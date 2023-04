Fred Buscaglione, i nipoti: chi sono Letizia Buscaglione e Ferdinando Armenzoni

Fonte: Getty Images Fred Buscaglione

Che bambola!, Teresa non sparare, Eri piccola così, Guarda che luna, Love in Portofino e Whiskey Facile: questi sono solo alcuni dei titoli delle canzoni di Fred Buscaglione che ancora oggi, a sessantatré anni dalla sua morte, canticchiamo.

Reuccio dello swing all’italiana, polistrumentista e attore, Fred Buscaglione ha avuto una carriera che, seppur breve, è stata intensissima e la sua arte è sopravvissuta anche alla prematura morte avvenuta per un tragico incidente di auto il 3 febbraio del 1960.

A tenere ancora alto il ricordo del cantautore, da anni ci pensano i suoi nipoti Letizia Buscaglione e Ferdinando Armenzoni che continuano a ricordare lo zio con ospitate ad hoc in trasmissioni televisive e non solo.

Chi sono Letizia Buscaglione e Ferdinando Armenzoni: i nipoti di Fred Buscaglione

L’incidente di auto del 3 febbraio del 1960 ha spento l’uomo ma non certo il mito di Fred Buscaglione che di tanto viene rievocato sia dentro che fuori il piccolo schermo.

Quando si tratta di parlare della carriera, dei film e della musica del musicista, cantautore e attore torinese i suoi due nipoti, Letizia Buscaglione e Ferdinando Armenzoni, sono sempre in prima linea.

In particolare, Ferdinando Armenzoni (che porta il vero nome dello zio Fred) è il figlio della sorella del cantante, Teresa; mentre Letizia è la figlia del fratello minore Umberto.

Benché quando si tratta dello zio,Ferdinando e Letizia siano inseparabili, la nipote di Fred Buscaglione è stata la sola collaborare al libro Sotto le stelle di Fred- T’ho veduto, t’ho seguito. Incontri da sogno con Fred Buscaglione di Marina Rota.

Il volume, uscito nel 2021 per il centenario della nascita del cantante raccoglie tre interviste finali rilasciate da Fred Chiosso, Dario Arrigotti (figlio del pianista degli Asternovas, orchestra che accompagnava Fred) e dalla stessa Letizia.

Fred Buscaglione: chi è il figlio Bruno Nazzareno Chiarenza

Oltre a due nipoti che continuano a tenere vivo il ricordo di Fred Buscaglione, il cantautore e attore ha avuto anche un figlio che però, suo malgrado, non ha mai conosciuto.

Bruno Nazzareno Chiarenza, eclettico artista e cantante originario di Alessandria, è nato dalla breve relazione tra sua madre, Franscesca, e Fred che si sono incontrati nel 1949. L’uomo ha saputo solo nel 1986 che Buscaglione era il suo vero padre.

Oggi settantatreenne, Bruno Chiarenza risponde senza remore alle domande sul papà – che chiama semplicemente Fred – e, proprio di recente, ha affermato: “Sapere di essere figlio del re delle notti italiane degli anni Cinquanta ha risvegliato in me il desiderio di conoscere la musica di mio padre, così come la sua vita e i suoi amici. Ho cercato le risposte che da anni affliggevano la mia solitudine di figlio, ho provato a cantare le sue canzoni e in quei momenti sentivo dentro una grande felicità che solo il suo dna poteva trasmettermi”

“Ancora oggi” ha confessato l’artista “oltre che cantare i suoi successi nel repertorio aggiungo anche i miei pezzi; noto che lo stile si avvicina a quello di Fred in modo del tutto normale e senza forzature” .

Fred Buscaglione: il grande amore Fatima Anna Ben Embarek

Morto a soli 38 anni e noto per essere un vero e proprio rubacuori, Fred Buscaglione nella vita ha avuto un solo grande amore che risponde al nome di Fatima Anna Ben Embarek, in arte Fatima Robin’s, circense e contorsionista tedesca di origini marocchine.

Fatina e Fred si sono conosciuti nel marzo del 1949 a Lugano per poi innamorarsi e andare a vivere insieme a Torino. Oltre che da un sentimento forte e burrascoso, i due erano legati anche professionalmente.

Fatima, infatti, entrò a far parte dei dancing in cui gli Asternovas, il complesso Buscaglione, si esibivano dove – oltre che come acrobata e contorsionista – si è fatta apprezzare anche per le sue doti canore.

Sposatisi il 3 gennaio del 1954, Fatima e Fred si sono poi lasciati nel 1959 per riavvicinarsi pochi mesi dopo. La loro relazione è stata purtroppo troncata definitivamente dall’incidente che ha ucciso il cantante. Ritiratasi dalle scene, Fatima è morta nel 2016 a Saint-Louis (in Francia) dove si era trasferita una volta deciso di concludere la sua carriera.

Fred Buscaglione: la tragica morte

Era l’alba del 3 febbraio del 1960 quando Fred Buscaglione perse la vita in un tragico incidente stradale. Secondo la ricostruzione dei fatti il cantante stava rientrando in hotel dopo aver trascorso la serata in un locale di via Margutta, a Roma, quando si scontrò con un camion.

Nonostante gli imminenti aiuti, l’artista non è riuscito ad arrivare in tempo all’ospedale e tre giorni dopo il decesso il funerale è stato celebrato alla Chiesa di Santa Giulia della sua amatissima Torino.

La morte di Buscaglione, all’apice della sua carriera, è stato un evento mediatico di grande impatto. L’atto-cantante aveva fatto in tempo a finire le riprese del suo ultimo film, il cui titolo originariamente avrebbe dovuto essere A qualcuno piace Fred ma che alla fine è stato intitolato Noi duri.

Uscita nelle sale a poco più di un anno dalla morte di Buscaglione, la pellicola (che vedeva nel cast attori del calibro di Totò) ebbe un notevolissimo successo che è stato la prima conferma che Fred non era destinato, allora come oggi, a essere dimenticato.