Chi era Francisco San Martin, l’attore di Beautiful e Il tempo della nostra vita, morto a 39 anni

Francisco San Martin, attore spagnolo amato per il ruolo di Dario in "Days of Our Lives", è scomparso tragicamente a 39 anni nella sua casa di Los Angeles

Fonte: Istock Morto Francisco San Martin, aveva recitato in Beautiful

Francisco San Martin, l’attore spagnolo dal sorriso magnetico e dal talento poliedrico, che aveva incantato il pubblico internazionale nei panni di Dario Hernandez nella celebre soap Days of Our Lives, è stato trovato morto il 16 gennaio scorso nella sua casa di Los Angeles. Aveva solo 39 anni, e la sua tragica fine, come accade ogni volta si presenta un caso simile, ha lasciato l’industria in uno stato di shock e incredulità.

Dalle radici spagnole ai riflettori di Hollywood

Nato a Maiorca il 27 agosto 1985, San Martin non era destinato a una vita ordinaria. Cresciuto nel Montana, lontano dalla scintillante Hollywood, si è innamorato della recitazione tra le mura di un teatro per bambini. Il trasferimento a Madrid durante l’adolescenza ha segnato un capitolo nuovo: modello dal fascino innegabile e attore determinato, ha trovato nella capitale spagnola la sua prima vetrina artistica. Ma San Martin puntava in alto. Negli anni 2000 ha fatto il grande salto, lasciando l’Europa per la Mecca del cinema.

Una carriera tra soap, drama e ironia

Nel 2010, l’attore ha debuttato in Days of Our Lives, entrando nel cuore degli spettatori con il suo ruolo di Dario Hernandez. Lungi dall’essere un semplice comprimario, il suo personaggio ha portato un mix di fascino e mistero alla narrazione, passando da ladruncolo a investigatore in cerca di risposte. Il trasferimento in Argentina del personaggio ha segnato una pausa per San Martin, ma il suo ritorno sul set nel 2017 ha dimostrato quanto il pubblico lo amasse.

Non si è fermato alle soap. Nel 2017 ha dato vita a Mateo, il seducente custode di Forrester Manor in Beautiful, intrecciando trame tanto oscure quanto irresistibili. E chi può dimenticare quando interpretò il bellissimo Fabian in Jane the Virgin?

Dopo il successo in TV, San Martin ha dimostrato di essere molto più di un volto da soap opera. La sua partecipazione a Behind the Candelabra nel 2013 ha rivelato una profondità artistica che andava ben oltre i ruoli televisivi. Ogni progetto che ha toccato portava con sé un pezzo della sua anima, costruendo una carriera che, seppur troppo breve, non cadrà facilmente nel dimenticatoio.

La tragica morte e nessuna spiegazione

La sua morte è stata resa nota dal portale Hollywood La News, che ha riportato i dettagli dolorosi: il corpo è stato trovato nella sua casa di Los Angeles, con l’ufficio del coroner che ha confermato il suicidio per impiccagione. Una fine che nessuno si aspettava per un uomo che, all’apparenza, aveva il mondo ai suoi piedi.

Non risulta che Francisco San Martin abbia lasciato un messaggio d’addio prima della sua tragica scomparsa. Secondo quanto riportato da Cadena SER, l’attore non aveva mostrato attività sui social media nelle settimane precedenti al decesso, con l’ultimo post risalente a settembre 2024.

I social si sono riempiti di messaggi di cordoglio e incredulità. Camila Banus, sua collega in Days of Our Lives, ha ricordato momenti intimi e speciali: “Pepe, cosa posso dire se non che ti voglio bene? Riposa in pace, amico mio. Ti amo mucho mucho mucho; vorrei averti detto di più”.