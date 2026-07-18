“Posso cantare per voi?”, il regalo a sorpresa di Alfa a una coppia di sposi

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Alfa

Bastano pochi secondi per cambiare il ricordo di una giornata già speciale. Carlo Narcisi e Natasha Damiani avevano appena celebrato il loro matrimonio nella Cattedrale di San Sabino, a Bari, quando sul sagrato è comparso Alfa. Il cantante genovese, chitarra al seguito, non era tra gli invitati e non faceva parte di alcuna sorpresa organizzata in precedenza. Passava semplicemente di lì per caso.

Dopo essersi avvicinato alle persone presenti, l’artista ha proposto di dedicare una canzone ai novelli sposi. “Posso cantare per voi?”, ha domandato prima di dare vita a un momento che, in breve, ha conquistato anche il pubblico del web.

Alfa, la canzone a sorpresa per i due sposi

Alfa, nome d’arte di Andrea De Filippi, si trovava a Bari per un impegno professionale: la sera del 17 luglio era infatti atteso alla Fiera del Levante per il suo concerto. Prima di salire sul palco, però, durante una passeggiata nel centro storico, si è imbattuto nella festa di matrimonio di Carlo e Natasha.

Da quell’incontro casuale è nata una dedica speciale. Senza palco, microfoni o alcuna preparazione, il cantante ha preso la chitarra e ha scelto Il filo rosso, uno dei brani più amati dal suo pubblico e tra quelli che hanno contribuito a renderlo popolare soprattutto tra i più giovani.

La canzone è diventata così la colonna sonora di un momento indimenticabile per gli sposi. Carlo e Natasha hanno ascoltato emozionati le parole del brano, mentre amici e parenti si sono stretti intorno a loro e all’artista. Per qualche minuto, tra foto, sorrisi e abbracci, la tradizionale uscita dalla chiesa si è trasformata in una piccola esibizione live inaspettata e sicuramente indimenticabile.

A rendere ancora più speciale la sorpresa è stata proprio la sua spontaneità. Non un intervento organizzato dagli sposi o dagli invitati, ma un gesto nato sul momento tra le vie di Bari Vecchia. Una coincidenza fortunata che ha regalato alla coppia un ricordo unico da custodire nel proprio album di nozze.

Il video è diventato subito virale

Naturalmente, una scena del genere non poteva passare inosservata. Diversi invitati hanno ripreso l’esibizione con il telefono e il filmato è poi apparso sul profilo social Carillon.c, legato all’organizzazione dell’evento insieme alla wedding planner Valentina Carella.

Le immagini hanno iniziato a circolare rapidamente nel web, attirando commenti e macinando visualizzazioni su visualizzazioni. A emozionare è stato soprattutto il contrasto tra la popolarità del cantante e l’atmosfera informale del momento: Alfa non si è presentato come la star che è, ma come un ragazzo con una chitarra pronto a fare un regalo, né più, né meno.

Per l’artista genovese è stata anche un’occasione per mostrare quel lato spontaneo che da sempre accompagna la sua immagine pubblica. La vicinanza ai fan, i testi immediati e la capacità di raccontare i sentimenti con parole semplici sono diventati elementi centrali del suo successo.

Carlo e Natasha, invece, si sono ritrovati con una storia difficile da dimenticare: tra le tante sorprese che possono animare un matrimonio, incontrare Alfa fuori dalla chiesa e cantare con lui non era certamente quella più facile da immaginare. Una coincidenza diventata regalo e, grazie ai social, anche un momento romantico condiviso con migliaia di persone.