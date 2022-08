Vacanze vip in montagna: Martina Colombari

L'estate dei vip fa sempre sognare per via delle vacanze che spesso sembrano essere interminabili. Tra le mete più ambite c'è senza dubbio Formentera, insieme ad altri posti in cui è il mare a fare da padrone; alcune vip, però, hanno scelto per il loro relax anche la montagna. Martina Colombari è tra queste: "", ha scritto in un post su Instagram in cui si è fotografata in pose naturali da sola e anche in compagnia del marito Billy Costacurta