I 10 look iconici di Valentina Ferragni: alla premiere di House of Gucci

Valentina Ferragni è nota per essere la sorella di Chiara, ma di strada ne ha fatta: oltre alle collaborazioni con brand internazionali, si occupa di creazioni di gioielli, il cui motto è "Handmade in Italy with Love". Vogliamo ripercorrere la sua evoluzione di stile, i look iconici della piccola di Casa Ferragni, come quello sfoggiato in occasione della premiere di House of Gucci. Un dolcevita nero, una gonna rosa confetto: un outfit particolarmente estroso. Ma ugualmente chic.