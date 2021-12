Serena Grandi si confessa: leggendaria anche nelle battaglie della vita

Serena Grandi, attrice premio Oscar e volto consolidato del piccolo schermo, ha raccontato la sua vita in un’intervista a cuore aperto al Corriere della Sera. Il passato travagliato e l’amore per suo figlio Edoardo sono solo due parti della sua vita che hanno segnato una linea importante per un vissuto leggendario: una storia che non conosce noia, quella di Serena Grandi. Vivere nel pieno delle possibilità è l’unica soluzione per l’attrice.

Serena Grandi, una vita senza rimorsi

Negli ultimi anni siamo stati abituati a vedere Serena Grandi nei salotti dei programmi tv o nella casa del Grande Fratello Vip, in cui ci ha regalato una scena indimenticabile attraverso il litigio con la rivale in amore Corinne Cléry; ma Serena Grandi vanta una carriera da Oscar, e non per modo di dire. Una vita passata nel cinema, in tv e a teatro: ricordata soprattutto per l’associazione alle gambe più belle del cinema italiano (le sue), da giovane ha lavorato anche con Tinto Brass e non rinnega affatto questa sua esperienza, anzi: “Perché dovrei? Mi ha consacrato come una delle star erotiche del cinema italiano”, ha dichiarato Serena Grandi nell’intervista al Corriere della Sera.

Una donna senza rimorsi, nemmeno per quella volta in cui ha rivelato in diretta l’orientamento sessuale di suo figlio. “Edoardo ne fu felice, si sentì libero”, ha dichiarato l’attrice, spiegando che la sua era stata una rivelazione involontaria, all’interno del Grande Fratello, che ha definito come un esperimento antropologico in cui vengono fuori cose che non riesci a gestire razionalmente.

Serena Grandi, il rapporto con il cibo e il passato difficile

Si definisce donna curvy con grande ironia e senza problemi. Una delle donne più sexy del mondo del cinema, con una serie infinita di uomini ai suoi piedi, si è ritrovata a fare i conti con il cambiamento del suo fisico.

“Dopo la separazione ( da Beppe Ercole) ho cominciato a mangiare e a mangiare. Ma è una storia di malasanità. Non potevo uscire di casa, i fotografi erano appostati. Non sapevano che avevo un cancro”, ha spiegato Serena Grandi, dando una importante lezione in merito alle persone che in quel periodo avevano solo notato come fosse ingrassata senza sapere nulla della sua vita privata e delle sofferenze che stava attraversando.

Come se quei chili in più, poi, potessero far sparire il suo animo da diva sexy che tutt’ora è presente in lei. Una questione di attitudine e di bellezza oltre il tempo e i cambiamenti, la sua, e sarà anche per il grande vissuto che porta dietro di sé, tanto da arrivare a definirsi come un’araba fenice, che tocca il baratro e poi risale sempre. Si accende una lucina dentro sé, ed ecco che l’araba fenice rinasce.