Tina Cipollari dimagrita: svela quanti kg ha perso grazie alla nuova dieta

Tina Cipollari svela quanti chili è riuscita a perdere grazie alla dieta che sta facendo per dimagrire in vista del Natale. All’inizio della stagione televisiva di Uomini e Donne, Maria De Filippi aveva annunciato una grande novità. La vamp della trasmissione infatti aveva espresso il desiderio di tornare in forma grazie all’aiuto di un professionista.

Da quel momento la Cipollari ha intrapreso un percorso dimagrante insieme a una nutrizionista messa a disposizione dalla De Filippi, che ha creato per lei una dieta personalizzate e le ha dato alcuni consigli. L’obiettivo di Tina? Perdere almeno 20 chili prima di Natale. La prima volta che si è pesata, la bilancia segnava 84 kg e l’opinionista aveva raccontato di consumare durante il giorno panini, cornetti e pizzette.

Oggi ha imparato ad alimentarsi nel modo giusto e i risultati si vedono. Qualche settimana fa Tina si era pesata in studio ed era rimasta molto delusa scoprendo che ne aveva preso nuovamente qualcuno. Sembra però che l’ex di Kikò Nalli non si sia data per vinta e nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne ha annunciato di aver perso ben 10 kg. Un traguardo importante raggiunto dopo due mesi di dieta sana ed equilibrata.

In cosa consiste l’alimentazione di Tina? A svelarlo al Magazine di Uomini e Donne era stata proprio la collega di Gianni Sperti: “Devo fare esattamente cinque pasti al giorno: colazione, spuntino della mattina, pranzo, spuntino del pomeriggio e cena – aveva detto -. La mattina posso mangiare una fetta di pane bruscato o con della marmellata light o con del burro di mandorle, per lo spuntino della mattina posso scegliere tra lo yogurt magro, frutta secca o un frutto di stagione”.

“A pranzo – aveva aggiunto la Cipollari – posso mangiare della carne o del pesce, ma prima devo mangiare della verdura, lo spuntino del pomeridiano consiste di sei olive verdi, frutta secca o frutta di stagione. La sera poi di nuovo carne con verdura o pesce”.