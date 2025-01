La sua esperienza al Grande Fratello ha messo in evidenza aspetti del carattere di Helena Prestes. Tante polemiche e ora parla il suo ex Carlo Motta

Una storia può concludersi ma ciò non vuol dire, necessariamente, che le due persone coinvolte debbano fare di tutto per dimenticarsi. Sotto questo aspetto Carlo Motta, ex fidanzato di Helena Prestes, ha dato una grande lezione. Ecco le sue parole sulla gieffina, da mesi al centro dell’opinione pubblica.

Carlo Motta difende Helena Prestes

Le parole con le quali Carlo Motta aveva annunciato la fine della sua storia d’amore con Helena Prestes, scendendo nei dettagli delle motivazioni, erano sembrate ad alcuni troppo dure. Per questo motivo c’è chi agognava una sua “discesa in campo” durante la sua permanenza al Grande Fratello.

Tanti giornalisti hanno tentato di ottenere una dichiarazione ufficiale, come lui stesso ha precisato. Alla fine ha poi scelto di fare tutto da solo, così da evitare di subire trasformazioni e interpretazioni del suo pensiero da parte della stampa (ha spiegato online).

La sua storia, colma di testo, è stata rapidamente condivisa online da tantissimi. Queste parole, infatti, sono evidenza di come le storie possano finire in altro modo rispetto ai drammi cui siamo abituati, soprattutto nel mondo Vip. Basti pensare al caos che da tempo domina casa Ferragnez, ora arricchito anche dall’arrivo di Fabrizio Corona.

“Helena è una persona altruista, probabilmente anche troppo, sensibile e buona, si è sempre privata delle cose per aiutare gli altri, pur non navigando nell’oro e avendo origini a dir poco umili, ho imparato tante cose stando con Lei, una donna che ha affrontato il mondo da sola poco più che ragazzina ha imparato 5 lingue ha fatto tantissimi lavori e non si è mai appoggiata a nessun uomo come fanno tante sue colleghe modelle… Io sono molto contento che abbia fatto parte della mia vita ed è una delle persone alle quali voglio più bene al mondo. Ci tengo e lei è una forza della natura e lo sta dimostrando anche in questo programma emergendo e distinguendosi dagli altri”

Perché si erano lasciati

Il grande pubblico aveva scoperto la relazione tra Helena Prestes e Carlo Motta a L’Isola dei Famosi. Lui era stato presente in studio in svariate occasioni, sostenendola a più non posso. Il loro amore ha però raggiunto il capolinea.

Era stato proprio lui a parlarne nel 2023: “Ci siamo lasciati il 6 marzo. È stata una scelta mia e non c’entra alcun tradimento. Non provavo più le stesse cose di prima. Non riuscivo a mantenere un equilibrio nella mia vita. Mi trovavo a gestire i suoi sbalzi d’umore e questo ha generato in me dello stress. Quando l’ho realizzato, ho deciso di porre fine alla storia”.