soddisfazione alle carnagioni più scure e abbronzate.

A noi piace così: usalo per una nail art floreale in combinazione con il bianco per unghie colorate e divertenti.

Corallo, per non sbagliare mai

È uno dei colori principe dell’estate, da sempre e per sempre. Il corallo torna in estate a dominare blush, rossetti e, ovviamente, anche gli smalti. Il suo essere a metà fra un arancione e un rosso gli permette di sfruttare le qualità di entrambi i colori sulla pelle dorata.

A noi piace così: sulle unghie corte e tonde, per un vero salto nel passato quando era amato da mamme e nonne.

Nude, per non far torto a nessuno

Semplici, delicate e perfette anche per chi, nonostante le ore sotto il sole, si abbronza appena. Gli smalti nude, che essi siano rosati, sui toni del bianco, del marrone o del beige, sono un’ottima soluzione per far risaltare il colorito dorato ottenuto in vacanza

A noi piace così: sulle unghie squadrate usando una formula lattiginosa e coprente che farà risaltare ancora di più la pelle brunita.

I colori neon e fluo

Se non li usi in estate quando? I colori neon e fluo sono tantissimi e tornano a splendere in estate grazie all’abbinamento perfetto con l’abbronzatura. Sì al giallo, rosa e anche al verde: deciso e che non ti farà passare in secondo piano.

A noi piace così: come vuoi tu. Su unghie corte o lunghe, a mandorla o squadrate, con una nail art o senza. I colori neon sono così belli ed esagerati che tutto è permesso!