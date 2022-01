Taglio capelli rasati donna buzz cut: cosa c’è da sapere

I capelli rasati donna, o buzz cut o taglio a zero donna è una tipologia di taglio che potremmo definire estrema, proprio perché si tratta di optare per una testa rasata donna, con capelli di pochissimi millimetri. D’ispirazione militare, è ormai diventato un vero e proprio taglio moda grazie anche alle tante celebrities che negli anni hanno voluto provarlo. Se i capelli lunghi sono spesso sinonimo di femminilità, il buzz cut donna viene associato a forza e carattere e, nel caso di una donna, ad un certo empowerment.

Ormai si tratta però più che altro di una scelta stilistica, di volerci dare un taglio appunto. Come detto vuole, quando una donna si taglia i capelli è perché vuole cambiare qualcosa nella sua vita. Che sia vero o no, tagliare i capelli, specie con tagli più drastici come da un lungo a un corto o in questo caso di un taglio a zero donna, è sicuramente un cambiamento radicale del proprio look.

Oltre a ciò, decidere per un taglio corto rasato donna può anche essere la scelta ideale nel caso di capelli molto rovinati, crespi o per chi vuole fare la transizione ai capelli bianchi per smettere di tingerli. Chi li decolora molto spesso, ad esempio, potrebbe provare un buzz cut per eliminare le parti sciupate o per avere immediatamente i capelli di un colore uniforme. Stessa cosa per chi vuole passare ai capelli bianchi o grigi, andando così a rimuovere tutte le precedenti tinte in un colpo solo. Chi ha i capelli crespi, invece, può dir loro addio così anche chi ricorre a trattamenti come la cheratina e sceglie di tornare ai propri capelli naturali.

Il taglio rasato donna è molto minimale ma ha numerosi punti di forza. Ad esempio, mette in risalto il viso ed i lineamenti, ecco perché è facile giocare con il makeup e sperimentare il proprio stile. Sono facili anche da colorare e decolorare senza troppo stress per la ricrescita e sono poi perfetti per chi ha tatuaggi sul collo o la nuca e desidera enfatizzarli e mostrarli.

A chi stanno bene i capelli rasati donna

Quando si parla di buzz cut donna si tende sempre a pensare a chi potrebbe stare bene. Sicuramente è una tipologia di taglio che enfatizza il volto e che dovrebbe essere scelto da chi ama mostrarlo e metterlo in primo piano. Non è quindi un taglio consigliato a chi è più timido, non ha una personalità spiccatamente forte o non desidera mettere in primo piano parti del proprio viso, anche perché è un taglio che tende ad indurire i lineamenti.

Per il resto, è il caso di abbandonare l’idea che la testa rasata donna stia bene solo a certe categorie di persone e che alcuni volti dovrebbero evitarla perché non le valorizzerebbe. Se è vero che, tendenzialmente, è un taglio che si consiglia soprattutto a chi ha lineamenti proporzionati e un viso più snello o allungato e che è sconsigliato su visi più tondeggianti o squadrati, è una scelta estremamente personale, di consapevolezza del proprio look e soprattutto con la quale bisogna sentirsi a proprio agio, a prescindere dalla forma del viso. Lo stile è dettato dai capelli, sicuramente, ma anche dal trucco, dall’abbigliamento e da come si porta un certo taglio.

L’unico consiglio da tenere a mente, nel caso di un buzz cut donna di pochi millimetri, è che enfatizza anche la forma del cranio che normalmente è nascosto dai capelli, mettendo in evidenza eventuali irregolarità. Soprattutto, attenzione a chi non ha una distribuzione omogenea dei capelli perché sicuramente questa caratteristica tenderà a notarsi maggiormente. Per il resto, se vi va di sperimentare ed osare, via libera!

Come fare il buzz cut o taglio rasato corto donna

Il taglio rasato donna è un taglio all’apparenza semplice ma che nasconde diverse insidie, soprattuto se si sceglie di passare da un taglio lungo ad uno di pochi millimetri. La prima volta che si sceglie di passare ai capelli rasati sarebbe meglio andare da un professionista, per evitare di rasare troppo o di ottenere un effetto irregolare con chiazze disomogenee. La testa presenta delle irregolarità e rasarsi i capelli da sole potrebbe essere complicato, soprattutto nella parte posteriore, più difficile da raggiungere e da vedere.

Essendo un taglio davvero molto corto e particolare, a meno che non siate sicure di voler passare subito ad un taglio così estremo, sarebbe meglio andare per gradi. Se non avete mai portato i capelli corti, ad esempio, meglio passare prima da un bob corto o un pixie cut ed eventualmente passare ad un taglio rasato donna in un secondo momento.

Potete anche provare l’effetto di una testa rasata donna utilizzando delle app che simulano il taglio in questione, per capire se stareste bene e se vi sentireste a vostro agio. Niente paura se, una volta rasati i capelli, avrete un po’ di malinconia per i capelli lunghi e le acconciature, è del tutto normale, tenetelo però a mente se deciderete di tagliarli. Altro fattore da non dimenticare è che, se vorrete farli ricrescere, ci vorrà molto tempo e dovrete per forza attraversare dei periodi in cui i capelli non vi piaceranno. Dovrete avere pazienza e aspettare che ricrescano, sistemando molto spesso il taglio dal parrucchiere affinché abbia sempre una forma.

Testa rasata donna: parliamo della sua manutenzione

Una volta fatto il grande passo è il momento di capire come prendersi cura di un taglio rasato donna. Se è vero che è un taglio di capelli che non richiede manutenzione quotidiana come i capelli lunghi e che è di facilissima gestione per quanto riguarda lavaggio e asciugatura, è anche vero che, per mantenere un buzz cut corto e ordinato è necessario rasare spesso i capelli. La frequenza dipende molto dalla velocità con cui vi crescono i capelli e da quanto corti volete mantenerli: se i capelli vi crescono molto velocemente e volete tenerli sempre rasati al millimetro dovrete sistemare il taglio anche una volta a settimana, se vi crescono più lentamente o vi piacciono anche qualche millimetro più lunghi, ogni 3-4 settimane.

Per quanto riguarda il lavaggio e lo styling dei capelli rasati donna, bastano pochissimi prodotti ma soprattutto pochi minuti per essere pronte. Usate uno shampoo delicato o, meglio ancora, un un balsamo lavante. In questo modo utilizzerete un solo prodotto delicato per una detersione veloce ed efficace. Da tenere a mente è che, con un taglio di pochissimi millimetri, il cuoio capelluto è più esposto perché non protetto dai capelli da vento, smog e sporcizia. Ecco perché è bene utilizzare uno scrub capelli una volta a settimana e un siero per il cuoio capelluto o comunque un prodotto idratante leave-in, senza risciacquo, prima di procedere all’asciugatura.

Abbandonate piastre e ferri per capelli, il phon è invece opzionale. I capelli rasati donna, essendo molto corti, si asciugheranno velocemente una volta uscite dalla doccia, anche all’aria. Non frizionate con troppo vigore la testa con l’asciugamano per evitare di indebolirli, ma tamponate per rimuovere l’eccesso di acqua. Se invece preferite asciugarli con il phon, basteranno davvero pochi minuti e una temperatura bassa per evitare di bruciare il cuoio capelluto.

Il makeup con il taglio a zero donna

Un buzz cut donna, esponendo molto il viso, consente di giocare con il look e in particolar modo il makeup, sperimentando stili e trucchi sempre diversi. Potete scegliere, ad esempio, di focalizzarvi sulle labbra utilizzando nuances accese e colorate come il rosso o il fucsia o di realizzare labbra glossate, effetto rimpolpante.

Per quanto riguarda gli occhi, se volete farne il punto di forza sbizzarritevi con eyeliner, anche grafici o di forme particolari, o con sfumature di ombretti colorati o un classico smokey eyes. La peculiarità di un taglio rasato donna è che è come avere una tela bianca: non avendo i capelli intorno al viso, potete cambiare il vostro stile in base all’umore o all’abbigliamento, optando per makeup più intensi, vibranti, dark o sfumature chiare, delicate che ribilancino i lineamenti più induriti rendendoli più morbidi ed eterei.

Oltre che con il makeup, poi, potete giocare aggiungendo colore non solo sul volto, ma anche ai capelli. Infatti, i capelli rasati sono facili da decolorare e quindi da tingere con colori pastello, fluo o vibranti e anche cambiare colore sarà davvero facile. Basterà aspettare che ricrescano un po’ per poi rasarli nuovamente e togliere la vecchia decolorazione, per poi tingerli di nuovo. Attenzione però a rivolgervi a professionisti per la decolorazione per evitare di spezzare i capelli alla radice o procurarvi bruciature.