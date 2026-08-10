Darren ha 60 anni e una passione per lo skateboard, ma soprattutto nessuna intenzione di abbandonare il suo sport.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Uomo anziano in skateboard

Darren Miles ha 60 e il prossimo ottobre rappresenterà la Gran Bretagna ai World Skate Games in Paraguay nella disciplina dello slalom con skateboard come atleta internazionale. Un grande traguardo per uno sportivo che non ha nessuna intenzione di arrendersi e che spesso si sente dire: “Non sei troppo vecchio?”.

La storia di Darren Miles, campione di skateboard a 60 anni

Lo slalom skateboard è una specialità nella quale l’atleta guida una tavola, passando fra una serie di coni di plastica che vengono posti in fila, in discesa oppure in piano. Lo scopo è quello di terminare il tracciato nel minore tempo possibile senza abbattere i coni: ogni cono abbattuto infatti aggiunge al tempo finale una penalità.

“Ci ho lavorato sodo – ha raccontato al The Guardian – e questo ha portato ad un risultato di cui sono molto orgoglioso”. La storia di Darren è molto particolare e ci insegna quanto sia importante andare al di là delle convenzioni e inseguire i propri sogni senza lasciarsi condizionare.

Darren aveva solamente 10 anni quando sua madre le regalò una tavola da skateboard, sua zia infatti lavorava in un’azienda che le fabbricava. “Eravamo la prima generazione di skater britannici – ha raccontato -. E non sapevamo per quanto tempo si potesse andare in skateboard. Lo facevamo e basta, perché potevamo farlo e ci piaceva”.

Lo skateboard è stato un compagno di vita per Darren e ha caratterizzato tutta la sua esistenza. A vent’anni lo utilizzava mentre lavorava come fotografo e riparava macchine fotografiche, a trent’anni lo utilizzava per muoversi mentre studiava all’Università Scienze Oceaniche.

A quarant’anni ha continuato ad andare in skateboard anche mentre lavorava come consulente specializzato in alluvioni. E lo fa anche oggi che gestisce il rischio di alluvioni per il consiglio comunale locale.

La svolta e il futuro nello slalom con skateboard

Qualche anno fa per lui è arrivato però un punto di svolta. Darren ha percepito che la sua vita stava cambiando e che molte cose erano ormai mutate. Giunto alla soglia dei 60 anni “il numero di persone che conoscevo diminuiva e la mia flessibilità stava peggiorando”.

Durante il Covid, andando a fare un giro nel parco locale con lo skateboard si rese conto che “pian piano non sarei più stato in grado di fare i trick, uno alla volta. La cosa non mi andava giù”.

Da qui l’idea di imparare una nuova disciplina, allenandosi duramente per raggiungere l’obiettivo. Per dedicarsi allo slalom, che non aveva mai praticato, Darren ha dovuto imparare a muovere il suo corpo in un modo nuovo, apprendendo le tecniche per cambiare direzione fra i coni e acquisire lo slancio.

“Bisogna spingere con forza. È uno sport inaspettatamente impegnativo dal punto di vista fisico… Sei sempre in fase di autovalutazione, a dover reimparare di cosa sei capace”, ha svelato.

Il risultato? Con il tempo Darren è diventato sempre più bravo, ha gareggiato a Londra, ma anche in Francia e in Germania, inoltre da un anno si allena in Repubblica Ceca in un campo di slalom.

“Quando fai una curva e fluttui, senza peso, provi una sensazione straordinaria”, ha commentato. Il nuovo sport gli ha consentito di fare tante amicizie, ma anche di abbattere il tabù dell’età: “Trovo incredibile ciò che gli esseri umani possono imparare a fare con tempo e impegno sufficienti.”