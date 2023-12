Fonte: Getty Images Giacomo Czerny torna su Instagram dopo l'intervento per l'aneurisma

Sono stati giorni difficili per Giacomo Czerny, ex tronista di Uomini e Donne molto seguito su Instagram. Proprio dal suo profilo social il giovane aveva già dato i primi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, raccontando di aver scoperto casualmente un aneurisma da operare d’urgenza. L’intervento è andato bene, come lui stesso ha confermato in una nuova serie di storie, ma resta la consapevolezza di aver rischiato davvero tanto, a cominciare dalla sua stessa vita.

Giacomo Czerny, come ha scoperto di avere un aneurisma

Giacomo Czerny è nella sua stanza con la chitarra tra le mani, mentre racconta quelli che aveva già definito giorni da “incubo”. Sono stati i giorni in cui per una serie di coincidenze ha scoperto di avere nella testa una “bomba ad orologeria” pronta ad esplodere e che lo ha costretto a operarsi d’urgenza.

“E niente, volevo fare queste storie per chi si è interessato a me e vuole sapere com’è andata questa situazione – così inizia il suo racconto su Instagram, a pochi giorni dall’intervento -. Tutto parte due mesi fa quando ho avvertito, mentre ero al lavoro, un mal di testa che non se n’è mai andato. È rimasto costante per due mesi. Io ovviamente mi sono un po’ preoccupato”. Un mal di desta che “andava e veniva” ha aggiunto, che inizialmente i medici avevano circoscritto a una cefalea tensiva o a una nevralgia.

Per scavare più a fondo, come si fa in questi casi, a Czerny è stata fatta anche una risonanza magnetica al cervello a quel punto è emersa l’amara verità: “Mi hanno trovato un aneurisma. Io sono andato in ospedale. Mi hanno fatto una tac dove hanno visto bene che cos’ho dentro. Mi hanno trovato un aneurisma di undici millimetri, molto grosso. Che andava operato praticamente subito. Io ho completamente perso la cognizione della realtà, non ci capivo più niente”.

L’ex tronista di Uomini e Donne salvato dal destino

Sono stati momenti di grande tensione e paura, come del resto sarebbe capitato a chiunque in una situazione del genere. Giacomo Czerny, sempre affiancato dalla fidanzata Martina Grado, che ha conosciuto proprio nello studio di Uomini e Donne quando era tronista, ha subito immediatamente un intervento – una embolizzazione cerebrale, per l’esattezza – che per fortuna è andato bene.

“Mi hanno semplicemente riempito l’aneurisma con dei filamenti di un materiale particolare per non farci andare più sangue e non farlo rompere – ha spiegato – . È stato un caso, il destino che mi ha salvato. Se non avessi fatto questa risonanza non avrei mai trovato questo aneurisma. Anche perché il mal di testa pare non essere legato all’aneurisma, sono due cose differenti. Quindi questo mal di testa è stato l’allarme del mio corpo per farmi dire ‘fatti una risonanza’. Mi hanno detto che la situazione non era delle migliori e che è stata tosta perché in seguito ho capito che la mia è stata un’operazione quasi d’urgenza, rischiavo di morire. Questa è una consapevolezza dura da metabolizzare. Credo che ancora non l’ho metabolizzata. Niente, sono stati giorni orribili”.

Oggi Giacomo Czerny sta bene, l’incubo è finito ed è potuto tornare alla sua vita e al suo lavoro. Anche se è ancora difficile per questo ragazzo di 28 anni rendersi conto di quanto sia stato fortunato e abbia rischiato in questi ultimi giorni da incubo.