Michael Madsen arrestato per violenza domestica: guai per l’attore di Kill Bill

L'attore prediletto di Tarantino arrestato per violenza domestica: cosa è successo a Michael Madsen

Fonte: IPA Michael Madsen

Sono le notizie (brutte) sui volti noti dello spettacolo internazionale che a volte ci colpiscono più di altre. Tra sabato 17 e domenica 18 agosto la star dei film di Quentin Tarantino, Michael Madsen, è stato arrestato e ha passato la notte in prigione. Il motivo? Il divo, non nuovo a episodi di dubbio intento, avrebbe volutamente e violentemente spintonato la moglie. Le forze dell’ordine, riferiscono le fonti statunitensi, avrebbero arrestato l’attore di Kill Bill poco dopo mezzanotte di sabato “per un reato minore di violenza domestica“.

Michael Madsen è stato arrestato

Michael Madsen, 66 anni, volto noto del cinema americano soprattutto grazie alla sua partecipazione a diversi film di Quentin Tarantino, è stato arrestato a Malibu, in California, con l’accusa di violenza domestica nei confronti della moglie. Sarebbe stata la stessa donna, DeAnna Madsen a chiamare la polizia dopo l’accaduto. Michael Madsen è stato poi rilasciato dopo 24 ore con una cauzione di 20mila dollari.

DeAnna Madsen ha raccontato l’accaduto dichiarando di essere stata buttata fuori di casa dal marito. “È stato un disaccordo tra Michael e sua moglie, che speriamo si risolva positivamente per entrambi”, ha dichiarato un rappresentante di Michael Madsen. Bisogna ricordare però che l’attore non è nuovo a questo genere di episodi. Nel 2012 aveva infatti buttato fuori dalla porta con violenza il figlio, sorpreso a fumare marijuana. L’attore stesso in passato ha affrontato dipendenze da alcool e droga e due anni fa la sua famiglia è stata colpita dalla grave perdita del Hudson, suicidatosi con un colpo d’arma da fuoco alla testa.

Chi è Michael Madsen

“Attore-feticcio” di Tarantino, professionista di grande talento, Michael Madsen è stato il volto di numerosi film del regista. Le sue interpretazioni si possono godere ne Le Iene, The Hateful Eight e C’era una volta a… Hollywood.

Quello con DeAnna Madsen non è il primo matrimonio dell’attore. Prima si era legato con l’attrice Georganne LaPiere e, successivamente, con la collega Jeannine Bisignano, da cui ha avuto due figli, rispettivamente nel 1990 e nel 1994, Christian e Max. I due divorziarono nel 1995 e, appena un anno dopo, Madsen sposò DeAnna Morgan, da cui ha avuto tre figli (nel 1995, nel 1997 e nel 2005): Hudson Lee, Calvin Michael e Luke Ray.

Nel 2014 ha acquistato casa a Fallo, un piccolo paese in provincia di Chieti alle pendici della Maiella, dove ha deciso di prendere la residenza e vivere con la sua famiglia. Nella notte fra il 9 e il 10 marzo 2012, Madsen è stato arrestato nella sua casa di Malibù per presunta violenza sul figlio minorenne. L’attore era visibilmente sotto l’influenza di alcool e pare che il motivo della lite fosse dovuto all’uso di sostanze cannabinogene da parte del figlio.