L’ex tronista di Uomini e Donne Giacomo Czerny è stato operato d’urgenza in seguito a un aneurisma cerebrale. A raccontare della sua ultima disavventura con la salute è stato proprio lui tramite Instagram, in cui ha ringraziato il personale sanitario e ha dato un primo aggiornamento sulle sue attuali condizioni che procederebbero tra alti e bassi.

Giacomo Czerny operato per aneurisma cerebrale

Un forte mal di testa che non passava e il dubbio sciolto da una risonanza magnetica che l’ha messo di fronte a una durissima realtà. Giacomo Czerny ha voluto raccontare in prima persona dell’incubo che ha appena attraversato e che non si sarebbe mai aspettato di dover vivere: “Questo lo volevo postare il giorno in cui ho saputo di avere un aneurisma in testa. È stato un incubo, veloce e una cosa che non sei mai pronto ad affrontare. La fortuna nella sfortuna è che per un mal di testa che mi portavo dietro da un po’ mi è stato consigliato di fare una risonanza magnetica alla testa. Era lì come una bomba a orologeria. Mi sono operato subito. Questo è successo”, ha scritto a corredo di un video che avrebbe dovuto postare proprio nel giorno in cui ha scoperto di doversi operare.

Poi, si è rivolto a tutti: “Grazie a tutti di cuore. Tutto si affronta, si piange tanto ma si affronta. Si affronta da solo, ma se hai una famiglia bellissima come la mia, una ragazza speciale come la mia, amici stupendi, tutto è più facile”. Ora inizia la ripresa, che non sarà facile ma che lui sta già affrontando con grande coraggio.

Le parole della fidanzata Martina Grado

È solo l’inizio di una seconda possibilità. Giacomo Czerny è consapevole di essere stato fortunato ma non per questo è meno grato alla vita che gli ha concesso una nuova chance, un percorso nuovo da intraprendere con le persone che lo amano. E tra queste c’è anche Martina Grado, la donna che è al suo fianco da oltre un anno e che ha conosciuto proprio nello studio di Uomini e Donne.

“Dopo questa voglio l’anello al dito”, scrive lei in un commento al video in cui Czerny racconta del suo ultimo periodo, segno che vuole rimanere con lui – davvero – per tutta la vita. Una prova durissima per loro che, da giovanissimi, hanno già scoperto cosa significhi affrontare le difficoltà di una coppia che non è fatta solo di luce ma di tanti momenti bui dai quali si esce, insieme.

Il percorso di ripresa è appena iniziato ma tutto questo è stato possibile anche grazie alla professionalità e all’umanità del personale sanitario che l’ha curato: “Mi avete salvato la vita, non so i vostri nomi, ma siete degli eroi. Vorrei ringraziare l’ospedale Noa di Massa, l’ospedale di Cisanello di Pisa e tutto lo staff di dottori, dottoresse, infermieri e infermiere, neuroradiologi e neurochirurghi, tutti quanti perché mi avete salvato la vita“. Il suo cammino però è ancora lungo: “Oggi giornata no. Scusate se non vi ho risposto, ma ero giù. Spero domani sia meglio”.